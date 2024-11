in

Un riconoscimento per l’innovazione imprenditoriale

Il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno si è svolto a Milano, presso il prestigioso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. Questo evento annuale, giunto alla sua XXVII edizione, celebra le eccellenze imprenditoriali italiane, premiando coloro che si sono distinti per la loro capacità di innovare e contribuire alla crescita economica del Paese. Le aziende premiate devono avere un fatturato minimo di 40 milioni di euro e dimostrare un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione.

Le storie di successo delle vincitrici

Tra i premiati di quest’anno, spicca Giovanna Vitelli, presidente di Azimut-Benetti Spa, che ha ricevuto il riconoscimento nazionale. La sua azienda è un esempio di come la tradizione possa coniugarsi con l’innovazione, creando prodotti di alta qualità nel settore della nautica. Altri premi sono stati assegnati a Alessandro Zucchetti, per il suo approccio innovativo nella gestione di Zucchetti, e a Matteo Storchi, che ha guidato Comer Industries Spa verso un’espansione internazionale significativa.

Innovazione e sostenibilità al centro delle strategie aziendali

Il premio Innovation è andato a Chiara Pertosa, CEO di Sitael Spa, per il suo contributo all’innovazione nel settore aerospaziale. La sua leadership ha portato a un significativo aumento del fatturato e a progetti pionieristici. Anche Massimo Scagliarini di GVS Spa è stato premiato per la sua visione strategica che unisce innovazione e tradizione, mentre Davide Bollati di Davines Group ha ricevuto il premio per il modello di business sostenibile, ponendo l’accento sull’importanza dell’etica nelle decisioni aziendali.

Nuove generazioni e futuro dell’imprenditoria

Il premio Startup è stato assegnato a Stefano Cappello, Giovanni Cappello ed Enrico Noseda di Limenet S.r.l. per la loro innovativa soluzione contro il cambiamento climatico. Inoltre, il premio Scaleup è andato a Paolo De Nadai di WeRoad, per la sua capacità di rivoluzionare il settore dei viaggi. Questi riconoscimenti non solo celebrano il successo attuale, ma ispirano anche le nuove generazioni a continuare a innovare e a contribuire al progresso del Paese.

Un secolo di eccellenza: menzioni speciali

In questa edizione, EY ha introdotto una menzione speciale per le aziende che hanno dimostrato oltre un secolo di eccellenza. Tra i premiati, Alberto Bianchi di Bianchi Industrial Spa e Piero Saleri di O.M.S. Saleri Spa, rappresentano la tradizione e l’innovazione che caratterizzano il panorama imprenditoriale italiano. Queste storie di successo sono un chiaro esempio di come la perseveranza e la visione possano portare a risultati straordinari.