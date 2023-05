Negli ultimi 24 ore, il prezzo di XRP è salito del 5% in seguito alla decisione del giudice che presiede il caso di Ripple con la SEC di negare la richiesta del regolatore di sigillare importanti documenti. Attualmente, XRP viene scambiato a 0,4441 dollari. Sebbene l’altcoin sia stato in calo del 13% negli ultimi 30 giorni, l’aumento di oggi sta invertendo la tendenza delle perdite subite recentemente.

Previsione del prezzo XRP 2023-2024

Grazie all’accesso ai documenti relativi al discorso di William Hinman del 2018, ottenuto dalla corte, Ripple potrebbe ottenere un giudizio sommario positivo o un accordo favorevole. In tal caso, XRP potrebbe diventare uno dei principali token performanti dell’anno, registrando possibili aumenti nei prossimi mesi. Nel frattempo, Bitcoin vede un calo dello 0,60%, scambiato sotto i 27.000 dollari a 26.850 dollari, mentre il prezzo di XRP rimane stabile in territorio positivo.

Il recente aumento del prezzo di XRP potrebbe essere attribuito ad una reazione ritardata alla passata sottovalutazione dell’altcoin, che sembrava essere ipervenduto nelle ultime settimane. L’indice di forza relativa di XRP ha raggiunto quasi 90 questa mattina prima di ricadere, ma il momentum rimane sopra i 50, aumentando la probabilità di ulteriori guadagni. La media mobile di 30 giorni deve ancora superare il livello di 200 giorni e suggerisce che XRP possa essere prossimo ad un rally esplosivo. Con il caso Ripple-SEC vicino alla conclusione, gli investitori sono ottimisti riguardo ad un possibile e significativo aumento dell’asset. La recente decisione del giudice Analisa Torres di negare la mozione della SEC di sigillare i documenti Hinman, potrebbe portare Ripple ad uscire dal caso con esiti positivi. Gli esperti ritengono che questi documenti possano dimostrare che XRP non debba essere considerato un titolo, come Ethereum. Un giudizio sommario potrebbe essere imminente, e se favorevole a Ripple, potrebbe portare ad un rimbalzo significativo del prezzo di XRP. Al momento, il prezzo si attesta intorno a 0,445 dollari, ma è possibile che possa facilmente tornare a 1 dollaro, un prezzo che non ha visto da novembre 2021. Inoltre, il prezzo di XRP potrebbe anche superare $1 nei mesi successivi alla risoluzione del caso. Se il mercato delle criptovalute entra in un’ulteriore fase rialzista quando il caso finisce, XRP potrebbe testare il suo massimo storico di 3,40 dollari fissato nel gennaio 2018. In definitiva, il verdetto del tribunale potrebbe determinare un significativo aumento del prezzo di XRP.