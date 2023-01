Previsione Dogecoin (DOGE) 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di DOGE, discutendo le previsioni dei prezzi di Dogecoin per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Dogecoin.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Dogecoin e rispondere alle domande se DOGE è un buon investimento o meno, perché DOGE avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Dogecoin aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è DOGE e alla sua storia fino ad oggi.

Puoi acquistare e scambiare Dogecoin su molti scambi, incluse le principali piattaforme come Cex.io, Coinbase e Binance.

Previsione Dogecoin Prezzo

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

DOGE Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede DOGE raggiungere $ 0,1133 nel 2025.

Quanto varrà DOGE tra 5 anni?

Il prezzo di DOGE in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Previsione Dogecoin Prezzo 2030 – 2040

Quanto varrà Dogecoin nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Dogecoin raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà Dogecoin nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Dogecoin raggiungere $ 0 nel 2040.

Dogecoin sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Dogecoin non sostituirà o supererà BTC.

Dogecoin può raggiungere $ 1?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Dogecoin di raggiungere $ 1 nel breve o medio termine.

Dogecoin può raggiungere $ 10?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Dogecoin di raggiungere $ 10 nel breve o medio termine.

Dogecoin può raggiungere $ 100?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Dogecoin di raggiungere $ 100 nel breve o medio termine.

Quanto in alto andrà Dogecoin?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Dogecoin crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare Dogecoin?

Non vediamo un futuro brillante per Dogecoin. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. Dogecoin non è una buona tenuta a lungo termine.

Dogecoin è un buon investimento?

Dogecoin non è un buon investimento a nostro parere. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

Dogecoin può renderti milionario?

No, Dogecoin non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà Dogecoin?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0640. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché Dogecoin avrà successo e salirà di prezzo?

Dogecoin ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto ciò riassunto impedisce a Dogecoin di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Dogecoin Proiezioni a lungo termine

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. DOGE sarà tra quel 5%?

Se siamo onesti, non c’è molto da fare per Doge a parte questa comunità accogliente e ardente. È irragionevole aspettarsi una sopravvivenza a lungo termine di Dogecoin se questa è l’unica cerniera per il progetto.

Dogecoin sta lentamente scendendo al di sotto delle posizioni di capitalizzazione di mercato che era nel 2017, senza particolare interesse e casi d’uso del mondo reale in vista, a parte l’utilità sporadica nella mancia di beneficenza. Ma le comunità di Dogecoin sono sempre un bel posto per una bella risata: è un regno di meme del mondo delle criptovalute.

Perché Dogecoin avrà successo?

Le ragioni per cui Dogecoin sale e aumenta di prezzo sono scarse. È ancora una delle battute preferite in circolazione, anche Elon Musk si unisce al divertimento occasionalmente, ma semplicemente non vediamo le basi per il successo a lungo termine di Doge. Il suo caso d’uso è già occupato da bitcoin e altri progetti più seri. Dogecoin potrebbe ibernare la sua strada nel futuro come un valore sentimentale che i primi utenti continuano ad amare e utilizzare per scopi di meme e scherzo.

Perché Dogecoin fallirà?

La più grande minaccia per Dogecoin è uno dei loro maggiori vantaggi: il loro caso d’uso. Questa è una moneta scherzosa: non è mai stata pensata per rimanere in vita così a lungo, né per raggiungere queste capitalizzazioni di mercato e l’esposizione al mercato. Alla fine, lo scherzo smetterà di essere divertente e il progetto verrà rimosso dalla lista e effettivamente ucciso dagli scambi.

Il Doge è morto?

No, a giudicare dall’attività del team sui social media, github, il proprio sito web. Anche le loro comunità su Reddit e Telegram sono attive, anche se i livelli di coinvolgimento sono molto più bassi rispetto al 2017. Coin è ancora quotata su tutti i principali scambi, il che indica che Dogecoin è tutt’altro che un progetto morto.

Domande frequenti (FAQ)

Dogecoin può raggiungere $ 10?

No. Se Doge dovesse raggiungere $ 10, bitcoin dovrebbe essere a $ 1 milione per moneta (supponendo che il loro rapporto di valore rimanga lo stesso, molto improbabile).

Doge può essere estratto?

Sì, Dogecoin è una moneta PoW che può essere estratta con le cosiddette tecniche di estrazione mineraria.

Cosa fa salire Dogecoin?

Speculazione. Gli speculatori sono ancora la maggioranza nei mercati delle criptovalute e non si preoccupano di ciò che acquistano finché pensano che porterà loro denaro.

Quando Dogecoin andrà sulla luna?

Dipende dalla definizione della luna. Se siamo onesti, Dogecoin ha avuto il suo zenit ed è tutto in discesa d’ora in poi.

Quanto in alto può andare Dogecoin?

Considerando che Doge ha un’enorme offerta e nessun uso nel mondo reale, il suo potenziale di rialzo è limitato dalla pura speculazione di mercato e dalle forze che può produrre. Se il mercato globale delle criptovalute sfreccia in un’altra mania, Dogecoin potrebbe battere tutte le probabilità e raggiungere altezze folli. Ma è improbabile che ciò accada presto.