Previsione Bone 2023-2030

Shiba Inu è stato lanciato semplicemente come una moneta meme che è stata completamente gestita dalla comunità. Tuttavia, con il tempo, Shiba Inu si è concentrato sull’aumento della sua utilità. Ha lanciato ShibaSwap (scambio decentralizzato nativo), Shiboshis (una collezione NFT) e Shibarium (una blockchain di livello 2), il che significa che Shiba Inu si è diversificato in vari campi e ha più utilità rispetto a qualsiasi altra moneta meme sul mercato (come Dogecoin).

ShibaSwap è uno scambio decentralizzato che mira a fornire un luogo sicuro per il trading di preziose risorse crittografiche pur rimanendo decentralizzato. Comprende tre token: SHIB, LEASH e BONE e consente agli utenti di DIG, BURY e SWAP token per ottenere premi attraverso il suo sistema di ricompensa del reddito.

Casi d’uso per Bone Token

Bone ShibaSwap è un token di governance che mira a consentire agli utenti Shiba di votare le proposte su Doggy DAO, il DAO della piattaforma ShibaSwap, e guadagnare premi per fornire liquidità alla rete. La piattaforma offre strumenti aggiuntivi come i tracker di portafoglio e ha destinato il 10% delle sue entrate a un fondo di sviluppatori.

Con il lancio di Shibarium, l’utilità di BONE crypto è aumentata anche per pagare le tasse del gas e premiare i validatori all’interno della piattaforma.

I token BONE possono essere puntati dai validatori per verificare ed elaborare le transazioni per guadagnare premi in cambio.

Con il lancio di Shibarium, Bone potrebbe essere classificato come un buon caso di investimento.

Previsione del prezzo dell’osso 2023: BONE può raggiungere $ 10?

Per raggiungere un prezzo di $ 10, BONE ShibaSwap deve crescere di appena 6,58 volte considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 1,52.

Dopo il suo lancio, il token BONE ha raggiunto il suo prezzo massimo storico di $ 3,23 a novembre 2021, dove è cresciuto di 4,14 volte in soli 2 mesi (dal valore più basso di $ 0,78 a settembre 2021). Pertanto, Bone crypto è cresciuto di 2,07 volte in un mese.

Pertanto, il token BONE richiede meno di 4 mesi per raggiungere $ 10, secondo il calcolo.

Tuttavia, l’attuale situazione di mercato della liquidità e dell’inflazione non è a favore del mercato delle criptovalute. Pertanto, non può nemmeno raggiungere quel valore nel tempo calcolato. Pertanto, raggiungere $ 10 non è un obiettivo difficile per il token BONE, ma avrà sicuramente bisogno di molto più tempo una volta che le condizioni di mercato si allentano.

Previsione del prezzo dell’osso: Bone può raggiungere $ 100?

Il token Bone deve crescere di 65,78 volte per raggiungere $ 100, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 1,52.

Poiché Bone ShibaSwap ha mostrato una crescita di 2,07 volte in un mese, avrà bisogno di un minimo di 31 mesi (meno di 3 anni) per raggiungere $ 100.

Tuttavia, anche le condizioni di mercato di liquidità, inflazione e indice CPI devono favorire questa crescita. Attualmente, questi fattori non sono molto a favore dell’industria delle criptovalute.

Pertanto, il token Bone ha sicuramente bisogno di più tempo per raggiungere quel valore.

Previsione Bone Price 2023, 2025 e 2030