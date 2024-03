Previsione del Prezzo di InQubeta 2024-2030: è un buon investimento?

Attualmente, InQubeta si trova nella 9ª fase della presale. Ci sono un totale di nove fasi di presale.

Secondo il sito web di InQubeta:

Ammontare Raccolto: $12.57M

$12.57M Token Venduti: 932.5M (90.1% del totale)

932.5M (90.1% del totale) Token Rimasti: 72,830,837.25

72,830,837.25 Prezzo Attuale di InQubeta ($QUBE): 0.028

($QUBE): 0.028 Prossimo Prezzo di InQubeta: $0.0308

$0.0308 Indirizzo del Contratto: 0xE77473C4973ad064E04C80959dd56DD4886efcA9

0xE77473C4973ad064E04C80959dd56DD4886efcA9 Data di Lancio di InQubeta: 31 Dicembre 2023 [Nessuna Nuova Data Fornita]. Un moderatore sul canale Telegram di InQubeta ha dichiarato che InQubeta potrebbe essere lanciato entro la fine di questo trimestre.

31 Dicembre 2023 [Nessuna Nuova Data Fornita]. Un moderatore sul canale Telegram di InQubeta ha dichiarato che InQubeta potrebbe essere lanciato entro la fine di questo trimestre. Prezzo di Lancio Stimato: $0.0308 [Altamente Improbabile data l’assenza di CEXs e l’ultimo prezzo della presale che è inferiore del 20%]

Prestazioni della Presale di InQubeta

InQubeta ha continuato ad aggiornare i dati della presale, che mostrano $12.57M raccolti. A $150 per investitore, ciò si traduce in circa 83k Titolari [Nessuno dei dati è stato verificato]. Ci sono due sfide principali per InQubeta in questo momento: Nessuna quotazione su scambi importanti finora e molto poco buzz sui social media. Senza questo, le aspettative di un prezzo di lancio elevato sono irragionevoli.

Analisi della Presale di InQubeta

Nov 6: +91.4%

+91.4% Gen 13: +56.0%

+56.0% Gen 28: +49.0%

+49.0% Feb 7: +69.0%

+69.0% Feb 29: +75.0%

+75.0% Mar 10: +65.0%

+65.0% Mar 27: +73.5%

+73.5% Mar 28: +73.1%

Buzz e Sentimento sui Social Media per la Presale di InQubeta

Parola Chiave: (#Inqubeta)

(#Inqubeta) Buzz sui Social Media: Basso (in Aumento)

Basso (in Aumento) Sentimento sui Social Media Ultimi 7 Giorni: +85.5% Ieri: +89.3% Oggi: +76.8%



Audit di Sicurezza e Governance di InQubeta

La società Dexola Blockchain Solutions ha creato InQubeta, incluso il token ERC-20, i contratti di staking e una pagina web per la gestione dei token.

Hacken ha condotto audit completi dei contratti intelligenti di Inqubeta. Il contratto intelligente di Inqubeta ha ottenuto un punteggio complessivo di 9.7 in base a un audit che ha valutato vari aspetti come la qualità della documentazione, la qualità del codice, la copertura dei test e la sicurezza. La qualità della documentazione e la qualità del codice hanno entrambe ottenuto un punteggio di 9 su 10, con osservazioni che la logica delle commissioni potrebbe essere spiegata in modo più preciso e non sono stati seguiti gli stili guida di Solidity. La copertura dei test era al 100%, ma poiché il codice ha meno di 250 righe, questo non ha influenzato il punteggio finale. Il punteggio di sicurezza era perfetto 10, indicando l’assenza di problemi di codice. Tuttavia, i rischi evidenziati includono la capacità del ruolo di Amministratore Predefinito di cambiare le quantità delle commissioni a piacimento e un aumento dei costi di Gas a causa del meccanismo di commissione sulla trasmissione. La sicurezza dell’uso di IFeeCollector.sol in InQubeta.sol non è stata verificata.

Inoltre, Block Audit è stato incaricato di effettuare le loro procedure KYC. Ecco il certificato KYC di Blockaudit e conoscono l’identità di una persona del progetto.

Previsione del Prezzo di InQubeta: È InQubeta un Buon Investimento?

Cos’è InQubeta?

Secondo il suo Whitepaper, InQubeta introduce la prima piattaforma al mondo che consente investimenti frazionari nelle startup di intelligenza artificiale utilizzando i token $QUBE. $QUBE è un tipo speciale di token creato da InQubeta per cambiare il modo in cui le startup di intelligenza artificiale ottengono finanziamenti.

In parole semplici, InQubeta permette alle persone di utilizzare i token QUBE per investire nelle startup di intelligenza artificiale attraverso una piattaforma criptata. Le startup possono ottenere fondi e connettersi con i fan offrendo ricompense NFT speciali e azioni su questo mercato.

Con ogni opportunità di investimento trasformata in un NFT, gli utenti possono ora investire secondo le proprie possibilità. Inoltre, essere un sostenitore precoce ora offre vantaggi aggiuntivi, dando loro una quota nel futuro dell’intelligenza artificiale.

Il marketplace NFT di InQubeta consente alle startup di intelligenza artificiale di generare fondi offrendo allettanti ricompense basate su NFT.

Utilità di QUBE

Secondo il loro sito ufficiale, QUBE è un tipo unico di token che aiuta gli investitori cripto a diversificare. Una commissione del 2% sulle negoziazioni viene bruciata, e una commissione del 5% va alle ricompense, permettendo ai proprietari di QUBE di guadagnare di più tenendo i propri token. Questo è particolarmente interessante per coloro che vedono un grande potenziale nelle startup di intelligenza artificiale.

Sul mercato NFT di Inqubeta, gli utenti possono utilizzare QUBE per investire piccole somme in imprese di intelligenza artificiale, ottenendo in cambio ricompense NFT speciali. Questo modo facile di investire aiuta sia coloro che investono denaro che le startup che cercano fondi.

Governance di QUBE in InQubeta

Il token $QUBE in InQubeta consente ai suoi detentori di partecipare alla presa di decisioni per la piattaforma.

I detentori di $QUBE possono proporre, discutere e votare su vari argomenti riguardanti lo sviluppo, il funzionamento e il futuro della piattaforma.

Ecco come funziona:

I proprietari del token $QUBE possono proporre miglioramenti, nuove funzionalità o modifiche per la piattaforma InQubeta, come aggiornamenti al marketplace NFT, piani di marketing o iniziative della comunità.

Le proposte vengono discusse apertamente dalla comunità di InQubeta per prendere in considerazione diversi punti di vista e creare un processo decisionale inclusivo.

Dopo le discussioni, i detentori del token $QUBE votano sulle idee. Più $QUBE hai, più il tuo voto conta.

Se una proposta ottiene abbastanza supporto, il team di InQubeta lavorerà per apportare le modifiche approvate, mantenendo la piattaforma in linea con il contributo della comunità.

Perché dovresti investire in QUBE?

**QUBE è un token ERC20 deflazionistico progettato per gli investitori cripto.

**Quando acquisti o vendi QUBE, il 2% della transazione va a un portafoglio bruciato e il 5% va a un pool di ricompense.

**I detentori di QUBE possono guadagnare ricompense scommettendo i loro token.

**QUBE è ideale per coloro interessati a investire nelle startup di tecnologia AI.

**Può essere utilizzato sul marketplace NFT di Inqubeta per investire nelle startup di intelligenza artificiale attraverso opportunità frazionarie.

Roadmap di InQubeta

Step 1: Iniziare

Avviare il sito web.

Controllare il token $QUBE per eventuali problemi.

Iniziare a utilizzare il token $QUBE sulla rete Ethereum.

Iniziare a vendere al pubblico.

Step 2: Sviluppare

Testare l’app di Staking.

Provare InQubeta Swap.

Lanciare la seconda fase di marketing.

Iniziare a costruire la piattaforma di investimento NFT.

Iniziare a controllare le prime applicazioni di startup AI.

Step 3: Andare in Diretta

Aprire il Marketplace NFT.

Iniziare a scambiare $QUBE su diversi scambi.

Lanciare l’app di Staking.

Presentare le prime opportunità tecnologiche AI.

Lavorare su app per iPhone e Android.

Step 4: Espandere la Portata

Ottenere elencato su Coin Market Cap.

Ottenere un posto su Coin Gecko.

Unirsi a più scambi centralizzati.

Lanciare InQubeta Swap.

Step 5: Mosse Più Grandi

Iniziare il DAO di InQubeta.

Espandersi ad altre reti blockchain.

Aprire l’Accademia di InQubeta.

Annunciare ancora più partnership.

In generale, InQubeta sembra essere un caso moderato per gli investimenti.