Previsione dei prezzi Green Satoshi Token 2024-2030: è un buon investimento?

Green Satoshi Token (GST) è una criptovaluta nativa della piattaforma STEPN, che combina fitness e blockchain per offrire incentivi agli utenti a mantenersi in forma.

GST è utilizzato principalmente per premiare i giocatori che completano determinate attività fisiche, come camminare, correre e correre su tapis roulant. Gli utenti possono utilizzare GST per vari acquisti in-app o per ottenere nuovi NFT, come scarpe virtuali.

Quando Raggiungerà 1 Dollaro?

Raggiungere 1 dollaro è un obiettivo fattibile per GST. Con una capitalizzazione di mercato stimata di 1,1 miliardi di dollari a questo livello, la crescita richiesta per raggiungere 1 dollaro è un fattore di 18 rispetto ai prezzi attuali. Se GST dovesse crescere del 25% all’anno, potrebbe raggiungere 1 dollaro in circa 13 anni.

Fattibilità:

Qualità dell’Investimento : Moderata

: Moderata Tempo e Crescita Richiesti per Raggiungere 1 Dollaro : Fattibili

: Fattibili Capitalizzazione di Mercato a 1 Dollaro: Fattibile

Quando Raggiungerà 10 Dollari?

Per raggiungere 10 dollari, GST dovrebbe aumentare di circa 176 volte. A questo livello, la capitalizzazione di mercato sarebbe di 11,3 miliardi di dollari. Se crescesse al ritmo del 25% annuo, occorrerebbero circa 23,5 anni per raggiungere questa soglia.

Fattibilità:

Qualità dell’Investimento : Moderata

: Moderata Tempo e Crescita Richiesti per Raggiungere 10 Dollari : Non fattibili

: Non fattibili Capitalizzazione di Mercato a 10 Dollari: Moderatamente fattibile

Quando Raggiungerà 100 Dollari?

Raggiungere 100 dollari richiederebbe un aumento di circa 1.763 volte rispetto ai prezzi attuali. La capitalizzazione di mercato supererebbe i 112,8 miliardi di dollari, un obiettivo poco realistico a causa della crescita necessaria. Anche a un ritmo del 25% all’anno, occorrerebbero oltre 34 anni per raggiungere questa soglia.

Fattibilità:

Qualità dell’Investimento : Moderata

: Moderata Crescita Richiesta per Raggiungere 100 Dollari : Non fattibile

: Non fattibile Capitalizzazione di Mercato a 100 Dollari: Non fattibile

GST è un Buon Investimento?

La prospettiva di investimento di GST dipende dalla capacità della piattaforma STEPN di mantenere un’ampia base di utenti attivi.

Pro:

Comunità : Una comunità di utenti fedele potrebbe sostenere il valore di GST.

: Una comunità di utenti fedele potrebbe sostenere il valore di GST. Gamification: Il modello di business orientato alla gamification potrebbe attirare nuovi utenti.

Contro:

Alta Volatilità : Essendo strettamente legato alla piattaforma STEPN, GST è altamente volatile.

: Essendo strettamente legato alla piattaforma STEPN, GST è altamente volatile. Dipendenza dall’Engagement: La sua crescita dipende fortemente dalla continua partecipazione degli utenti.

Previsioni dei Prezzi (2024-2030)

Anno Prezzo Previsto 2024 $0.23 2025 $0.42 2026 $0.60 2027 $0.84 2028 $1.09 2029 $1.32 2030 $1.58

Dove Comprare GST?

GST può essere acquistato in diversi exchange, tra cui Huobi Global, Bybit, PancakeSwap (V2), Raydium, e altri.