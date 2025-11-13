Prestito Crédit Agricole: Ottieni Fino a 3.000 Euro con Tassi Agevolati!

Crédit Agricole, una delle principali banche francesi, ha recentemente introdotto un’opzione di prestito che consente ai suoi clienti di ottenere fino a 3.000 euro.

Questo prestito si distingue per il suo tasso nominale annuo (TAN) del 6,24% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 8,91%. Le rate mensili partono da un importo accessibile di 72 euro, con un periodo di rimborso che si estende fino a 48 mesi.

Come richiedere il prestito

Per accedere a questo prestito, è necessario essere clienti di Crédit Agricole. La banca ha reso il processo di richiesta estremamente semplice e veloce, grazie all’app ufficiale. Scaricando l’app, disponibile per Android e iOS, gli utenti possono navigare nella sezione appositamente dedicata per richiedere il prestito in pochi minuti.

Requisiti per la richiesta

Per ottenere il prestito, è necessario aprire un nuovo conto corrente online presso Crédit Agricole. Solo i clienti che attivano un nuovo conto possono usufruire di queste condizioni vantaggiose. Inoltre, non è richiesta la busta paga per coloro che hanno già accreditato lo stipendio o la pensione sul nuovo conto.

Vantaggi aggiuntivi per i clienti

Diventare clienti di Crédit Agricole offre ulteriori vantaggi oltre alla possibilità di richiedere un prestito. Tra questi, un conto corrente online senza canone mensile, al quale è associata una carta di debito Visa. Questa carta permette di effettuare pagamenti sia nei negozi fisici sia online, garantendo un’ottima flessibilità sia in Italia che all’estero.

Promozioni e offerte

Il tasso promozionale del 6,24% sarà valido fino alla fine del 2025. Pertanto, chi desidera richiedere il prestito deve farlo entro il 30 dicembre di quest’anno, utilizzando l’app di Crédit Agricole per completare la procedura.

Opzioni di risparmio

Oltre al prestito, Crédit Agricole propone un’opzione di conto deposito che consente ai clienti di ottenere un rendimento del 2,5% annuo lordo sulle somme vincolate per un periodo di sei mesi. L’importo minimo per attivare questo deposito è di 5.000 euro, rendendo questa proposta vantaggiosa per chi desidera far fruttare i propri risparmi.

Crédit Agricole si presenta come una banca in grado di offrire soluzioni finanziarie flessibili. Queste opzioni si rivolgono sia a chi è in cerca di un prestito personale con tassi competitivi, sia a chi desidera esplorare possibilità di risparmio. Il processo di richiesta è stato semplificato e sono disponibili vantaggi esclusivi per i clienti. Questi elementi rendono Crédit Agricole un’opzione da considerare per chi intende migliorare la propria situazione finanziaria.