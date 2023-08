Prestito online veloce: tutto quello che devi sapere per richiederlo

Chi deve sostenere spese impreviste o desidera effettuare un acquisto, ma non dispone di sufficiente denaro o non vuole intaccare i propri risparmi, può ricorrere a varie forme di prestito, finalizzate e non finalizzate.

Tra queste ultime si colloca, insieme al prestito personale e al quinto dello stipendio, il prestito online veloce, una soluzione che consente di ricevere in pochissimi giorni piccole somme di denaro.

Per richiedere un prestito online veloce non è necessario recarsi presso la filiale della banca scelta, ma è sufficiente avere a disposizione un computer o uno smartphone che possano collegarsi a una rete internet protetta.

In questo articolo spiegheremo le caratteristiche di questo prestito, come scegliere quello giusto, come richiederlo e quando può risultare la scelta giusta.

Prestito online veloce: di cosa si tratta

Quando si parla di prestito veloce online si fa riferimento a un prestito che:

può essere richiesto direttamente online: tutta la procedura, dalla simulazione della rata fino all’accredito sul conto corrente, può essere effettuata da remoto;

prevede tempistiche di risposta ed erogazione molto strette: i tempi di risposta variano a seconda della filiale e delle caratteristiche del cliente, ma in genere sono comprese tra le 24 e le 72 ore;

consente di ottenere somme di denaro contenute: come le tempistiche, anche la cifra massima varia in base alla banca scelta e ad altri fattori, ma in genere non supera i 10.000 euro.

Essendo di tipo non finalizzato, l’utente che ne fa richiesta non è tenuto a segnalare le finalità di utilizzo alla finanziaria e, dopo aver ricevuto il denaro, può utilizzarlo come desidera.

Come scegliere quello giusto

In rete è possibile trovare molte offerte per quanto riguarda i prestiti veloci online; per scegliere quello più in linea con le proprie esigenze è necessario:

individuare una o più banche affidabili ;

; verificare gli importi massimi e minimi che è possibile richiedere;

che è possibile richiedere; effettuare la simulazione delle rate;

delle rate; confrontare i risultati tenendo conto dell’importo delle rate, di TAN e TAEG, nonché della durata;

tenendo conto dell’importo delle rate, di TAN e TAEG, nonché della durata; accertarsi di possedere i requisiti richiesti ;

; controllare le clausole aggiuntive.

Richiedere un prestito online veloce

Una volta individuato il prestito giusto, non resta altro da fare che seguire tutti i passaggi per effettuare la richiesta. Questi possono variare da una banca a un’altra e, per questo motivo, è importante prestare molta attenzione a quello che si fa, così da evitare di commettere errori che potrebbero portare al rifiuto della domanda.

In linea generale, dopo aver compilato il form online, inserendo tutti i dati corretti, è necessario effettuare il riconoscimento da remoto, utilizzando SPID o video selfie, e caricare tutti i documenti richiesti, tra i quali rientrano la carta di identità, il codice fiscale e la documentazione del reddito da lavoro, dipendente o autonomo, o da pensione.

Quando conviene il prestito veloce online

Il prestito online veloce risulta la scelta conveniente per tutte le persone che necessitano di liquidità immediata e non vogliono attendere i tempi, talvolta piuttosto lunghi, previsti per altre tipologie di prestito non finalizzato.

Inoltre può soddisfare le necessità di chi ha bisogno di somme non troppo elevate da spendere per sostenere spese urgenti, come quelle mediche o veterinarie, o per acquistare beni o servizi di qualsiasi genere.