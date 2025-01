Un montepremi senza precedenti

L’Australian Open 2025 si preannuncia come uno dei tornei di tennis più remunerativi della storia. I vincitori dei tornei di singolare, sia maschile che femminile, incasseranno la straordinaria cifra di 3,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 2,2 milioni di euro. Questo aumento dei premi non solo riflette l’importanza del torneo, ma sottolinea anche l’impegno per l’equità tra i circuiti maschili e femminili.

Premi per i finalisti e semifinalisti

Non solo i vincitori, ma anche i finalisti sconfitto riceveranno una somma considerevole: 1,9 milioni di dollari australiani, pari a circa 1,18 milioni di dollari statunitensi. I semifinalisti, dal canto loro, non torneranno a casa a mani vuote, con un premio di 1.100.000 dollari australiani. Questo sistema di premi ben strutturato è un incentivo per i giocatori a dare il massimo durante il torneo.

Dettagli sui premi per i turni successivi

Il montepremi totale dell’Australian Open 2025 si aggirerà intorno ai 96,5 milioni di dollari australiani, con un incremento dell’11% rispetto all’edizione precedente. I giocatori che raggiungono i quarti di finale incasseranno 665.000 dollari australiani, mentre chi si ferma agli ottavi di finale riceverà 420.000 dollari australiani. Anche i premi per i turni inferiori sono stati aumentati, con 290.000 dollari australiani per il terzo turno e 200.000 dollari australiani per il secondo turno. Anche i giocatori che escono al primo turno non torneranno a casa a mani vuote, con un premio di 132.000 dollari australiani.

Aumento dei premi per i turni di qualificazione

Un altro aspetto significativo è l’aumento dei premi per i turni di qualificazione, che hanno visto un incremento medio del 12%. Le cifre variano da 35.000 dollari australiani per chi si ferma al primo turno delle qualificazioni a 72.000 dollari australiani per chi raggiunge il terzo turno. Questo investimento nei premi non solo valorizza il talento dei giocatori, ma contribuisce anche a rendere il torneo più competitivo e attraente per i partecipanti.