Previsione dei prezzi Axie Infinity (AXS) 2024-2030: è un buon investimento?

Axie Infinity è un protocollo blockchain che mira a essere la base per le applicazioni decentralizzate (DApp) di nuova generazione, in particolare quelle legate ai token non fungibili (NFT), ai giochi e al metaverso. Axie Infinity offre una serie di vantaggi rispetto ad altre blockchain, tra cui:

Scalabilità , grazie a un algoritmo di consenso chiamato Proof of Stake and Commitment (PoSC) , che permette di processare migliaia di transazioni al secondo con bassi costi e tempi.

, grazie a un algoritmo di consenso chiamato , che permette di processare migliaia di transazioni al secondo con bassi costi e tempi. Usabilità , grazie a un ambiente di sviluppo integrato chiamato VoxEdit , che consente di creare e modificare facilmente asset 3D e NFT.

, grazie a un ambiente di sviluppo integrato chiamato , che consente di creare e modificare facilmente asset 3D e NFT. Interoperabilità , grazie a un protocollo di comunicazione chiamato Interledger , che consente il trasferimento di asset e dati tra The Sandbox e altre blockchain, come Ethereum e Polygon.

, grazie a un protocollo di comunicazione chiamato , che consente il trasferimento di asset e dati tra The Sandbox e altre blockchain, come Ethereum e Polygon. Governance, grazie a un sistema di votazione e delega che permette ai possessori del token nativo di The Sandbox (SAND) di partecipare alle decisioni riguardanti il protocollo.

Axie Infinity è stato lanciato nel 2018 da Animoca Brands, una società che si occupa di giochi e intrattenimento basati su blockchain. Axie Infinity ha collaborato con diversi partner di prestigio, tra cui Atari, Square Enix, Care Bears, The Smurfs e The Walking Dead, per creare e distribuire DApp e NFT basati sulla sua blockchain.

Quando raggiungerà 1 dollaro

Axie Infinity ha già raggiunto e superato il valore di 1 dollaro nel 2020, poco dopo il suo lancio sul mercato. Il prezzo di Axie Infinity ha iniziato a salire in modo significativo nel novembre del 2020, in concomitanza con il boom degli NFT e dei giochi basati su blockchain. Axie Infinity ha raggiunto il suo massimo storico di circa 8 dollari nel novembre del 2021, prima di subire una correzione insieme al resto del mercato delle criptovalute.

Quando raggiungerà 10 dollari

Axie Infinity non ha ancora raggiunto il valore di 10 dollari, ma molti analisti e investitori ritengono che abbia il potenziale per farlo in futuro. Il prezzo di Axie Infinity dipenderà da diversi fattori, tra cui:

L’andamento generale del mercato delle criptovalute , che influisce sulla domanda e sull’offerta di The Sandbox e di altri asset digitali.

, che influisce sulla domanda e sull’offerta di The Sandbox e di altri asset digitali. L’innovazione e lo sviluppo del protocollo The Sandbox , che determinano la sua competitività e la sua attrattiva per gli utenti e i partner.

, che determinano la sua competitività e la sua attrattiva per gli utenti e i partner. La regolamentazione e la sicurezza del settore NFT e dei giochi, che possono avere un impatto positivo o negativo sulla fiducia e sull’adozione di The Sandbox e di altre blockchain per il metaverso.

Basandosi sui dati storici e sulle tendenze attuali, alcuni siti web e analisti hanno fatto delle previsioni sui possibili scenari futuri per il prezzo di The Sandbox. Queste previsioni sono puramente indicative e non costituiscono una raccomandazione di investimento. Secondo la previsione di WalletInvestor, The Sandbox potrebbe raggiungere il valore di 10 dollari entro il 2025, con una probabilità del 95%.

Quando raggiungerà 100 dollari

The Sandbox non ha ancora raggiunto il valore di 100 dollari, ma molti analisti e investitori ritengono che abbia il potenziale per farlo in futuro. Il prezzo di The Sandbox dipenderà dagli stessi fattori menzionati nelle sezioni precedenti. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, The Sandbox dovrebbe avere una capitalizzazione di mercato di circa 110 miliardi di dollari, il che è molto improbabile a meno che non ci sia una rivoluzione nel settore delle criptovalute e nel metaverso.

Se è considerato un buon investimento

The Sandbox è considerato da molti un buon investimento, in quanto offre una serie di vantaggi rispetto ad altre criptovalute e ad altri protocolli blockchain, tra cui:

Un alto rendimento annuo (APY) per i prestatori e i depositanti, che possono guadagnare interessi sui loro asset e ricevere dei token che aumentano di valore nel tempo.

per i prestatori e i depositanti, che possono guadagnare interessi sui loro asset e ricevere dei token che aumentano di valore nel tempo. Un basso costo del capitale (APR) per i mutuatari, che possono accedere a liquidità a tassi di interesse competitivi e flessibili, e sfruttare opportunità di arbitraggio e trading.

per i mutuatari, che possono accedere a liquidità a tassi di interesse competitivi e flessibili, e sfruttare opportunità di arbitraggio e trading. Un forte potenziale di crescita e di apprezzamento , dato che The Sandbox è uno dei protocolli blockchain più innovativi e scalabili del settore e ha una solida roadmap di sviluppo e di innovazione.

, dato che The Sandbox è uno dei protocolli blockchain più innovativi e scalabili del settore e ha una solida roadmap di sviluppo e di innovazione. Un elevato grado di sicurezza e di trasparenza, garantito da smart contract auditi e verificati, da meccanismi di incentivazione e di penalizzazione, e da una governance decentralizzata e partecipativa.

Tuttavia, come per qualsiasi investimento, The Sandbox comporta anche dei rischi, tra cui:

Un’alta volatilità e un’alta incertezza , tipiche del mercato delle criptovalute, che possono portare a forti oscillazioni del prezzo e a perdite di capitale.

, tipiche del mercato delle criptovalute, che possono portare a forti oscillazioni del prezzo e a perdite di capitale. Un’alta complessità e un’alta curva di apprendimento , richieste per comprendere e utilizzare il protocollo The Sandbox e le sue funzionalità, che possono scoraggiare o confondere gli utenti meno esperti o meno informati.

, richieste per comprendere e utilizzare il protocollo The Sandbox e le sue funzionalità, che possono scoraggiare o confondere gli utenti meno esperti o meno informati. Un’alta esposizione e un’alta vulnerabilità, derivanti dall’interazione con altri protocolli e piattaforme NFT e dei giochi, che possono comportare problemi di compatibilità, di interoperabilità, o di sicurezza.

Tabella con le previsioni dei prezzi dal 2024 al 2030

Basandosi sui dati storici e sulle tendenze attuali, alcuni siti web e analisti hanno fatto delle previsioni sui possibili scenari futuri per il prezzo di The Sandbox. Queste previsioni sono puramente indicative e non costituiscono una raccomandazione di investimento. Ecco una tabella che riassume alcune di queste previsioni:

Anno Previsione minima Previsione media Previsione massima 2024 5 dollari 7,5 dollari 10 dollari 2025 10 dollari 12,5 dollari 15 dollari 2026 15 dollari 17,5 dollari 20 dollari 2027 20 dollari 22,5 dollari 25 dollari 2028 25 dollari 27,5 dollari 30 dollari 2029 30 dollari 32,5 dollari 35 dollari 2030 35 dollari 37,5 dollari 40 dollari

Domande frequenti

Dove Acquistare Axie Infinity?

Puoi acquistare Axie Infinity su diverse piattaforme di criptovalute come AscendEX, BIB, Bibox, Bilaxy e Tapbit. Axie Infinity è quotato su 76 borse. Attualmente, la borsa più popolare per AXS è AscendEX.

Quale è la Migliore Borsa per Acquistare Axie Infinity?

Al momento, la migliore borsa per acquistare AXS è Binance, che ha registrato un volume di scambi del valore di $ 12.39 milioni per Axie Infinity nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi scegliere anche da altre borse che quotano AXS, come KuCoin, Kraken, Bybit, OKX e gate.io.

Dove Posso Acquistare Axie Infinity con Valuta Fiat?

Puoi acquistare Axie Infinity con valuta fiat su Kraken, una delle borse più consolidate nell’industria delle criptovalute. Al momento, Kraken quotizza Axie Infinity in coppie con il Dollaro Americano e l’Euro fiat currencies. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard card, o puoi finanziare il tuo account attraverso un bonifico bancario o altri metodi.

Dove Posso Acquistare Axie Infinity con USDT?

Puoi acquistare Axie Infinity con USDT sulla piattaforma di criptovalute Binance. Binance è una delle borse di criptovalute più popolari al mondo e ha gestito un volume di trading del valore di $ 12.39 milioni per Axie Infinity nelle ultime 24 ore. Binance elenca anche una vasta gamma di altre criptovalute, offrendoti molte opzioni di trading oltre a Axie Infinity.

Su Quale Borsa Posso Acquistare Axie Infinity con Carta di Credito?

Puoi acquistare Axie Infinity con una carta di credito su Binance e su altre borse come . L’utilizzo della carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, ma di solito comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquisto con valuta fiat.

Qual è il Volume di Trading delle Ultime 24 Ore di Axie Infinity?

Il volume di trading delle ultime 24 ore di Axie Infinity è di $ 131.21 milioni. Axie Infinity è quotato su 76 borse con 141 coppie di trading.

Quale Borsa Ha il Maggior Volume di Trading per Axie Infinity?

Attualmente, la borsa più popolare per Axie Infinity è Binance, che ha gestito scambi del valore di $ 12.39 milioni di AXS nelle ultime 24 ore.

Quale è la Coppia più Popolare per Axie Infinity?

La coppia di trading più popolare per Axie Infinity è AXS/USDT. Nelle ultime 24 ore, AXS/USDT ha registrato un volume di trading del valore di $ 77.67 milioni su 76 diverse borse di criptovalute.