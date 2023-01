Previsione Compound (COMP) 2023 – 2025 – 2030

Compound è un protocollo algoritmico decentralizzato del mercato monetario in esecuzione sulla blockchain di Ethereum che utilizza pool di prestiti per facilitare i prestiti in una varietà di criptovalute. I mutuatari possono contrarre prestiti garantiti, mentre i prestatori che mettono fondi a disposizione dei pool di prestito possono guadagnare reddito sui loro depositi tramite token nativi appositamente emessi.

In parole povere, Compound consente agli utenti di depositare criptovaluta in pool di prestito per l’accesso da parte dei mutuatari. I creditori guadagnano quindi interessi sulle attività che depositano.

Una volta effettuato un deposito, Compound assegna una nuova criptovaluta chiamata cToken (che rappresenta il deposito) al prestatore. Esempi di cTokens includono cETH, cBAT e cDAI.

Ogni cToken può essere trasferito o scambiato senza restrizioni, ma è riscattabile solo per la criptovaluta inizialmente bloccata nel protocollo.

L’intero processo è automatico e gestito dal codice Compound, il che significa che i prestatori possono prelevare depositi in qualsiasi momento.

Per incentivare questa attività, Compound utilizza un’altra criptovaluta nativa del suo servizio, chiamata COMP. Ogni volta che un utente interagisce con un mercato Compound (prendendo in prestito, ritirando o rimborsando l’asset), viene ricompensato con token COMP aggiuntivi.

Sebbene complesso, il modello si è finora dimostrato abile nell’attrarre utenti e incoraggiare altre criptovalute DeFi ad adottare il suo modello.

I token di prestito su Compound sono un ottimo modo per far sì che le tue partecipazioni crittografiche acquisiscano interessi composti nel tempo. Compound ospita attualmente 14 pool di diverse criptovalute come Ethereum, Uniswap e anche stablecoin come DAI. Ognuno di questi pool ha diversi tassi di interesse di prestito e prestito che sono gli stessi per tutti, indipendentemente dal numero di token che forniscono o prendono in prestito. Puoi mantenere la tua posizione all’interno di un pool per tutto il tempo che vuoi e prelevare liberamente i tuoi fondi a tuo piacimento.

Previsione del prezzo Compound per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione Prezzo COMP 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione Prezzo Compound 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione prevede che il COMP raggiungerà nuovi massimi nel 2025:

$ 211,87

Il prezzo COMP nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.