Previsione dei prezzi Lido DAO 2023-2030

in

Il prezzo di Lido DAO nello stesso periodo della scorsa settimana era di 1,85 dollari. Si è spostato del 16,53% nella scorsa settimana ed è attualmente a 2,17 dollari. Infatti, nelle ultime 24 ore, LDO ha scaricato del -0,15%. C’è un leggero sentimento ribassista nel mercato delle criptovalute. Il sentimento a lungo termine, tuttavia, rimane rialzista e LDO potrebbe raggiungere i 2,91 dollari nel 2024.

L’offerta circolante totale di Lido DAO al momento della stesura di questo articolo era di $879290922,27 e la capitalizzazione di mercato di LDO rimane a $1.917.950.019.

Lido DAO (LDO): Una panoramica

Lido DAO è un’organizzazione autonoma decentralizzata che fornisce una piattaforma per lo staking e la fornitura di liquidità per conto dei suoi utenti. L’obiettivo principale dell’organizzazione è stabilire un’infrastruttura di staking sicura e senza fiducia che faciliti il movimento senza sforzo delle risorse puntate su varie blockchain.

Inizialmente sviluppato per lo staking Ethereum 2.0 (ETH), il DAO ha ampliato il suo ambito per comprendere altre blockchain POS layer-1 come Polygon (MATIC), Solana (SOL), Polkadot (DOT) e Kusama (KSM). Supporta numerose criptovalute di livello 1 e livello 2 che impiegano il meccanismo di consenso proof-of-stake (POS), affrontando così un problema critico che impedisce il sistema di stake POS esistente: la liquidità.

Lido DAO ha la sua criptovaluta nativa, LDO – un token ERC-20, che svolge tre funzioni primarie:

Il caso d’uso principale di LDO è la governance . Lido DAO è gestito dalla sua comunità di titolari di token, che possono votare proposte e decisioni riguardanti il funzionamento della piattaforma. Possedere token LDO consente agli utenti di partecipare a questi voti, garantendo loro un’influenza sulla traiettoria del progetto.

. Lido DAO è gestito dalla sua comunità di titolari di token, che possono votare proposte e decisioni riguardanti il funzionamento della piattaforma. Possedere token LDO consente agli utenti di partecipare a questi voti, garantendo loro un’influenza sulla traiettoria del progetto. LDO funziona come un meccanismo di ricompensa per gli staker sulla piattaforma. Gli utenti che puntano i loro criptoasset attraverso Lido ottengono stToken che rappresentano la loro parte del criptoasset totale puntato. Questi stToken possono essere puntati ulteriormente per guadagnare premi LDO , incentivando gli utenti a continuare a puntare i loro beni attraverso la piattaforma Lido.

rappresentano la loro parte del criptoasset totale puntato. Questi stToken possono essere puntati ulteriormente per guadagnare premi , incentivando gli utenti a continuare a puntare i loro beni attraverso la piattaforma Lido. Il token funge anche da fonte di liquidità per la piattaforma. Lido DAO ha collaborato con più scambi decentralizzati (DEX), come Uniswap e SushiSwap, per fornire liquidità al token LDO. Ciò consente agli utenti di acquistare e vendere comodamente token LDO, migliorando la liquidità complessiva della piattaforma.

Al lancio di DAO, sono stati coniati 1 miliardo di token LDO. L’attuale offerta circolante ammonta a 860 milioni di token. I membri fondatori del Lido DAO inizialmente detenevano il 64% dei token LDO, che sono stati bloccati per 1 anno. Gli airdrop rappresentavano lo 0,4% della distribuzione dei token. La distribuzione iniziale del token è avvenuta come segue:

Il 36,32% è stato assegnato al tesoro DAO.

è stato assegnato al tesoro DAO. Il 22,18% è andato agli investitori.

è andato agli investitori. Il 6,5% è stato distribuito tra validatori e titolari di firme.

è stato distribuito tra validatori e titolari di firme. Il 20% è stato dato agli sviluppatori originali di Lido.

è stato dato agli sviluppatori originali di Lido. Il 15% è andato ai fondatori del progetto e ai futuri dipendenti.

Come funziona il Lido DAO?

Lido DAO offre un unico pool di staking che consente agli utenti di guadagnare premi sui loro beni puntati preservando la liquidità. L’infrastruttura di stakeggio dell’organizzazione è costruita per essere altamente sicura e affidabile, garantendo la disponibilità di risorse puntate e riducendo al minimo i rischi di riduzione.

Il DAO opera attraverso i seguenti processi primari:

Lido DAO

Lido DAO semplifica la procedura di puntamento consentendo agli utenti di puntare qualsiasi quantità di Ether (ETH) senza dover soddisfare il requisito minimo di puntamento di 32 ETH stabilito dai validatori di Ethereum 2.0. Gli utenti puntano su Lido DAO depositando il loro ETH nel contratto di puntamento Lido, che poi distribuisce automaticamente i fondi a un pool di validatori.

Questi validatori sono incaricati di mantenere e proteggere la rete Ethereum 2.0. Lo staking attraverso Lido DAO consente agli utenti di guadagnare premi in proporzione al loro importo puntato senza dover gestire gli aspetti tecnici del funzionamento di un nodo validatore.

Ottenendo stToken

Gli utenti che puntano ETH con Lido DAO ricevono in cambio token stETH. Questi token rappresentano la parte dell’utente dell’ETH puntato e qualsiasi ricompensa generata. I token stETH sono liquidi e possono essere scambiati, venduti o utilizzati in varie applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi).

Il valore del token stETH è legato al valore dell’ETH puntato e ai suoi premi accumulati, con il suo valore che aumenta man mano che vengono guadagnati più premi. Questo meccanismo consente agli utenti di beneficiare dello staking mantenendo la flessibilità e la liquidità delle loro attività.

Utilizzo di stToken in DeFi

Il passaggio finale del processo Lido DAO è l’utilizzo di stToken in varie applicazioni DeFi. Poiché i token stETH sono liquidi e compatibili con ERC-20, possono essere facilmente incorporati nelle piattaforme e nei servizi DeFi esistenti.

Alcuni casi d’uso DeFi popolari per i token stETH includono:

Prestito e prestito: su servizi di prestito decentralizzati come Aave o Compound, gli utenti possono prestare i loro token stETH e guadagnare interessi. Possono anche prendere in prestito denaro contro altri beni che possiedono, usando le loro partecipazioni stETH come garanzia.

Yield farming: i token stETH possono essere impiegati per il yield farming su DEX come Uniswap o SushiSwap, dove gli utenti possono fornire liquidità e guadagnare commissioni di trading e token di governance.

Staking e governance: gli utenti possono puntare i loro token stETH in diversi protocolli DeFi per partecipare alla governance e guadagnare ricompense extra.

Il DAO svolge queste importanti funzioni:

Stake Pool: come accennato in precedenza, il pool di scom stake gestito da Lido DAO consente agli utenti di mettere in comune i loro token Ethereum 2.0 (ETH) e guadagnare premi di puntata senza dover eseguire i propri nodi validatori.

Operatori di nodi: i nodi validatori necessari per partecipare al processo di staking di Ethereum 2.0 sono gestiti da un team di operatori di nodi che lavorano per Lido DAO.

Emettere token: Lido DAO emette stToken che rappresentano l’Ethereum puntato nel pool di puntate Lido. In cambio del loro deposito ETH, gli utenti guadagnano stETH, che possono scambiare su un certo numero di DEX.

Governance: i proprietari di token LDO che desiderano votare su questioni che riguardano il funzionamento del protocollo e lo sviluppo futuro costituiscono il consiglio di amministrazione del Lido DAO. I titolari di token possono anche partecipare alla distribuzione di premi di puntata.

Sicurezza: Lido DAO utilizza diversi meccanismi di sicurezza, come uno schema di soglia multi-firma, un sistema decentralizzato di generazione di chiavi e regolari audit di sicurezza, per proteggere l’ETH puntato.

Lido addebita una tassa per i suoi servizi, che è condivisa tra gli operatori del nodo, il Tesoro del Lido e la copertura assicurativa. La struttura delle tariffe e altri parametri operativi sono soggetti a modifiche attraverso il processo di governance del Lido DAO.

Il viaggio di Lido DAO

Lido è stato introdotto nel dicembre 2020, poco dopo che la Ethereum 2.0 Beacon Chain è diventata operativa. La piattaforma è stata fondata da Kasper Rasmussen e Jordan Fish, comunemente noto come CryptoCobain.

I membri di Lido DAO includono Semantic VC, Chorus, ParaFi Capital, P2P Capital, Libertus Capital, Terra, StakeFish, Bitscale Capital, StakingFacilities e KR1.

Alcuni dei notevoli investitori angelici sono Stani Kulechov di Aave, Banteg di Yearn, Will Harborne di Deversifi, Julien Bouteloup di Stake Capital e Kain Warwick di Synthetix.

Ecco una cronologia del viaggio di Lido DAO:

26 novembre 2020: è stata lanciata la testnet del protocollo Lido.

del protocollo Lido. 13 e 16 dicembre 2020: è stato generato il lotto iniziale di chiavi di prelievo.

28 dicembre 2020: Lido ha avviato lo staking liquido su Ethereum .

. 05 gennaio 2021: LDO , il token di governance Lido DAO, è andato in funzione.

, il token di governance Lido DAO, è andato in funzione. 27 gennaio 2021: un nuovo pool di liquidità LDO-ETH è stato aggiunto al menu SushiSwap Onsen .

è stato aggiunto al menu . Marzo 2021: Lido ha iniziato a puntare su Terra .

. Settembre 2021: è stato avviato lo staking su Solana .

. 27 ottobre 2021: il DAO ha votato per aggiornare il protocollo di base per i contratti intelligenti.

01 novembre 2021: MakerDAO ha integrato il token Staked ETH (wstETH) di Lido come risorsa collaterale sul protocollo Maker.

ha integrato token come risorsa collaterale sul protocollo Maker. 18 febbraio 2022: Lido ha introdotto lo staking di liquidi su Kusama .

. 02 marzo 2022: Lido lanciato nella fase 1 di Polygon.

Altri sviluppi chiave

Alcuni dei principali sviluppi/aggiornimenti di Lido DAO sono i seguenti:

22 agosto 2021: Ledger Live ha abilitato lo staking ETH con Lido.

01 marzo 2022: Aave ha integrato stETH di Lido come attività collaterale sulla loro piattaforma.

ha integrato stETH di Lido come attività collaterale sulla loro piattaforma. 01 aprile 2022: Lido, in collaborazione con Shard Labs e Immunefi, ha lanciato il programma bug bounty per Lido su Polygon.

per Lido su Polygon. 31 maggio 2022: Lido ha iniziato a puntare su Polkadot .

. 29 luglio 2022: Lido ha lanciato la prima versione del Lido Node Operator Portal , progettata per consolidare tutte le informazioni e le risorse relative all’essere un Lido Node Operator in un’unica posizione.

, progettata per consolidare tutte le informazioni e le risorse relative all’essere un Lido Node Operator in un’unica posizione. 18 novembre 2022: LDO lanciato ufficialmente su Coinbase .

. 17 gennaio 2023: MetaMask ha permesso agli utenti di puntare il loro ETH con Lido.

ha permesso agli utenti di puntare il loro ETH con Lido. 7 febbraio 2023: i collaboratori tecnici del protocollo Lido hanno proposto Lido V2, il più grande aggiornamento del protocollo Lido fino ad oggi, e un passo significativo verso un ulteriore decentramento.

il più grande aggiornamento del protocollo Lido fino ad oggi, e un passo significativo verso un ulteriore decentramento. 15 marzo 2023: a causa della cessazione dello sviluppo e del supporto tecnico per Lido su Polkadot e Kusama, l’aggiunta di nuovi depositi di partecipazioni di DOT e KSM ai protocolli di Lido è stata interrotta. Tuttavia, la funzione di non ataking rimane operativa.

Analisi dei prezzi LDO

LDO ha mostrato una tendenza rialzista sul grafico giornaliero durante il periodo analizzato. Tuttavia, lo slancio rialzista ha iniziato a indebolirsi nel marzo 2023, portando ad un aumento della pressione di vendita sul mercato. Il prezzo di trading del token al momento della stesura era di 2,073 dollari.

Dovresti prendere in considerazione l’acquisto di LDO?

L’analisi giornaliera dei grafici di LDO ha rivelato una tendenza rialzista dominante che ha iniziato a indebolirsi nel marzo 2023. Da 1,9 a 2,3 dollari può rivelarsi un intervallo in cui è probabile che la domanda si stabilirà. Un calo inferiore a 1,85 dollari probabilmente vedrà il token scendere a 1 dollaro. Gli indicatori di cui sopra possono rivelarsi utili per gli acquirenti alla ricerca di una potenziale inversione rialzista.

I commercianti dovrebbero tenere d’occhio i principali livelli di supporto e resistenza, nonché eventuali notizie o sviluppi significativi che potrebbero avere un impatto sul prezzo di LDO nelle prossime settimane e mesi. Mentre la tendenza attuale è negativa, gli acquirenti che cercano di entrare dovrebbero aspettare segni di indebolimento dello slancio o inversioni.

Previsione dei prezzi di Lido DAO

Lido DAO ha avuto un 2021 movimentato. Per semplificare l’ultima previsione dei prezzi LDO, abbiamo diviso la previsione per la previsione dei prezzi Lido DAO a breve termine e la previsione dei prezzi Lido DAO a lungo termine. Allo stato di scrivere questo articolo, LDO aveva un volume di scambi di 99,869,873 dollari. Lido DAO è sceso del -14.23% negli ultimi 30 giorni.

Secondo la nostra analisi a breve termine, la previsione del prezzo di Lido DAO per luglio 2023 mostra il prezzo medio di LDO a 2,61 dollari e il prezzo più alto possibile per luglio 2023 sarebbe di 2,79 dollari.

Inoltre, secondo la nostra analisi a lungo termine, la previsione dei prezzi di Lido DAO per novembre 2023 mostra il prezzo medio di LDO a 2,81 dollari e il prezzo più alto possibile per novembre 2023 sarebbe di 3,01 dollari.

Previsione dei prezzi a breve termine di Lido DAO

Data Prezzo medio Prezzo più basso Prezzo più alto 18 maggio 2023 2,13 dollari 1,98 dollari 2,28 dollari 19 maggio 2023 2,20 dollari 2,05 dollari 2,35 dollari 20 maggio 2023 2,23 dollari 2,07 dollari 2,38 dollari 21 maggio 2023 2,22 dollari 2,06 dollari 2,37 dollari 26 maggio 2023 2,32 dollari 2,16 dollari 2,49 dollari 31 maggio 2023 2,40 dollari 2,23 dollari 2,57 dollari 10 giugno 2023 2,50 dollari 2,33 dollari 2,68 dollari Luglio 2023 2,61 dollari 2,43 dollari 2,79 dollari Agosto 2023 2,66 dollari 2,47 dollari 2,84 dollari Settembre 2023 2,71 dollari 2,52 dollari 2,90 dollari Ottobre 2023 2,76 dollari 2,57 dollari 2,95 dollari Novembre 2023 2,81 dollari 2,61 dollari 3,01 dollari Dicembre 2023 2,86 dollari 2,66 dollari 3,06 dollari

Previsione del prezzo di Lido DAO 18 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 18 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare da 1,98 a 2,28 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,13 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 19 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 19 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare da 2,05 a 2,35 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,20 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 20 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 20 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,07 e 2,38 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,23 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 21 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 21 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,06 e 2,37 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,22 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 26 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 26 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,16 e $ 2,49 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 2.32.

Previsione del prezzo di Lido DAO 31 maggio 2023: il prezzo di Lido DAO per il 31 maggio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,23 e 2,57 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,40 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 10 giugno 2023: il prezzo di Lido DAO per il 10 giugno 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,33 e 2,68 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,50 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO luglio 2023: il prezzo di Lido DAO per luglio 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,43 e 2,79 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,61 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO agosto 2023: il prezzo di Lido DAO per agosto 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,47 e $ 2,84 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 2.66.

Previsione del prezzo del Lido DAO settembre 2023: il prezzo di Lido DAO per settembre 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,52 e 2,90 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,71 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO ottobre 2023: il prezzo di Lido DAO per ottobre 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,57 e $ 2,95 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 2,76.

Previsione del prezzo del Lido DAO novembre 2023: il prezzo del Lido DAO per novembre 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,61 e $ 3,01 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 2,81.

Previsione del prezzo del Lido DAO dicembre 2023: il prezzo del Lido DAO per dicembre 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,66 e $ 3,06 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 2,86.

Previsione dei prezzi a lungo termine di Lido DAO

La previsione dei prezzi a lungo termine di Lido DAO qui sotto è uno sguardo alla prospettiva futura di LDO per quanto riguarda il prezzo. Lido DAO è stato visto l’ultima volta a $ 2,17, con una capitalizzazione di mercato di $ 1.917.950.019 e volumi di trading di $ 99.869.873. La previsione dei prezzi di LDO è possibile analizzando l’azione storica dei prezzi, gli sviluppi attuali e il sentimento sociale della comunità.

Anni Prezzo medio Prezzo più basso Prezzo più alto 2023 2,86 dollari 2,29 dollari 3,43 dollari 2024 2,43 dollari 1,94 dollari 2,91 dollari 2025 3,23 dollari 2,58 dollari 3,88 dollari 2026 4,30 dollari 3,44 dollari 5,16 dollari 2027 5,71 dollari 4,57 dollari 6,86 dollari 2028 7,60 dollari 6,08 dollari 9,12 dollari 2029 10,11 dollari 8,09 dollari 12,13 dollari 2030 13,44 dollari 10,76 dollari 16,13 dollari 2031 17,88 dollari 14,30 dollari 21,46 dollari 2032 23,78 dollari 19,03 dollari 28,54 dollari 2033 31,63 dollari 25,30 dollari 37,96 dollari 2034 42,07 dollari 34,65 dollari 50,48 dollari

Previsione del prezzo di Lido DAO 2023: il prezzo di Lido DAO per il 2023 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 2,29 e 3,43 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,86 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2024: il prezzo di Lido DAO per il 2024 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 1,94 dollari e 2,91 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 2,43 dollari.

Previsione dei prezzi di Lido DAO 2025: il prezzo di Lido DAO per il 2025 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 2,58 e $ 3,88 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 3,23.

Previsione del prezzo Lido DAO 2026: il prezzo di Lido DAO per il 2026 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 3,44 e $ 5,16 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 4,30.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2027: il prezzo di Lido DAO per il 2027 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 4,57 e 6,68 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 5,71 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2028: il prezzo di Lido DAO per il 2028 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 6,08 e $ 9,12 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $ 7,60.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2029: il prezzo di Lido DAO per il 2029 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $8.09 a $12.13 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa $10.11.

Previsione dei prezzi di Lido DAO 2030: il prezzo di Lido DAO per il 2030 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 10,76 e 16,13 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 13,44 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2031: il prezzo di Lido DAO per il 2031 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 14,30 e 21,46 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 17,88 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2032: il prezzo di Lido DAO per il 2032 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 19,03 dollari e 28,54 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 23,78 dollari.

Previsione del prezzo del Lido DAO 2033: il prezzo del Lido DAO per il 2033 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra $ 25,30 e $ 37,96 e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 31,63 dollari.

Previsione del prezzo di Lido DAO 2034: il prezzo di Lido DAO per il 2034 secondo la nostra analisi dovrebbe variare tra 33,65 e 50,48 dollari e il prezzo medio di LDO dovrebbe essere di circa 42,07 dollari.