Previsione Bittorrent Coin 2023 | 2025 | 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro BTT mentre discuteremo le previsioni dei prezzi di Bittorrent per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come BTT.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Bittorrent e rispondere alle domande se Bittorrent è un buon investimento o meno, perché BTT avrà successo o fallirà o perché il prezzo BTT aumenterà o scenderà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è Bittorrent e alla sua storia fino ad oggi.

Introduzione a Bittorrent

È passato un po ‘di tempo da quando abbiamo visto un token possedere il mercato in un modo in cui BTT ha fatto. L’hype creato da Justin Sun, BitTorrent e Binance che hanno messo i loro nomi dietro il progetto alla fine ha portato all’intero ICO della cosa esaurito in soli 15 minuti (guadagnando $ 7,2 milioni nel processo).

Il token BTT è immaginato (e ora già realizzato) come il tuo token TRC-10 medio, uno standard basato su TRON che consente agli utenti BitTorrent di offrire i loro servizi in cambio di tali token.

Questo standard è “inferiore” rispetto al TRC-20, che ha funzionalità di smart contract integrate. Il token ha una fornitura totale di 990.000.000.000 di unità che saranno divisibili in incrementi più piccoli per liquidità aggiuntiva (anche se ci si chiede quanta più liquidità è necessaria quando si dispone di quasi un trilione di token).

Lo scopo principale di BTT è quello di incentivare gli utenti del protocollo BitTorrent a offrire servizi di infrastruttura come il file seeding e l’hosting in cambio del token.

La nostra previsione del prezzo dei token BTT per il 2021

BTT è uno dei progetti che ha un alto valore speculativo, il che significa che crea rapidamente hype e attira l’attenzione di nuovi arrivati non sofisticati nello spazio crittografico. Per questo motivo, BTT e token simili fanno bene nei mercati rialzisti. Tuttavia, non appena il mercato orso si verifica, questi tipi di progetti sono i primi a vedere la fuga di capitali verso progetti e stablecoin più sicuri e più grandi. Questo lascia i principianti con pesanti sacchi di gettoni senza valore e ancora più pesanti sacchi di hopium che vengono agitati dai leader del progetto e dai loro delegati, inducendoli a comprare il tuffo e scaricando ancora più gettoni su di loro.

BTT ha anche avuto scatti di vertiginosa azione dei prezzi in cui ha superato bitcoin ed è stato tra i migliori guadagni nell’intero mercato. Questo dimostra solo che il mercato è ancora inefficiente nell’estirpare i progetti inutili, scellini e di marketing, imitazioni e intrallazzatori di arricchirsi rapidamente.

BTT controlla praticamente tutte le caselle di un cattivo progetto (team incompetente, progettazione concettuale debole e scarsa implementazione tecnologica, spinto da truffatori e spammer, sfruttando noobies, simulando attività, corrompendo la loro strada negli scambi e nei media). Il fatto che abbia ancora il potenziale per attirare un gran numero di trader ingannabili serve solo a ricordare come l’avidità batta la ragione 9 volte su 10.

Vale la pena notare che questo non significa che questo o qualsiasi altro progetto simile non vedrà una pompa di breve durata o anche diversi eventi simili. Al contrario, questi progetti sono il terreno ideale per le manipolazioni delle balene in quanto sono ancora percepiti come aventi un certo valore, quindi una pompa costruisce sempre la speranza dei possessori angosciati che il loro caro progetto stia finalmente andando verso la luna.

Quindi, se sei qui per gongolare e strofinare, tieni i tuoi cavalli – il prezzo che sale è molto probabilmente solo un’altra pompa e discarica che farà un sacco di soldi alle balene già ricche e ti lascerà nella polvere con un sacchetto di monete che valgono ancora meno di prima.

BTT Prezzo Previsione per i prossimi 90 giorni:

BTT Prezzo Previsione 2023

Previsione BTT a lungo termine 2025 – 2030 – 2040

Prospettive future di Bittorrent Coin (BTT)

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. BTT sarà tra quel 5%?

Altamente dubbioso.

I creatori di token BTT sperano che la promessa di ricompense finanziarie farà sì che più persone seminano i torrent che scaricano.

L’intera tesi di investimento per BTT non è convincente. La maggior parte delle persone che scaricano torrent lo fanno attraverso sciami disponibili pubblicamente. Queste persone semplicemente non devono preoccuparsi dei loro rapporti upload / download e quindi non hanno un incentivo a seminare di più.

Inoltre, la blockchain di TRON semplicemente non sarebbe in grado di gestire i livelli di throughput che derivano da una base di utenti che BitTorrent ha, circa 100 milioni di utenti.

Inoltre, la scena del torrenting, l’unica comunità che dovrebbe essere in fermento su questo progetto, non sembra essere affatto interessata a BTT. I forum di torrenting fanno a malapena menzione del progetto e i membri più esperti di queste comunità ti diranno che amano il protocollo Bittorent, ma allo stesso tempo disprezzano l’azienda dietro di esso (a causa di una storia di comportamenti fuorvianti e quasi dannosi.).

L’interesse per la maggior parte sembra provenire dal mondo delle criptovalute, il che suggerisce che non ci sono molti fondamentali su cui BTT può appoggiarsi.

La maggior parte delle persone che promuovono questo token sono strettamente legate alla scena delle criptovalute e sono considerate “influencer” più di ogni altra cosa.

Detto questo, dobbiamo considerare il coinvolgimento di Justin Sun e Changpeng Zhao (di fama Binance) in questo intero progetto.

Entrambi sono noti nella comunità blockchain per aver preso parte ad alcune attività altamente abbozzate che probabilmente hanno derubato molti investitori crittografici dei loro soldi. Sun in particolare è qualcuno che rientra nel tag “influencer” molto meglio di quello di uno “sviluppatore” e questo è un bastone che le persone usano spesso per batterlo. Il modo in cui entrambi hanno pubblicizzato il token BTT senza affrontare gli aspetti negativi che ha chiaramente non ci dà la convinzione che il loro ultimo progetto non finirà per essere un fallimento.

Tutto questo riassunto significa una cosa: BTT potrebbe vivere attraverso un paio di pompe orchestrate e, per un trader regolare, completamente imprevedibili, ma la maggior parte delle volte sarà torbido trading laterale con piccoli volumi e nessun interesse significativo da parte del mercato.

Quanto varrà BTT tra 5 anni?

Il prezzo di BTT in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Quanto varrà BitTorrent nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede BitTorrent raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà BitTorrent nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede BitTorrent raggiungere $ 0 nel 2040.

BitTorrent sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, BitTorrent non sostituirà o supererà BTC.

BitTorrent può raggiungere $ 0,10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per BitTorrent di raggiungere $ 0,10 nel breve o medio termine.

BitTorrent può raggiungere $ 1?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per BitTorrent di raggiungere $ 1 nel breve o medio termine.

BitTorrent può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per BitTorrent di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

BitTorrent può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per BitTorrent di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Quanto in alto andrà BitTorrent?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di BitTorrent crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare BitTorrent?

Non vediamo un futuro brillante per BitTorrent. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. BitTorrent non è una buona presa a lungo termine.

BitTorrent è un buon investimento?

BitTorrent non è un buon investimento a nostro avviso. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

BitTorrent può renderti milionario?

No, BitTorrent non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà BitTorrent?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0000. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché BitTorrent avrà successo e salirà di prezzo?

BitTorrent ha una piccola possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto questo riassunto impedisce a BitTorrent di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per BitTorrent?

BitTorrent raggiungerà $ 0,0000 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 37% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0000.

Previsione BitTorrent Prezzo Oggi – Quale sarà il prezzo di BitTorrent domani?

BitTorrent si aggirerà intorno a $ 0,0000 domani.