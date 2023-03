Portafoglio crittografico per principianti: quale scegliere?

Dire che investire in criptovalute può essere intimidatorio sarebbe un eufemismo.

Ci sono tonnellate di truffe là fuori, e anche il miglior suggerimento della tua celebrità o influencer preferita può essere un errore disastroso. Ecco perché dovresti sempre chiedere consiglio a un consulente finanziario certificato. Tuttavia, se sei in procinto di condurre la due diligence e di educarti sulle migliori opportunità attualmente disponibili, questo articolo ti darà un ottimo inizio.

Quindi, qual è esattamente un buon portafoglio crittografico per un principiante e come puoi identificare le criptovalute adatte in cui investire, specialmente dopo il massiccio crollo del mercato del 2022 e dell’inizio del 2023?

Il primo passo per costruire un portafoglio nel mercato delle criptovalute è capire che il mercato delle criptovalute è sempre volatile. Semplicemente non esiste un proiettile d’argento che possa salvare il tuo portafoglio. Ecco perché la mossa migliore è diversificare le tue partecipazioni tra diversi progetti promettenti.

Ecco una guida dettagliata su come costruire il tuo portfolio come principiante.

Stabilisci obiettivi e determina la tua tolleranza al rischio

Come accennato, investire in crypto è tutt’altro che una passeggiata, vista la volatilità del mercato.

Quando si costruisce un portafoglio crittografico, determinare i propri obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio è un primo passo fondamentale. Comprendere i tuoi obiettivi di investimento ti aiuterà a decidere in quale tipo di criptovalute investire e quanto allocare a ciascun progetto o moneta. In poche parole, determinare la tua tolleranza al rischio ti aiuterà a decidere quanto rischio sei disposto ad assumere per la potenziale ricompensa.

Pertanto, è necessario fissare obiettivi di investimento considerando la propria situazione finanziaria, l’orizzonte temporale e gli obiettivi di investimento generali.

Poniti domande come: qual è lo scopo del mio investimento? Per quanto tempo ho intenzione di tenere questa criptovaluta? Sto investendo per guadagni a breve termine o per una crescita a lungo termine?

In poche parole, stabilire una chiara comprensione dei tuoi obiettivi di investimento ti aiuterà a scegliere le criptovalute giuste per il tuo portafoglio.

Scegli la giusta proporzione per investire

Una volta che hai fissato il tuo obiettivo e sei pronto a fare una mossa, assicurati di allocare non più del 5% del tuo portafoglio di investimenti totale. Questo ti aiuterà a ridurre al minimo il potenziale rischio di perdere tutto il tuo investimento in un colpo solo.

Gli investitori crittografici affermati utilizzano vari scenari e tecniche quando scelgono le monete che vogliono tenere nel loro portafoglio. Tuttavia, come principiante, Bitcoin, Ethereum e monete alternative di alto livello (altcoin) costituiranno un buon portafoglio.

Tre scenari popolari che puoi considerare includono:

100% BTC

60% BTC, 40% ETH

50% BTC, 40% ETH 10% ALT

Ognuno di questi scenari ha i suoi vantaggi e rischi unici e la scelta di quello giusto per te dipenderà dai tuoi obiettivi di investimento, dalla tolleranza al rischio e dalle preferenze di complessità del portafoglio.

Easy Street: un portafoglio BTC al 100%

Lo scenario 100% BTC è il portafoglio più semplice e probabilmente più sicuro da costruire. Se ti stai solo bagnando i piedi nello spazio crittografico, Bitcoin è l’opzione migliore, in quanto è una criptovaluta collaudata che ha aperto la strada all’intera rivoluzione crittografica e blockchain. Quando il mercato delle criptovalute si muove, Bitcoin tende ad aprire la strada.

Questo scenario è consigliato per i principianti che vogliono iniziare con gli investimenti in criptovaluta ma non sono ancora pronti ad avventurarsi in altcoin o persino Ethereum. Questo portafoglio è considerato il meno rischioso, ma offre un potenziale per una crescita costante a lungo termine. Tuttavia, questo scenario è anche il più limitato, con tutti gli investimenti concentrati esclusivamente su Bitcoin.

Il nuovo 60-40: 60% BTC e 40% ETH

Dopo aver condotto una due diligence su Ethereum e ricercato i fondamentali che rendono Ethereum un buon investimento, ora puoi esaminare questo portafoglio con un’allocazione del 40% a Ether e del 60% a BTC.

Questo scenario è un portafoglio leggermente più complesso. È una buona mossa per gli investitori principianti che sono disposti ad assumersi un po ‘più di rischio in cambio di rendimenti potenzialmente più elevati.

Dal suo lancio, Ethereum è cresciuto fino a diventare una blockchain fondamentale per gli sviluppatori che cercano di costruire applicazioni decentralizzate, token e NFT. Qualche tempo fa, la domanda per la blockchain di Ethereum era salita alle stelle così tanto che le commissioni di transazione della rete sono schizzate alle stelle.

Includendo Ethereum nel portafoglio, gli investitori possono beneficiare del potenziale di crescita sia di Bitcoin che di Ethereum. Tuttavia, l’aggiunta di Ethereum aggiunge anche complessità al portafoglio in quanto Ether è più volatile di Bitcoin.

Diversificazione: 50% BTC 40% ETH e 10% ALT

Questo scenario è il portafoglio più complesso dei tre scenari, e per una buona ragione. L’aggiunta di un’allocazione del 10% agli altcoin è una mossa rischiosa poiché la maggior parte degli altcoin sono più volatili di Bitcoin ed Ethereum. Come principiante, la mossa migliore è scegliere altcoin nelle prime 10 categorie di monete in base alla capitalizzazione di mercato e al volume degli scambi.

Puoi scegliere tra altcoin affermati come Cardano, che ha costruito la sua piattaforma blockchain dal 2017. All’inizio, Cardano aveva un prezzo di circa $ 0,02 per ADA e ha rapidamente registrato un rally dei prezzi a un prezzo di $ 1,33 nel gennaio 2018.

Se avessi investito $ 100 in Cardano al momento del suo lancio a settembre 2017, saresti stato in grado di acquistare circa 4.166 ADA ad un prezzo di $ 0,024 per ADA. E se avessi venduto il tuo ADA al suo prezzo massimo di $ 1,33 a gennaio 2018, il tuo investimento di $ 100 sarebbe valso circa $ 5,541, con un guadagno di oltre il 5,400%.

Altri altcoin che puoi esaminare includono Polkadot, XRP, Solana e Litecoin. Tuttavia, assicurati di fare ricerche approfondite prima di investire in uno di questi altcoin.

Conclusione



Per concludere, investire in criptovalute può essere un’attività eccitante e potenzialmente redditizia, ma non è priva di rischi. Per diventare un investitore di criptovalute di successo, assicurati di fare le tue ricerche, rimanere aggiornato sugli sviluppi del mercato e sviluppare una solida strategia di investimento in linea con i tuoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Alcuni dei punti principali includono la diversificazione del portafoglio in base alla tolleranza al rischio, la definizione di obiettivi e piani per il tuo investimento, il rimanere aggiornati e condurre ricerche sui progetti in cui stai investendo.

È inoltre possibile utilizzare tecniche di investimento collaudate come la media del costo in dollari piuttosto che investire ingenti somme di denaro. Questo può aiutarti a gestire il rischio mentre fai crescere il tuo portafoglio a lungo termine.