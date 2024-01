Previsione dei prezzi di Pepe Coin

Scopri le previsioni dei prezzi di Pepe Coin, tieni traccia dell’andamento del mercato e prendi decisioni informate per il tuo portafoglio di criptovalute

Attualmente, il PEPE Coin conta 152.8k detentori. Gli investitori al dettaglio, escludendo i primi 100, rappresentano il 31.2% della proprietà del token (in declino). In media, l’investitore al dettaglio (esclusi i primi 100) possiede circa $1029 di PEPE al momento.

Previsioni dei Prezzi PEPE: Performance Finora vs Bonk

Periodo PEPE Bonk Ultimi 7 Giorni -15.1% +50.7% Ultimo Mese +8.1% +563.3% Dal Lancio +2039.0% +16835.5%

Il PEPE Coin è stato lanciato il 14 aprile 2023, mentre Bonk è stato lanciato alla fine del 2022.

Sentimento Attuale sui Social Media per PEPE

Buzz sui Social Media: in diminuzione (in diminuzione)

in diminuzione (in diminuzione) Sentimento Netto sui Social Media ($PEPE): Ultimi 7 giorni: +43.2% Ieri: +61.7% Oggi: +48.0%



Sondaggio di Opinione sulla Direzione di PEPE: Compra o Vendi?

Voti Netti di Acquisto: 1 luglio: +66.6% 1 settembre: +66.6% 1 novembre: +52.0% 1 dicembre: +58.0% 18 dicembre: +54.0%



Analisi Tecnica del PEPE Coin

Il prezzo di PEPE recentemente ha superato i $0.00000160, ma ha fallito nel trovare più acquirenti a questo livello. Il prezzo è sceso sotto i $0.00000150, e nonostante i tentativi di spingere il prezzo sopra i $0.0000015, il PEPE è in caduta libera.

Grafico a Candele:

Nel grafico a candele a 4 ore, PEPE si trova nella zona ribassista. L’asset è tecnicamente ipervenduto, con una crescente pressione venditrice che ha portato a un massiccio ribasso del prezzo. I venditori stanno cercando di trascinare il prezzo verso i $0.0000010.

Medie Mobili:

Le medie mobili a 50 e 200 giorni di PEPE sono rispettivamente $0.000001408 e $0.000001267. PEPE è al di sotto di entrambe le medie mobili. Inoltre, il prezzo non è riuscito a rompere la sua tendenza ribassista.

RSI e Fear and Greed:

L’RSI su un grafico a 4 ore è 32.37, indicando territorio ipervenduto. Ciò suggerisce una forte diminuzione del prezzo recente, con potenziale per un rimbalzo o correzione a breve termine.

Sulla Fear and Greed chart, le barre dell’indicatore Fear and Greed sono aumentate nella zona della paura. Il valore è -14.27, indicando una “Paura Neutra”, ma con un recente aumento della paura. L’outlook di mercato è ribassista.

MACD:

Sulla chart MACD, la linea MACD è sotto la linea del segnale, con un aumento delle barre rosse sull’asse negativo. È un segnale di vendita.

Complessivamente, gli indicatori tecnici suggeriscono che l’outlook di mercato complessivo è negativo per il PEPE Coin.

Possibilità di PEPE Coin Raggiungere 1 Cent?

Il PEPE Coin non raggiungerà mai 1 cent, poiché è improbabile che raggiunga una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni (superiore a quella di Apple oggi).

Per raggiungere 1 cent, PEPE dovrebbe aumentare di un fattore di 7300. A 1 cent, la capitalizzazione di mercato di PEPE sarà di 4.1 trilioni. Se PEPE crescesse al ritmo del 25% all’anno, ci vorrebbero circa 40 anni per raggiungere 1 cent. Questi dati suggeriscono che, in base alla qualità dell’investimento, al tempo e alla crescita richiesta, PEPE non ha possibilità di raggiungere 1 cent.

Possibilità di PEPE Coin Raggiungere $1?

Il PEPE Coin non raggiungerà mai $1, poiché è improbabile che raggiunga una capitalizzazione di mercato di 420 trilioni (molte volte più grande dell’economia globale).

Per raggiungere $1, PEPE dovrebbe aumentare di un fattore di 7,30,994. A $1, la capitalizzazione di mercato di PEPE sarà di $420 trilioni. Se PEPE crescesse al ritmo del 25% all’anno, ci vorrebbero circa 61 anni per raggiungere $1. Considerando la qualità dell’investimento, la crescita richiesta e il tempo necessario, PEPE non ha possibilità di raggiungere $1.

Il potenziale del PEPE Coin come token è limitato, offrendo solo un’opportunità d’investimento moderata. Date le sue difficoltà nel raggiungere il tasso di crescita richiesto nel periodo stabilito, raggiungere una capitalizzazione di mercato di $420 trilioni sembra impossibile. Pertanto, la prospettiva che il PEPE Coin raggiunga il valore di $1 nel breve termine è virtualmente inesistente.

Ultime Notizie e Analisi di Mercato su PEPE

Analisi Tecnica Oggi su PEPE Coin

RSI(14): 43.582

43.582 ADX(14): 26.397

26.397 Williams %R e CCI(14): Indicano una ‘Vendita’

Indicano una ‘Vendita’ Stochastic RSI (STOCHRSI(14)): Condizione ‘Ipervenduto’ a 8.82

Condizione ‘Ipervenduto’ a 8.82 Stochastic Oscillator (STOCH(9,6)): ‘Neutrale’ a 46.528

‘Neutrale’ a 46.528 MACD(12,26): Rimane ‘Neutrale’

Rimane ‘Neutrale’ Medie Mobili Semplici (SMA) e Esponenziali (EMA): Indicano ‘Vendi’ per MA5, MA10, MA20 e MA50, e ‘Compra’ per MA100 e MA200 a lungo termine.

Previsioni di Prezzo PEPE Coin 2023-2025-2030 (Aggregate)

Previsione Prezzo PEPE 2023: $0.00000135

$0.00000135 Previsione Prezzo PEPE 2024: $0.00000267

$0.00000267 Previsione Prezzo PEPE 2025: $0.00000417

$0.00000417 Previsione Prezzo PEPE 2026: $0.00000612

$0.00000612 Previsione Prezzo PEPE 2027: $0.00000806

$0.00000806 Previsione Prezzo PEPE 2028: $0.0000112

$0.0000112 Previsione Prezzo PEPE 2029: $0.0000158

$0.0000158 Previsione Prezzo PEPE 2030: $0.0000233

PEPE Coin: Un Buon Investimento?

Il PEPE Coin mira a rivitalizzare i meme coin, ispirandosi al famoso meme “Pepe the Frog”. Lanciato senza pre-vendita e senza tasse, è orientato alla comunità, con il potere memetico come motore principale. Tuttavia, la sua crescita potrebbe essere limitata e l’utilità nel mondo reale è cruciale per un investimento di successo.

Dove Acquistare PEPE Coin?

Uniswap

MEXC

Gate.io

Huobi

Poloniex

OKX Dex

LBank

BINGX

Trustwallet

Digifinex

Btcex

DEXTools

Procedura per Acquistare PEPE Coin:

Per acquistare $PEPE, è necessario creare un portafoglio come MetaMask, ottenere un po’ di ETH e scambiarlo per $PEPE. Non ci sono tasse su $PEPE, ma potrebbe essere necessario utilizzare slippage durante la volatilità di mercato.

Quale Meme Coin ha la Migliore Possibilità di Superare PEPE Coin?

Con diverse opzioni disponibili, la possibilità di un coin superare PEPE Coin dipende da vari fattori, tra cui elenco su scambi, famigliarità del marchio, prezzo di elenco e utilità percepita.

Come le Persone hanno Scoperto il Rialzo di Prezzo di PEPE Coin?

PEPE Coin è diventato uno dei meme coin più caldi grazie alla partecipazione attiva degli investitori cripto e alla diffusione virale sui social media dopo il lancio.