Previsione del prezzo Smooth Love Potion 2024-2030

L’evento speciale, annunciato da Axie Infinity, offre ai giocatori l’opportunità di guadagnare il doppio di SLP (Smooth Love Potion) in ogni battaglia classificata vinta

Dati Attuali e Prospettive di Mercato

L’indice di Unique Holders è salito da 58.093 a 58.121, evidenziando una quota dei primi 100 titolari dell’84,2%. Tuttavia, i dati rivelano che la maggior parte dei volumi di trading è guidata da grandi balene, portando a una concentrazione significativa nei detentori di token.

Statistiche Recenti SLP

Axie Infinity NFT ha evidenziato variazioni negli ultimi 30 giorni:

Vendite : 123.6K, in calo dell’11,7%

: 123.6K, in calo dell’11,7% Prezzo Medio : 150,2 dollari, in aumento del 21,6%

: 150,2 dollari, in aumento del 21,6% Gioco , 30 giorni UAW : 62,6k, in calo dell’11,0% Volume : 33,4 milioni di dollari, in aumento del 35,5%

, 30 giorni

Previsione del Prezzo SLP

Secondo le analisi, la previsione del prezzo di Smooth Love Potion per le prossime 24 ore è compresa tra $0.00234 e $0.00246. Per la settimana, si prevede una variazione tra $0.00215 e $0.00263.

Valutazione delle Prospettive Future

Attualmente, le prospettive generali sono descritte come “Ribassiste” con un quadro neutro sia per la saggezza del mercato che per il sentimento dei social media.

Analisi di SLP come Investimento

Smooth Love Potion (SLP) gioca un ruolo chiave nell’ecosistema di gioco Axie Infinity. Tuttavia, le prospettive attuali dipendono fortemente dalla liquidità e dalle condizioni del mercato. Sebbene possa avere un ruolo importante nell’espansione del gioco blockchain, al momento non è considerato un investimento promettente.

Casi d’Uso e Prospettive di SLP

Gli SLP vengono impiegati in diverse modalità all’interno dell’universo di gioco di Axie Infinity:

SLP può essere utilizzato per allevare assi e premiare i giocatori che vincono i combattimenti.

I token SLP sono scambiabili con altre criptovalute su piattaforme specifiche.

Possono essere utilizzati come forma di pagamento presso vari commercianti nelle Filippine.

Previsioni di Mercato e Possibilità di Incremento dei Valori

Le previsioni di crescita e aumento del valore sono influenzate da diverse variabili, tra cui l’espansione del gioco blockchain e la possibilità di ridurre l’offerta di SLP. Sebbene previsioni ottimistiche suggeriscano possibili aumenti, attualmente, non c’è certezza di un aumento significativo del valore.