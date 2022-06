Previsione del prezzo di Ethereum 2022, 2025 e 2030

Ethereum è stata una delle criptovalute con le migliori prestazioni nel 2021, in aumento di quasi il 500% in un anno.

Tuttavia, nel 2022 ETH è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni. Rispetto a BTC, è quasi in calo del 65%. Allo stesso tempo, ETH ha anche sottoperformato BTC in cinque giorni.

Il prezzo dei PF ha raggiunto un ATH di 4.878,26 dollari il 10 novembre, a seguito del quale l’ETH è stato piuttosto vulnerabile.

Un breve riassunto della posizione di Ethereum sul mercato

Capitalizzazione di mercato: 166 miliardi di dollari

Classificati tra tutte le criptovalute: 2°

Concorrenti dell’ETH: Solana, Cardano e Polkadot

Performance attuale: sottoperformatore [rispetto a Bitcoin e Cardano]

% di titolari attualmente redditizi: 37%

Previsione dei prezzi di Ethereum, prossimi 7 giorni, 2022, 2025 e 2030, 14 giugno

Orizzonte di investimento Compra/Vendi Previsione Oggi Vendi 1258 dollari Prossimi 7 giorni Vendi 1383 dollari Il prossimo mese Vendi 1445 dollari Previsione massima del prezzo di Ethereum 2022 Compra 2197 dollari Previsione massima del prezzo di Ethereum 2023 Compra 2659 dollari Previsione massima del prezzo di Ethereum 2025 Compra $ 4785

Le previsioni a breve termine sono negative in quanto tutte le categorie di investimenti sono dirette verso il basso a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dell’aumento dell’inflazione.

Tuttavia, il futuro a lungo termine è molto più luminoso per Ethereum

Previsione e previsione dei prezzi di Ethereum: capitalizzazione di mercato e tendenze del volume

Metrico Valore Tendenza Classifica della capitalizzazione di mercato 2° Costante Capitalizzazione di mercato $166 B Inferiore Volume scambiato 28 dollari B Più alto

Previsione e previsione dei prezzi di Ethereum: analisi del portafoglio dei titolari di ETH

% di profitto % in perdita 13 giugno 37% 47% 12 giugno 37% 47% 1 giugno 57% 40% 15 maggio 58% 41% 30 aprile 69% 29%

Previsione dei prezzi di Ethereum: analisi tecnica

L’oscillatore di momentum dell’indice di forza relativa (RSI) è un indicatore popolare per determinare se la criptovaluta è ipercomprata (superiore a 70) o ipervenduta (inferiore a 30).

Il numero RSI è a 27, indicando che il mercato dei PF è ipervenduto. Ha anche indicato che il prezzo dell’ETH diminuirà.

Dal 5 maggio 2022, l’EMA a 200 giorni mostra un segnale di vendita negli ultimi 39 giorni. Dal 16 maggio 2022, il prezzo di Ethereum è stato scambiato al di sotto della media mobile a 50 giorni, a significare un segnale di vendita negli ultimi 28 giorni. Negli ultimi due giorni, l’ETH è stato scambiato al di sotto delle medie mobili esponenziali a 10 giorni e 20 giorni.

Il 25 gennaio 2022, l’ultima croce mortale nel mercato dei PF si è verificata 139 giorni fa. Secondo l’attuale analisi di mercato, si prevede che il prezzo di ETH sarà compreso tra 1260 e 1345 dollari per le prossime ore

Dovresti investire in Ethereum Crypto nel 2022?

Le innovazioni di Ethereum stanno conquistando il mondo, compresi i diversi settori della criptovaluta. Quindi, questo dimostra che fare un investimento in criptovalute Ethereum sarà sicuramente una grande decisione in questo momento poiché c’è un enorme potenziale di crescita per questa criptovaluta in futuro.

Come comprare Ethereum?

I passaggi per l’acquisto di Ethereum sono simili all’acquisto di qualsiasi altra criptovaluta. Ecco i passaggi comuni a quasi tutti gli acquisti di criptovalute: