Previsione dei prezzi di Aptos (APT) 2023

Sebbene la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute sia attualmente in calo oggi, gli esperti di criptovalute hanno previsto che la seconda metà del 2023 sarà molto rialzista per l’industria. Di conseguenza, gli investitori stanno monitorando i recenti movimenti di prezzo di due token principali: Aptos (APT) e Tradecurve (TCRV).

Mentre il TCRV di Tradecurve sta guardando a 0,088 dollari come il suo prossimo obiettivo di prezzo, Aptos è attualmente sotto un sentimento ribassista. Questo articolo discuterà la previsione dei prezzi per Aptos nel 2023 e se TCRV può raggiungere 0,088 dollari.

Previsione dei prezzi di Aptos (APT) per il 2023

Il 19 ottobre 2022, il token Aptos ha debuttato a 100 dollari, ma è sceso rapidamente a 3,5 dollari in mezzo all’enorme pressione di vendita. Il token si è gradualmente ripreso in tre mesi e ha raggiunto i 20 dollari, incontrando resistenza. Tuttavia, da allora Aptos ha sperimentato una tendenza ribassista negli ultimi mesi, perdendo oltre il 65% del suo valore.

Attualmente, Aptos affronta la resistenza a $ 7,00. Secondo CoinMarketCap, il token ha un prezzo di 6,85 dollari oggi, un calo del 2,73% nelle ultime 24 ore e un calo del 7,44% negli ultimi sette giorni. Il 12 luglio, la blockchain di Aptos rilascerà 4,5 milioni di token come parte del suo sblocco di token. Ciò equivale al 2,17% della sua offerta circolante, valutata 33,9 milioni di dollari.

Nel frattempo, gli effetti di mercato di questa versione sono imprevedibili, come mostrato nei casi precedenti in cui Aptos ha registrato sia guadagni che perdite significativi.

APT ha registrato un’impennata di oltre il 50% a gennaio dopo lo sblocco del token programmato, ma è diminuito del 13% a febbraio a seguito di un evento simile. Digital Coin Price prevede che Aptos potrebbe essere scambiato tra 6,17 e 15,10 dollari entro la fine del 2023, con una media di 14,24 dollari.

Tradecurve (TCRV) Imposta 0,088 Dollari Come Prossimo Obiettivo Di Prezzo

Mentre gli investitori di Aptos non vedono l’ora di sbloccare il token del 12 luglio, Tradecurve (TCRV) ha un nuovo obiettivo di prezzo. Il token di utilità di Tradecurve, TCRV, sta prendendo di mira la regione di 0,088 dollari, con un aumento del 388% rispetto al prezzo di oggi. Il token è stato rialzista dalla prima fase della sua prevendita di token. È balzo da 0,010 a 0,018 dollari, un salto dell’80%.

Tradecurve (TCRV) E Le Sue Caratteristiche

Tradecurve sta costruendo la prima piattaforma di trading che offrirà agli utenti di criptovalute l’accesso a più mercati di trading in cui possono negoziare diverse attività come azioni, indici, opzioni, CFD, materie prime, ETF e criptovalute. Tradecurve si distingue dalle piattaforme tradizionali come Binance e Robinhood non imponendo requisiti KYC.

Gli utenti possono semplicemente utilizzare un indirizzo e-mail per accedere alla piattaforma, che offre funzionalità come la leva a partire da 500:1 e la protezione del saldo negativo. TCRV offre utilità, premi di staking, sconti, diritti di governance e accesso a funzionalità aggiuntive.

Perché Tradecurve (TCRV) può aumentare a 0,088 dollari?

L’accesso di Tradecurve a più mercati potrebbe aumentare l’utilizzo del token nativo della piattaforma e contribuire a far salire il suo prezzo. I TCRV hanno attualmente un prezzo di 018 dollari per token e si prevede che saliranno a 0,025 dollari dopo la conclusione della prevendita della quarta fase nei prossimi giorni.