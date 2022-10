Previsione dei prezzi Qtum 2022 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di QTUM mentre discutiamo le previsioni dei prezzi di Qtum per il 2022 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Qtum.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione del prezzo di Qtum e rispondere alle domande se QTUM è un buon investimento o meno, perché QTUM avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Qtum aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a cos’è QTUM e alla sua storia fino ad oggi.

Introduzione QTUM

Qtum è una piattaforma Blockchain open source e decentralizzata e Value Transfer Protocol. Può eseguire contratti intelligenti su più macchine virtuali ed eseguire ambienti con consenso Proof-of-Stake.

È una piattaforma blockchain ibrida Bitcoin ed Ethereum. Qtum (pronunciato Quantum) è stato creato aggiungendo un livello di astrazione dell’account sopra un codice fork Bitcoin per consentire l’integrazione sidechain con macchine virtuali blockchain come la Ethereum Virtual Machine.

Questo modello ibrido combina il meglio di entrambi i mondi, aggiungendo le capacità di archiviazione del valore di Bitcoin alla piattaforma di contratti intelligenti di Ethereum.

Nel marzo 2017, Qtum ha lanciato una campagna di crowdfunding per cercare fondi per lo sviluppo della loro nuova piattaforma basata su blockchain.

La crowdshare è stata programmata per durare 30 giorni o fino a quando tutti i token non sono stati venduti.

Qtum ha venduto oltre 10 milioni di dollari dei suoi token dopo soli 90 minuti, raccogliendo alla fine un valore totale di $ 15,7 milioni prima di interrompere la campagna in anticipo dopo soli 5 giorni. Hanno raccolto un importo totale di 11.156.766 bitcoin (BTC) e 77.081.031 ether (ETH) in cambio dei 51 milioni di token Qtum distribuiti al pubblico.

Sebbene chiunque possa utilizzare QTUM, la fondazione QTUM si concentra sulle applicazioni aziendali dei contratti intelligenti.

Captainaltcoin’s QTUM Prezzo Previsione 2021

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i più ampi cali di mercato influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori vendono attività rischiose e si spostano in mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2022, specialmente nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilizza nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario dozzine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal Q1 al Q2. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire i loro sacchetti in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione del prezzo QTUM per i prossimi 90 giorni

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà QTUM a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Qtum Prezzo Previsione 2022

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che questo mercato ribassista durerà almeno per il primo trimestre del 2022 prima di assistere a una certa stabilizzazione e a piccole inversioni di tendenza.

QTUM Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede QTUM raggiungere $ 5,37 nel 2025.

Qtum Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Qtum nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Qtum raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà Qtum nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Qtum raggiungere $ 0 nel 2040.

Qtum sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Qtum non sostituirà o supererà BTC.

Qtum può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Qtum di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Quanto in alto andrà Qtum?

Il nostro modello di previsione vede il crollo del prezzo Qtum e scendere vicino a 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare Qtum?

Non vediamo un futuro brillante per Qtum. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. Qtum non è una buona presa a lungo termine.

Qtum è un buon investimento?

Qtum non è un buon investimento secondo noi. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

Qtum può renderti milionario?

No, Qtum non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà Qtum?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 1,64. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché Qtum avrà successo e salirà di prezzo?

Qtum ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha un team debole e una piccola comunità dietro di esso. Tutto ciò sommato impedisce a Qtum di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per Qtum?

Qtum raggiungerà $ 1,64 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 41,8% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 2,83.

Qtum Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Qtum domani?

Qtum si aggirerà intorno a $ 3,02 domani.

Qtum Coin (QTUM) Prospettive future

Tuttavia, non tutti i progetti hanno le stesse possibilità di fallire (rischio), né hanno lo stesso potenziale di rialzo (ricompensa).

Come risultato dell’incompetenza e della mancanza di integrità dei team ICO, alimentati dall’istinto umano di base che è l’avidità e l’ingenuità degli investitori crittografici, oltre il 95% delle ICO di successo e dei progetti di criptovaluta fallirà e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore cripto.grafico. QTUM sarà tra quei 5%?

Probabilmente no.

Mentre Qtum può eseguire contratti intelligenti Ethereum, al momento non c’è molto incentivo per gli sviluppatori a iniziare a sviluppare su Qtum su Ethereum. Ethereum ha 50 volte la capitalizzazione di mercato e 50 volte la consapevolezza del marchio. C’è anche un’enorme comunità di strumenti costruita intorno a ETH con il suo vantaggio di primo mover.

Ethereum non è l’unico problema per Qtum. Un’intera serie di piattaforme stanno emergendo e stanno già prendendo una buona fetta di mercato; più notevole EOS e Tron, ma anche Stellar che ha alcune caratteristiche uniche interessanti per i nuovi lanci di token.

Cardano, Tezos devono ancora essere lanciati correttamente, Zilliqa e NEO sono ancora un punto interrogativo. Questi sono solo i migliori concorrenti della linea, una pletora di progetti a piccola capitalizzazione stanno anche cercando il loro posto sotto il cielo blu (Stratis, Waves, Nebulas, Ethereum Classic, Lisk, Ark ecc.).

Quindi dire che la concorrenza è feroce, è un eufemismo.

Inoltre, QTUM non è popolare in Occidente. Qtum è relativamente poco isolato in Occidente. Anche le criptovalute con capitalizzazioni di mercato più piccole come Nano sembrano avere una base di fan più appassionata in Occidente. Ad oggi, la maggior parte del volume degli scambi di Qtum proviene da borse asiatiche.

Le persone sul sito della comunità coreana Qtum (https://qtum.or.kr/) sono molto preoccupate per l’assenza del supporto del token QRC-20 sui principali scambi. Secondo loro, a un certo numero di DApp esistenti è già stata negata la quotazione in borsa e la Qtum Foundation non sta facendo abbastanza per farlo accadere.

Come scrive 8btc.com, nell’ultimo anno, Qtum ha lasciato l’impressione di essere un luogo di ritrovo di “cryptocoin rotti”: BOT, INK, SPC, HLC, OC, AWR. Tutti questi token emessi su Quantum non sono riusciti a mantenere il loro prezzo ICO dopo essere stati quotati in borsa, alcuni dei quali scendono persino vicino allo zero.

Infine, il mercato sovraffollato delle piattaforme di contratti intelligenti seguirà il proprio corso di selezione naturale e sradicherà le entità deboli premiando quelle forti. Qtum avrà una battaglia in salita per essere in quest’ultimo campo.