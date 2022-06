Previsione dei prezzi di BNB a giugno 2022

BNB è una moneta della piattaforma Binance. Il suo prezzo attuale è di circa $ 288,57 per iscritto, con un minimo di $ 216,36, e ha una capitalizzazione di mercato di 47 miliardi di dollari.

Cos’è Binance?

Binance è uno scambio online che offre i servizi per scambiare criptovalute che supporta, con le loro quotazioni più comuni Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, hanno un portafoglio crittografico per i trader per archiviare i loro fondi elettronici e offrire servizi di supporto per gli utenti. L’interfaccia di Binance è semplice, ma il numero di scelte di acquisto e vendita può essere travolgente per qualcuno nuovo a questa piattaforma di trading.

Cos’è BNB?

BNB è la moneta della piattaforma Binance, che è di circa $ 288,57 al momento della scrittura, con un minimo di $ 216,36.

Ha raggiunto un massimo di $ 669,35 e la sua classifica attuale è #5 secondo CoinMarketCap, con una capitalizzazione di mercato di 47 miliardi di dollari. BNB Coin è una criptovaluta che può essere utilizzata per pagare le commissioni di transazione e di trading sullo scambio Binance.

Analisi del mercato delle monete BNB

BNB ha un’offerta massima di 165.116.760 monete del valore di circa $ 288,57 con un volume di mercato di 1 miliardo di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato è di 47 miliardi di dollari alla scrittura.

BNB Prezzo Previsione

La moneta BNB ha dimostrato di poter resistere al mercato altcoin. Nell’intervallo di tempo 1D, l’azione dei prezzi di $BNB / USDT ha formato un modello di grafico a triangolo ascendente. Il prezzo si sta consolidando all’interno del triangolo. Dobbiamo aspettare un breakout o un guasto per confermare la sua prossima mossa.

Conclusioni

Disciplina e pazienza sono le componenti più importanti di un commercio di successo.

Secondo l’analisi di cui sopra, le monete di cui abbiamo appena discusso potrebbero farti guadagnare decentemente se altre condizioni di mercato prevalgono favorevolmente. Ancora una volta, sono i tuoi soldi guadagnati duramente che utilizzerai. Fai le tue ricerche prima di investire.