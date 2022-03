Previsione dei prezzi Waves 2022 – 2025

Nella stretta concorrenza che pervade il panorama finanziario sotto l’impatto acceso di una pandemia, molte criptovalute sono morte, mentre alcune che hanno resistito alla prova del tempo. Uno di questi nomi è Waves, uno dei progetti rinomati istituiti principalmente per aggiungere valore a beneficio della blockchain.

Dai un’occhiata ai dettagli della moneta prima di passare alla previsione dettagliata dei prezzi di Waves.

Waves: non un design o un modello: stile di vita

Waves mira a portare ai suoi utenti le funzionalità a bizzeffe della finanza decentralizzata (DeFi) e, allo stesso tempo, fa sì che gli utenti ne raccolgano i benefici sfruttando un’interfaccia user-friendly. Oltre ad essere uno dei progetti più ambiziosi basati su infrastrutture multi-chain e concorrenti di Ethereum, Waves offre anche più soluzioni ai suoi utenti, portando varie Blockchain su un’unica rete unificata.

Imponente come un progetto pionieristico eseguito su rete Peer-to-Peer, Waves ha immensi vantaggi da offrire, vale a dire la sicurezza condivisa della catena di relè e delle paracatene, inclusa la governance impeccabile. L’infrastruttura potenziata consente abbondanti funzionalità di staking e operabilità. Le Blockchain hanno inondato il panorama finanziario e l’ecosistema finanziario è pieno di mini token individuali segregati che hanno reso l’ecospazio della criptovaluta piuttosto frammentato.

Quindi, l’intera funzionalità di Waves si basa sul rendersi davvero unico, prevalendo sul panorama crittografico agnostico. Il token nativo di Waves è rinomato con lo stesso nome WAVES, che intende tre scopi principali: governance sulla rete, staking e bonding.

Waves: Analisi tecnica: cavalcare le Waves storiche

Come suggerisce la notizia, il successo del lancio di Waves nel giugno 2016 ha riscosso un successo strepitoso. Durante la fine di dicembre 2017, il token ha segnato un massiccio aumento dei prezzi e ha superato i $ 16.

Tuttavia, dopo aver affrontato il rifiuto intorno al segno di $ 16, ha affrontato un forte calo ed è sceso di circa $ 2 all’inizio del 2019. Più tardi, ha segnato una tendenza piatta, ma dopo ottobre 2020, non si è mai guardato indietro e ha registrato una crescita continua.

Il prezzo delle Waves ha segnato un viaggio tremendo di recente. Il prezzo attuale di Waves è di circa $ 30, ma quasi una settimana fa ha registrato un nuovo massimo storico a $ 41,33. Attualmente, deve affrontare una grande resistenza intorno al segno di $ 38.

OSCILLATORI

Nome Valore Azione RSI (14) 81.39 Vendere MACD (12, 26) 5.19 Comprare WPR (14) -32.95 Neutrale DGA (14) 59.50 Neutrale

MEDIE MOBILI

Nome Valore Azione EMA (20) 14.92 Comprare SMA (20) 12.82 Comprare EMA (50) 9.31 Comprare SMA (50) 7.16 Comprare EMA (100) 6.44 Comprare SMA (100) 4.11 Comprare

Waves Prezzo Previsione: 2021-2025

Waves ha una capitalizzazione di mercato attuale di $ 3.244.475.982 con un’offerta circolante di 105.071.020 WAVES. Le previsioni di prezzo di vari esperti non scoraggiano il prezzo di Waves USD dal sovraperformare i rivali con qualsiasi mezzo. Nonostante ciò, la comunità di Waves ha fissato parametri di riferimento più elevati per se stessa sul mercato. Waves supererà le aspettative di prezzo di tutti gli investitori di criptovaluta sul mercato che hanno trovato questa piattaforma estremamente interattiva e semplice. Attualmente, scambia circa $ 30 e negli ultimi 30 giorni ha segnato un significativo aumento del valore. Vediamo le sue previsioni future.

Waves Prezzo Previsione 2021

La previsione dei prezzi delle Waves ha davvero fatto capriole nel mercato nell’ultimo anno, trasformando totalmente la tendenza dall’inizio verso la fine dell’anno. La criptovaluta potrebbe crescere a passi da gigante, specialmente per le alleanze nei prossimi giorni di quest’anno, il 2021, entro la fine. Nuove partnership potrebbero portare Waves alla ribalta, rendendolo il centro della scena per gli investimenti nel mercato e una criptovaluta socialmente stimata ancorata a $ 50. Nel processo, più transazioni devono essere eseguite dai trader con ogni secondo che passa, il che può rivelarsi una sfida difficile per i rivali crittografici di Waves.

Waves Prezzo Previsione 2022

Sulla base di dati storici di un anno, c’è anche una previsione che la criptovaluta Waves potrebbe inventare la sua piattaforma blockchain che si sta trasferendo dalla base di Ethereum arruolandosi nei principali scambi di criptovaluta del mondo entro la fine del 2022, portando il suo prezzo intorno a $ 62.

Waves Prezzo Previsione 2023

La fine dell’anno 2022 indica un addio a tutti i giorni negativi e pessimisti per il mondo delle criptovalute, in particolare per Waves; potrebbe significare l’inizio di un’era di speranze e promesse piene di giorni ottimistici. L’amato cripto-asset salirebbe ovunque tra $ 65 e $ 75.

Waves Prezzo Previsione 2024

Affermando che esiste una possibilità di prezzo sbalorditiva e che i tori cavalcheranno il mercato delle criptovalute, si prevede ancora una volta che Waves governerà il regno delle criptovalute con una performance di prezzo ancorata a $ 85. Ciò equivale alla stessa fine prevista per l’anno 2023, che mostra che Waves ha pieno potenziale non solo per sostenere un prezzo rialzista, ma anche per crescere costantemente anche in condizioni avverse.

Waves Prezzo Previsione 2025

Nel mondo delle criptovalute come Waves, potrebbero esserci previsioni di miracoli e potrebbe esserci magia anche a breve termine. Cinque anni sono tanti. Con un vaccino pandemico che arriva al supporto, come da rapporto degli esperti, potrebbe significare un periodo di boom per il prezzo di Waves. Gli investitori esperti di criptovalute pianificano sempre a lungo termine piuttosto che a breve termine. Non sarebbe un’esagerazione che questa criptovaluta di prezzo possa rompere tutte le barriere e resistere alla prova del tempo, scalando un picco di $ 100.

Con le valute legali incapaci di sostenersi sulla scia della pandemia, questo potrebbe sostenere tutti gli investitori di Waves che seguono l’andamento dei prezzi che li porta sulla strada delle grandi speranze e aspirazioni di effettuare transazioni in Waves. Con un po’ di pazienza e mantenendo alte le speranze su un grafico a lungo termine, gli investitori possono aspettarsi una previsione rialzista sul grafico dei prezzi entro la fine del 2025, poiché l’adozione di Waves crescerebbe esponenzialmente, quando Waves sarebbe un giocatore esperto. Questo può essere visto anche sul sito web del token.

Domande frequenti

Waves crypto è un buon investimento?

Waves può essere un’opzione di investimento redditizia. Il prezzo di Waves è attualmente pari a $ 30, ma gli investitori devono fare la dovuta diligenza prima di raccogliere premi su Waves. La previsione del prezzo per Waves è che salirebbe a $ 55. Ci sono esperti che gli investitori possono seguire per consigli finanziari piuttosto che seguire i media.

Dove posso acquistare Waves?

In questo momento, puoi acquistare Waves in un buon numero di scambi di criptovaluta, incluso Binance. Una volta impostato il tuo conto di trading in uno degli scambi che scambiano Waves, dovrai trasferire il tuo Bitcoin (BTC) o ETH a quello specifico scambio. Questo viene fatto tramite un sistema di portafoglio.

Puoi puntare Waves?

I possessori di token Waves possono puntare Waves e guadagnare una pletora di attività esogene piuttosto che l’asset nativo, limitando la pressione di vendita dai guadagni della ricompensa.

Perché il prezzo delle Waves sta aumentando?

La ragione principale di ciò è la ricompensa e il vantaggio DeFi. Il declino del valore di altre valute digitali ha spinto gli investitori a cercare pascoli più verdi.

In che modo il prezzo di Waves acquista importanza sul mercato?

Non è altro che la fiducia degli investitori che ha fatto un’impennata verso l’alto nel grafico dei prezzi di Waves. Dimostrando il suo merito rispetto ai concorrenti, Waves ha resistito alla prova del tempo e vale i soldi guadagnati duramente dagli investitori in base alle previsioni di prezzo di cui sopra.

I prezzi di Waves crolleranno?

Chi avrebbe potuto prevedere che questa pandemia avrebbe cambiato l’intera infrastruttura globale al prezzo? Come ogni mercato, i mercati delle criptovalute sono governati da diversi fattori politici, naturali e altri fattori socio-economici e nessuno può prevedere il prezzo esatto delle Waves. Gli investitori devono fare la loro due diligence prima di investire.