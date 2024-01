Previsione del Prezzo Synthetix 2024-2030

in

Synthetix (SNX) è un protocollo DeFi innovativo che utilizza SNX come garanzia per i sintetizzatori, offrendo un potenziale moderato come investimento.

Ultimo Prezzo SNX

Synthetix (SNX): 4,03 USD (Variazione: 0,63%)

Classifiche di Mercato

Capitalizzazione di Mercato: 1,21 miliardi di dollari

Volume: 65,92 milioni di dollari

Prestazioni di Prezzo SNX

Ultimo Mese: -13,3%

Ultimi 12 Mesi: -11,1%

Dal Lancio (2018): +346,6%

Previsioni di Prezzo Synthetix 2024-2030

2023: 3,85 USD

3,85 USD 2024: 5,78 USD

5,78 USD 2025: 8,62 USD

8,62 USD 2026: 11,7 USD

11,7 USD 2027: 14,0 USD

14,0 USD 2028: 18,4 USD

18,4 USD 2029: 25,7 USD

25,7 USD 2030: 27,1 USD

Raggiungerà mai 1, 10, o 100 Dollari?

Raggiungere 1 Dollaro: Moderatamente Probabile

Raggiungere 10 Dollari: Possibile

Raggiungere 100 Dollari: Prospettive Moderate

Analisi Approfondita

La previsione di Synthetix raggiungere i 1000 dollari richiederebbe un aumento significativo, equiparabile all’evoluzione di Ethereum in passato. Tuttavia, varie sfide rendono questa prospettiva attualmente improbabile.

Crisi COVID: La recente crisi è di portata eccezionale, con una disponibilità di liquidità in eccesso improbabile nel prossimo futuro. Concorrenza: Synthetix opera in un ambito più ristretto rispetto a Ethereum, influenzando le performance relative. Sottoperformance: Il prezzo di Synthetix continua a sottoperformare Ethereum.

Valutazione dell’Investimento

Qualità dell’Investimento: Moderata

Crescita Necessaria per 100 Dollari: Moderata

Aspettative di Market Cap: Moderate

Tempo Necessario per 100 Dollari: Moderato

Synthetix: Un’Opzione di Investimento?

Synthetix è un protocollo DeFi su Ethereum, consentendo lo scambio di derivati. La sua struttura innovativa, governance solida e l’integrazione con Optimism Layer 2 lo rendono attraente.

Utilizzo del Token SNX

Garanzia: SNX alimenta sintetizzatori, fungendo da collaterale.

SNX alimenta sintetizzatori, fungendo da collaterale. Governance: I titolari influenzano le decisioni.

I titolari influenzano le decisioni. Ricompense: Staking SNX offre premi e coinvolge gli investitori.

Conclusioni e Avvisi: Gli investimenti in criptovalute comportano rischi; valuta attentamente la propensione al rischio e la ricerca personale.

Ultime Aggiunte e Partnership:

Synthetix e Lido Finance lanciano un programma di premi per trader Lido Staked Ether.

Polynomial Finance utilizza Synthetix su Optimism Layer 2 per migliorare l’esperienza di trading DeFi.

In sintesi, Synthetix offre opportunità, ma gli investitori devono ponderare attentamente i rischi prima di prendere decisioni.

Domande frequenti sugli scambi di Synthetix

Su quali scambi posso acquistare Synthetix?

Puoi acquistare Synthetix su piattaforme di criptovalute come ABCC, AscendEX, Balancer, BIB e Bibox. Attualmente, Synthetix è quotato su 78 scambi. L’exchange più popolare per SNX al momento è ABCC.

Qual è il miglior exchange per acquistare Synthetix?

Attualmente, il miglior exchange per Synthetix è Binance, che ha registrato un volume di scambi di Synthetix di $ 18,89 milioni nelle ultime 24 ore. Tuttavia, puoi anche scegliere tra altri exchange che quotano SNX, come KuCoin, Kraken, Bybit, OKX e gate.io.

Dove posso acquistare Synthetix con valuta fiat?

Puoi acquistare Synthetix con valuta fiat su Kraken, una delle piattaforme più consolidate nell’industria delle criptovalute. Attualmente, Kraken quotizza Synthetix in coppie con Dollaro americano e Euro. Puoi acquistare criptovalute su Kraken con una carta Visa o Mastercard, o puoi finanziare il tuo account tramite bonifico bancario o altri metodi.

Dove posso acquistare Synthetix con USDT?

Puoi acquistare Synthetix con USDT sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance. Binance è uno degli exchange più popolari al mondo e ha gestito un volume di scambi di Synthetix pari a $ 18,89 milioni nelle ultime 24 ore. Binance quotizza anche un gran numero di altre criptovalute, offrendo molte opzioni di trading oltre a Synthetix.

Su quale exchange posso acquistare Synthetix con carta di credito?

Puoi acquistare Synthetix con carta di credito su Binance e su altri exchange come [aggiungere nome]. L’utilizzo della carta di credito è un metodo di pagamento rapido e conveniente per l’acquisto di criptovalute, ma solitamente comporta commissioni più elevate rispetto ad altri modi di acquistare criptovalute con valuta fiat.

Qual è il volume di scambi di Synthetix nelle ultime 24 ore?

Il volume di scambi di Synthetix nelle ultime 24 ore è di $ 173,67 milioni. Synthetix è quotato su 78 exchange con 148 coppie di trading.

Quale exchange ha il maggior volume di scambi di Synthetix?

Attualmente, l’exchange più popolare per Synthetix è Binance, che ha gestito scambi di SNX per un valore di $ 18,89 milioni nelle ultime 24 ore.

Quale è la coppia di trading più popolare per Synthetix?

La coppia di trading più popolare per Synthetix è SNX/USDT. Nelle ultime 24 ore, SNX/USDT ha registrato un volume di scambi di $ 61,09 milioni su 78 diverse piattaforme di criptovalute.