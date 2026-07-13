Prediction market e scommesse: perché Polymarket è stato oscurato in Italia

Polymarket, una delle principali piattaforme di prediction market, è stata bloccata in Italia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Scopri i dettagli di questa decisione e le implicazioni per gli utenti.

Polymarket, una delle piattaforme di prediction market più conosciute al mondo, ha subito un nuovo colpo in Italia. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha inserito il sito nella lista nera dei siti di gioco non autorizzati, rendendolo inaccessibile agli utenti italiani. Questo provvedimento arriva a pochi mesi dalla firma di un accordo commerciale con la S.S. Lazio valutato oltre 22 milioni di dollari.

La decisione dell’ADM segue una precedente inclusione di Polymarket nella lista nera a ottobre, quando la piattaforma era stata considerata un operatore di scommesse non autorizzato. Polymarket aveva fatto ricorso al TAR del Lazio sostenendo di non essere un tradizionale operatore di scommesse, ma una piattaforma di prediction market basata sullo scambio di quote tra utenti. Tuttavia, l’ADM ha confermato la sua posizione, inserendo nuovamente Polymarket nella lista dei siti non autorizzati.

Le ragioni del blocco

Polymarket opera in una zona grigia, difficile da definire come operatore di scommesse tradizionale. La piattaforma consente agli utenti di comprare e vendere contratti legati all’esito di eventi utilizzando criptovalute. Le quote e le eventuali vittorie si riscuotono tramite token digitali. Tuttavia, l’ADM ha deciso di classificare Polymarket come un operatore di scommesse non autorizzato, obbligando i fornitori di connettività a bloccare l’accesso al sito.

Non è la prima volta che Polymarket si trova in difficoltà con le autorità. La piattaforma è già stata bandita in Francia e negli Stati Uniti dove è rimasta inaccessibile per diversi anni a seguito di un accordo con la Commodity Futures Trading Commission. Tuttavia, la popolarità di Polymarket è cresciuta durante le elezioni presidenziali americane del 2026, quando la piattaforma è stata invasa dalle previsioni sulla sfida tra Donald Trump e Kamala Harris.

Polymarket e Kalshi: il boom dei mercati predittivi

Fondato nel 2026 durante la pandemia, Polymarket è uno dei principali attori nel settore dei prediction market. Secondo i dati di Agimeg nel 2026 i volumi globali dei prediction market hanno raggiunto circa 44 miliardi di dollari, con Polymarket che ha superato quota 21 miliardi e la rivale Kalshi a 23,8 miliardi. La crescita di queste piattaforme è stata alimentata dall’interesse degli utenti per le previsioni su eventi politici, sportivi e di attualità.

La decisione dell’ADM di bloccare Polymarket potrebbe avere ripercussioni anche sul piano delle sponsorizzazioni. Polymarket è diventato main sponsor della S.S. Lazio ad aprile, con una partnership pluriennale da 22 milioni di dollari. Tuttavia, l’accordo è stato possibile proprio perché è difficile definire Polymarket come un operatore di scommesse tradizionale. La collaborazione avrebbe come scopo principale l’attività di analisi e insight digitali in coerenza con il quadro normativo vigente.

Le implicazioni per gli utenti e il futuro di Polymarket

Il blocco di Polymarket in Italia solleva diverse domande sul futuro della piattaforma e delle sue partnership. Resta da vedere se l’oscuramento del sito avrà conseguenze anche sul piano delle sponsorizzazioni o se le due questioni resteranno distinte. Inoltre, la decisione dell’ADM potrebbe influenzare altre piattaforme di prediction market, come Kalshi che potrebbero essere considerate operatori di scommesse non autorizzati.

Nonostante le difficoltà, Polymarket continua a crescere a livello globale, con un volume di scambi che supera i 21 miliardi di dollari. La piattaforma rimane un punto di riferimento per gli appassionati di prediction market, offrendo un’alternativa ai tradizionali operatori di scommesse. Tuttavia, le sfide normative rimangono un ostacolo significativo per la crescita e l’espansione della piattaforma.