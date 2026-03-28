Possibile correzione dell’oro verso 3.700 dollari: cosa valuta Bank of America

L’oro si trova in una fase delicata: dopo un rally significativo, gli operatori osservano segnali di affaticamento che suggeriscono una possibile correzione.

Secondo gli strategist di Bank of America, il movimento recente assomiglia più a un periodo di consolidamento che all’avvio di un nuovo slancio rialzista, con la concreta ipotesi di discese fino a 3.700 dollari l’oncia prima che il mercato trovi un nuovo equilibrio.

Questa lettura non implica necessariamente la fine della tendenza di lungo periodo: l’oro ha beneficiato di un trend molto forte negli ultimi anni, salendo da circa 1.810 dollari alla fine del 2026 fino a livelli molto più alti all’inizio del 2026. Tuttavia, dopo un aumento così marcato è fisiologico aspettarsi fasi di ritracciamento e assorbimento degli eccessi.

Perché l’oro sta perdendo momentum

Dietro la recente perdita di forza ci sono elementi macroeconomici e comportamentali che si sommano: un dollaro in rafforzamento e il ritorno delle aspettative di tassi più elevati aumentano il costo opportunità di detenere metalli non rendimentali. Inoltre, mercati affollati e posizioni speculative in leva rendono più probabili correzioni rapide quando cambia l’avversione al rischio o si innescano prese di profitto.

Il ruolo del dollaro e dei tassi

Storicamente un dollaro forte tende a comprimere i prezzi dell’oro in dollari, perché rende l’asset più costoso per chi detiene altre valute e favorisce strumenti con rendimento nominale. Quando le banche centrali o i mercati finanziari anticipano politiche monetarie più restrittive, la pressione sul metallo giallo aumenta e la probabilità di correzioni diventa più elevata.

Speculazione e dinamiche di mercato

Una fase di ipercomprato e un accumulo ampio di posizioni corte o lunghe possono generare movimenti bruschi. Il mercato dell’oro, quando è affollato sullo stesso trade, spesso vede uscite rapide e disordinate: è un copione già osservato in momenti di stress finanziario, quando il metallo può correggere anche se il contesto geopolitico resta incerto.

Il cambiamento nella domanda delle banche centrali

Per anni le acquisti ufficiali hanno dato un supporto importante alle quotazioni. Oggi emergono segnali di possibile rallentamento: in alcuni Paesi gli acquisti appaiono meno aggressivi, in altri si ipotizzano vendite parziali per esigenze fiscali o per stabilizzare valute locali. Se la domanda ufficiale si indebolisse, il mercato perderebbe un pilastro significativo del recente rally.

Impatto sui supporti tecnici

Dal punto di vista tecnico, gli analisti di Bank of America descrivono la fase come una possibile onda quattro, ossia una correzione dopo un movimento impulsivo. L’area dei 4.000 dollari e la media mobile a 50 settimane sono livelli da monitorare; tuttavia, la discesa verso 3.700 dollari sarebbe coerente con il riposizionamento dei mercati dopo un rally estremo.

Conseguenze pratiche per gli investitori

Per chi detiene o valuta esposizione all’oro, lo scenario suggerisce maggiore cautela nel breve termine: il metallo potrebbe rimanere incastrato in un range con bias ribassista e impiegare tempo per tornare ai massimi. Ciò non cancella il ruolo strategico dell’oro come bene rifugio, ma indica che la fase più semplice del rialzo potrebbe essere terminata.

Investitori con orizzonti brevi o con posizioni in leva dovrebbero considerare strategie di gestione del rischio, mentre chi guarda al lungo periodo può vedere ritracciamenti come opportunità di accumulo, sempre valutando la propria tolleranza al rischio e la diversificazione del portafoglio.

Conclusione: monitorare flussi, macro e tecniche

In sintesi, il mercato dell’oro è oggi influenzato da un mix di fattori: forza del dollaro, aspettative sui tassi, posizioni speculative e comportamento delle banche centrali. La previsione di una possibile discesa verso 3.700 dollari è compatibile con una correzione fisiologica dopo un rally prolungato, ma non implica una perdita strutturale del valore strategico del metallo. Monitorare indicatori macro e tecnici resta fondamentale per orientare decisioni di investimento.