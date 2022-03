Previsione dei prezzi XinFin Network (XDC) 2025, 2030

Mentre alcuni guru della tecnologia accolgono l’era della finanza decentralizzata come una benedizione per l’ecosistema basata sul progresso tecnologico, altri la vedono sulla base di offerte di prodotti resistenti alla censura. Tuttavia, l’avvento della blockchain ha messo fine a tutte le apprensioni e le preoccupazioni che vanno dietro lo spettro finanziario.

Non c’è da stupirsi che questo sia il risultato di anni di pensiero, strategia, scienza e tecnologia, tutti combinati insieme. Prima di iniziare la previsione dei prezzi XDC, controlla la panoramica sulla moneta come segue.

Con il tempo sono arrivate le criptovalute sulla roadmap digitale con pietre miliari fissate per data e poi manifestato la genesi del protocollo XinFin. XinFin Network è più popolare come blockchain ibrida che contribuisce alla crescita dei settori del commercio e della finanza a livello globale, combinando il meglio di entrambi i mondi: blockchain pubbliche e private.

Anticipando i processi convenzionali e ingombranti, in XinFin Network, l’intero sistema viene elaborato attraverso una soluzione di infrastruttura decentralizzata accessibile, efficiente e altamente versatile.

XinFin Network: Le Radici, La Fondazione

Con sede a Singapore con un ambiente normativo favorevole, XinFin Network è nato da un’idea di tre Geni, vale a dire Karan Bharadwaj, Atul Khekade e Ritesh Kakkad nell’anno 2017, evangelista dell’ecosistema Blockchain in India che per primo ha ottenuto il permesso di utilizzare il sistema blockchain per un consorzio di banche indiane e Karan Bhardwaj, fondatore di Consultancy, linkDapps e ha anche sviluppato libri mastri per giganti globali come IBM, Fedeltà, ecc.

XinFin Network ha fatto molta strada nell’affrontare e superare gli ostacoli del commercio globale e dello spazio finanziario, riunendo acquirenti, fornitori, finanziatori, sindacati ed enti governativi come le banche su una piattaforma peer-to-peer. Anche se è come investire in Ethereum o Bitcoin nella fase nascente, vale la pena investire in XinFin come grande criptovaluta con potenziale a lungo termine anche se non ha ottenuto un importante riconoscimento di mercato.

XinFin Network (XDC): una risorsa distintiva

Con il supporto di un team tecnologico ben supportato di un’unità di ricerca ineguagliabile dedicata alla costruzione di una rete robusta interamente decentralizzata, XinFin Network (XDC) è in cima alla lista dei fornitori di soluzioni che creano un’interazione user-friendly per rendere le transazioni accessibili, generando un senso di proprietà sia negli acquirenti che nei trader offrendo una lucidità cristallina come protocollo DeFi open source.

XinFin Network è la tecnologia ottimale per migliorare l’efficienza, rimuovere gli intermediari e aumentare la trasparenza nei sistemi. Attraverso i contratti intelligenti, sia gli acquirenti che i fornitori saranno in grado di sfruttare i vantaggi. Inoltre, una catena di intermediari e intermediari in questi settori viene finemente eliminata attraverso la blockchain di XinFin Network che guida più responsabilità e visibilità. XDC è il token nativo della rete XinFin. Viene utilizzato per il pagamento di commissioni di transazione e operazioni di contratto intelligente.

XinFin Network: strette di mano e impronte della comunità

I fondatori di questo token crittografico si sono resi conto che le partnership sono essenziali per la crescita. Quindi, recentemente hanno annunciato una partnership con il gigante delle imprese IT Ramco Systems, Singapore, per utilizzare Blockchain nei settori dell’aviazione, della logistica e delle risorse umane. Ramco utilizzerebbe il protocollo di contabilità distribuita XDC01 proprietario di XinFin per sviluppare soluzioni blockchain per soddisfare i suoi clienti aziendali globali.

Nell’agosto 2017, XinFin ha raccolto con successo oltre $ 1,5 milioni attraverso la vendita privata di token di utilità e molte prove di concetti sono state completate sulla rete XinFin con i fondi raccolti. Un’iniziativa fenomenale è che i proventi della vendita vengono utilizzati per estendere i PoC in progetti pilota con imprese e istituzioni in tutto il mondo.

XinFin Network: analisi tecnica e dati storici

XinFin Network (XDC) esiste da gennaio 2017 e il prezzo ha visto alcune importanti fluttuazioni. All’inizio, il prezzo XDC della criptovaluta XinFin Network era di soli $ 0,0035. Aprile 2018 ha visto la più alta escalation del prezzo di XinFin Network a $ 0,0280 per un singolo token XinFin, ovvero XDC. Ma questa tendenza non è durata a lungo ed è scesa a $ 0,0240.

A novembre 2018, il prezzo di XDC / USD ha raggiunto un picco di $ 0,011, e quindi il prezzo del token è stato corretto fino al suo supporto intorno a $ 0,00067 a dicembre 2018, in cui gli utenti hanno iniziato a osservare lo slancio ribassista. Tuttavia, seguendo i dati tecnici di analisi dei prezzi, il prezzo di XinFin Network riflette un segno positivo e mostra una performance straordinaria con un modello piuttosto rialzista potenziato dalla ripresa delle tendenze di mercato post-pandemia.

XinFin Network XDC Prezzo Previsione: 2021-2025

L’aumento graduale ma costante di XinFin Network (XDC) potrebbe non aver vinto il premio di criptovaluta più alto, ma gli investitori intelligenti hanno imparato ad aspettare e guardare che questo asset funzioni e faccia miracoli sui principali scambi di criptovalute. Il prezzo attuale di XDC è di circa $ 0,071, con una capitalizzazione di mercato di 878.289.046 dollari e un volume di scambi di 24 ore di 5.158.360 dollari. Attualmente, ci sono 12.282.090.488 XDC in circolazione.

XinFin Network Prezzo Previsione 2021

XinFin Network ha sostenuto uno slancio leggermente al rialzo con tuffi intermedi dall’inizio di quest’anno. Mentre analizziamo l’attuale slancio e le speculazioni future sui prezzi XDC, se tutti i mercati diventano favorevoli, questo asset digitale del protocollo XinFin è destinato a rompere tutte le barriere di valore e livello di resistenza e $ 0,105 per un anno.

XinFin Network Prezzo Previsione 2022

Considerando che non ci sono scossoni improvvisi per il mercato delle criptovalute, XinFin Network XDC è pronta ad affermare la sua forte posizione come una delle principali attrazioni tra la sua comunità di investitori. La strada da percorrere è piena di petali a condizione che la fiducia degli investitori continui a prosperare, con conseguente spinta significativa al prezzo futuro, portandolo a superare tutte le barriere scalando il segno di $ 0,011.

XinFin Network Prezzo Previsione 2023

XinFin Network (XDC) ha creato una rete veloce e affidabile e funziona con l’esperienza utente del prodotto. Queste caratteristiche possono aiutare la moneta XDC a ottenere un prezzo molto più alto di $ 0,178 mentre il team sviluppa i suoi prodotti e riceve l’adozione di massa.

XinFin Network Prezzo Previsione 2024

Alcune previsioni crittografiche stanno andando avanti per il token XinFin XDC. Ci sono previsioni basate sul suo momentum di prezzo e sui dati storici, il prezzo futuro di una moneta potrebbe superare il segno di $ 0,2. Il favore è stato fatto principalmente dalle funzionalità di sicurezza e scalabilità.

Sebbene i mercati delle criptovalute siano del tutto imprevedibili, forse ci vorrebbe un miracolo per XinFin Network XDC per aumentare il suo prezzo di così tanto in un così breve lasso di tempo. Quindi, tornando alla previsione dei prezzi di cui sopra di circa $ 0,25.

Previsione dei prezzi di XinFin Network 2025 e oltre

XinFin XDC è anche attiva in iniziative comunitarie. Considerando che mantengono lo slancio raccogliendo una capitalizzazione di mercato significativa, le loro iniziative incentrate su istruzione, sensibilizzazione e innovazioni possono riflettere un segno rialzista e portarlo a un livello apprezzabile di $ 0,32.

In uno scenario a lungo termine, diciamo dopo il 2026, il prezzo futuro del token XinFin XDC è destinato a prendere il passo con altre criptovalute scambiate intorno a $ 0,35. Un ottimismo sbalorditivo è previsto anche per la moneta XinFin Network XDC principalmente a causa delle sue prestazioni costanti nel corso degli anni.

Domande frequenti

XinFin è un buon investimento?

Sulla base delle ultime notizie, dei dati di mercato e del grafico di scambio, si può prevedere che è redditizio investire nella moneta nativa di XinFin Network, XDC, a lungo termine. Si raccomanda agli investitori di analizzare tutte le tendenze sul grafico crittografico e di prendere il supporto dei dati delle previsioni dei prezzi per prendere decisioni sagge per scambiare XinFin Network.

In che modo XDC acquisisce importanza sul mercato?

Il protocollo XDC è fedele al suo merito. Sarebbe necessario ricordare che gli investitori devono riporre la loro fiducia nella piattaforma per aumentare i prezzi in borsa. Tuttavia, si consiglia agli investitori di fare un’analisi approfondita delle previsioni di prezzo dell’asset e quindi investire nella lettura delle previsioni e nell’ascolto delle notizie di mercato.

Dove posso acquistare XinFin Network (XDC)?

Tutte le borse stimate hanno XDC nel loro portafoglio. Tendi anche a beneficiare del trading XDC direttamente per valute legali come USD, EUR, GBP, ecc. O altre criptovalute su molti scambi. Gli investitori possono anche beneficiare del programma di premi di blocco su XDC. Tuttavia, i trader dovrebbero fare le proprie ricerche prima di versare denaro nello spazio crittografico.

XinFin Network è compatibile con Ethereum?

Sì, qualsiasi contratto intelligente scritto nel protocollo Ethereum può essere facilmente portato su XinFin Network.