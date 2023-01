Previsione Decentraland (MANA) 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di MANA mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Decentraland per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Decentraland.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Decentraland e rispondere alle domande se MANA è un buon investimento o meno, perché MANA avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Decentraland aumenterà o scenderà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è MANA e alla sua storia fino ad oggi.

Cos’è Decentraland?

Fondata da Ari Meilich e Esteban Ordano, Decentraland è stata inizialmente lanciata nel 2015 come una semplice griglia pixelata che assegnava pixel agli utenti attraverso un algoritmo proof-of-work.

Entro il 2017, il progetto software basato su blockchain di Ethereum si è evoluto in un vero e proprio progetto virtuale 3D, consentendo agli utenti di acquistare, costruire e vendere applicazioni di realtà virtuale in un ecosistema virtuale condiviso.

Con il recente sviluppo, gli utenti possono sviluppare immobili virtuali, monetizzarli e metterli all’asta per la vendita. Possono anche impegnarsi in altre attività come giocare nell’ambito del mondo virtuale.

Decentraland è il primo del suo genere, nonché uno dei pochi metaversi multiuso e multi-versatili costruiti sulla blockchain di Ethereum.

La piattaforma integra non solo app virtuali ma anche NFT.

MANA guida l’economia virtuale di Decentraland

La valuta di Decentraland è MANA, un token ERC-20 nativo con un’offerta limitata. Ogni volta che alcuni acquistano un NFT (token non fungibile), la piattaforma brucia una percentuale della sua fornitura di MANA. Non fungibile significa qualcosa di unico. Ad esempio, un’opera d’arte non è fungibile, mentre la valuta, come Ether o MANA, è fungibile.

Previsione MANA Prezzo per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Decentraland Prezzo Previsione 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

MANA Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede MANA raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 1,03

Il prezzo MANA nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.