Previsione del prezzo Kaspa 2023-2030

in

Il prezzo delle monete Kaspa ha superato i 0,50 dollari e ha raggiunto il suo prezzo massimo storico di 0,05346. Tuttavia, un pullback marginale appena al di sotto di $ 0,050 può essere notato sul grafico a candele a 4 ore.

Sul grafico tecnico del periodo di 4 ore, Kaspa è attualmente scambiato all’interno della zona rialzista. Il prezzo netto della moneta Kaspa è al di sopra delle sue medie mobili a 50 giorni e 200 giorni. In particolare, il MA a 50 giorni è approssimativamente a 0,01475 dollari, mentre il MA a 200 giorni è a 0,0399 dollari. Questi indicatori tecnici suggeriscono una tendenza positiva per Kaspa al momento.

Il fatto che il prezzo delle monete sia scambiato al di sopra delle sue medie mobili (MA) a 50 giorni e 200 giorni indica che il sentimento generale che circonda Kaspa è attualmente rialzista. Inoltre, il MA a 50 giorni è al di sopra del MA a 200 giorni aggiunge un’ulteriore conferma a questo sentimento rialzista del mercato. Questi indicatori tecnici suggeriscono che c’è uno slancio positivo e una forza potenziale nel mercato Kaspa.

Il primo livello di supporto per la moneta Kaspa è di circa 0,044 dollari, ma il MA di 50 giorni potrebbe anche fungere da potenziale supporto per l’attività. Sul rovescio, la resistenza per la moneta Kaspa è di 0,05I dollari.

La lettura RSI al momento attuale è 66,7, indicando un trend rialzista. Ciò suggerisce che gli acquirenti hanno attualmente il controllo del mercato e si prevede che l’RSI continuerà a salire prima che si verifichi una potenziale inversione. Una lettura RSI superiore a 70 indica spesso una condizione di ipercomprato.

L’aumento delle barre degli indicatori Fear and Greed, che si sposta nella zona Greed, riflette l’accresciuto sentimento positivo del mercato che circonda Kaspa. Dati questi indicatori, l’attuale raccomandazione commerciale per l’attività è di acquistare. Questa prospettiva rialzista è ulteriormente supportata dall’indicatore MACD, che ha attraversato sopra la linea del segnale sul grafico MACD, segnalando un potenziale slancio al rialzo. Inoltre, un aumento del volume degli scambi per l’attività suggerisce un aumento dell’attività di mercato e dell’interesse.

Nel complesso considerando gli indicatori tecnici, lo slancio è rialzista per l’attività.

Previsione del prezzo di Kaspa: Kaspa è un buon investimento?

Kaspa è una blockchain guidata dalla comunità progettata per affrontare i problemi di velocità, scalabilità ed efficienza che hanno limitato l’adozione di reti popolari come Bitcoin ed Ethereum. Utilizza un nuovo approccio “blockDAG” che crea più blocchi al secondo, consentendo l’inserimento istantaneo delle transazioni e tempi di conferma rapidi. Questa struttura consente inoltre a Kaspa di gestire contemporaneamente grandi volumi di transazioni senza compromettere la velocità o i tempi di conferma.

Kaspa è una rete decentralizzata proof-of-work che utilizza l’algoritmo kHeavyHash ad alta efficienza energetica. Garantisce che nessun blocco sia sprecato, contribuendo alla sicurezza della rete e conservando energia. La piattaforma impiega solide misure di sicurezza, utilizzando kHeavyHash come modifica dell’algoritmo di hashing SHA-256 e facendo affidamento su una rete di minatori decentralizzati per convalidare e firmare le transazioni.

Caratteristiche principali

Kaspa utilizza il protocollo GHOSTDAG, consentendo velocità di blocco e sicurezza veloci. La sua struttura blockchain, nota come blockDAG, gestisce più transazioni contemporaneamente. Attualmente, i principali processi netti un blocco ogni secondo, con l’intenzione di aumentarlo in modo significativo in futuro. La blockchain include funzionalità come raggiungibilità, potatura dei dati di blocco, prove SPV e supporto della sottorete.

La strategia monetaria di Kaspa si basa sulla scala delle 12 note, portando a ridurre le emissioni nel tempo. È un progetto guidato dalla comunità, che opera senza governance centralizzata ed è interamente open source.

Token Kas

Il token KAS è la criptovaluta nativa della rete Kaspa. Il token ha una politica monetaria unica basata sulla scala musicale a 12 note, che riduce le emissioni geometricamente nel tempo. È una componente essenziale dell’ecosistema Kaspa e i seguenti sono i suoi principali casi d’uso:

I token KAS possono essere utilizzati per pagare le commissioni di transazione sulla rete Kaspa

Gli utenti possono puntare i loro token KAS per guadagnare premi passivi.

Gli sviluppatori sono incentivati con token KAS a contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell’ecosistema Kaspa.

La piattaforma Kaspa sostiene la governance guidata dalla comunità, in cui tutti i membri hanno voce nel processo decisionale attraverso discussioni collettive e votazioni. Il suo ecosistema vanta ruoli diversi, tra cui sviluppatori e moderatori, coordinati in armonia. Le iniziative di crowdfunding aumentano i loro progressi. Il messaggio centrale enfatizza l’inclusività e la formazione collettiva del futuro digitale.

Prestazioni finora (fonte: Coinmarketcap):

Da inizio anno: +788,3%

Ultimo 1 anno: +946,8%

Dal lancio: +25809%

Considerando i suoi casi d’uso, le caratteristiche chiave e le prestazioni passate, KAS è un caso moderato per gli investimenti.

Previsioni dei prezzi Kaspa

Previsione del prezzo di Kaspa: Kaspa raggiungerà 1?

Per raggiungere $ 1, il token Kaspa deve crescere di quasi 40 volte. A 1 dollaro, la capitalizzazione di mercato di Kaspa sarebbe di 19 miliardi di dollari. Se Kaspa dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 18 anni per raggiungere 1 dollaro. Dato che Kaspa è un caso moderato per gli investimenti, valutiamo la possibilità di 1 dollaro.

Crescita necessaria per raggiungere 1 dollaro – Possibilità moderata

Capitalizzazione di mercato a 1 dollaro – Possibilità moderata

Tempo necessario per raggiungere $ 1 se Kaspa dovesse crescere al 25% – Bassa possibilità

Nel complesso, c’è una possibilità da moderata a bassa di raggiungere $ 1. Tuttavia, se il 50% delle monete fosse bruciato, questo potrebbe diventare molto più facile.

Previsione del prezzo Kaspa 2023-2030, aggregata

La previsione del prezzo Kaspa 2023 è di $0.0656

La previsione del prezzo Kaspa 2024 è di 0,0885 dollari

La previsione del prezzo di Kaspa 2025 è di 0,112 dollari

La previsione del prezzo Kaspa 2026 è di 0,4154 dollari

La previsione del prezzo Kaspa 2027 è di 0,1184 dollari

La previsione del prezzo Kaspa 2028 è di 0,233 dollari

La previsione del prezzo di Kaspa 2029 è di 0,329 dollari

La previsione del prezzo Kaspa 2030 è di 0,3399 dollari

Dove Posso Acquistare I Token KAS?

I token KAS possono essere acquistati in numerosi CEX, i primi 5 in termini di volumi di trading sono –

MEXC

Txbit

KuCoin

Gate.io

XT.COM

Altri scambi includono