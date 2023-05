Previsione Kia 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di KIN mentre discutiamo le previsioni dei prezzi Kin per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Kin.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione del prezzo di Kin e rispondere alle domande se KIN è un buon investimento o meno, perché KIN avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Kin aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è KIN e alla sua storia fino ad oggi.

KIN Intro

Le vendite di token sono esplose nel 2017 e le ICO stanno diventando un modo sempre più popolare di raccolta fondi. Tuttavia, Kik è la prima azienda mainstream affermata a utilizzare questo modello di finanziamento invece del tradizionale capitale di rischio. L’ICO di Kik ha raccolto quasi $ 100 milioni inclusi i contributi da una prevendita privata.

Kik ha incluso Kin, la propria criptovaluta che servirà come base per un ecosistema decentralizzato di servizi digitali. Kik è stato ispirato dal recente successo di Bitcoin e ha deciso che era il momento giusto per annunciare la loro criptovaluta come parte dell’integrazione della blockchain con i social media. La nuova criptovaluta di Kik consente di utilizzare una valuta internazionalizzata per molte transazioni, il che è un passo rivoluzionario da parte loro.

Il fondatore e CEO di Kik, Ted Livingston, ha affermato che “Kik ritiene che Kin possa riunire un ampio gruppo di partecipanti per creare un ecosistema aperto di servizi digitali che dia priorità all’esperienza e alla scelta del consumatore”.

Kik mira a utilizzare i token Kin come incentivo per i suoi utenti e sviluppatori e il team di Kik utilizzerà queste monete per far progredire la rete. E queste monete avranno effettivamente un valore monetario e verranno offerte ricompense sull’app. Gli sviluppatori possono guadagnare per la creazione di contenuti e anche in base a metriche che premiano il coinvolgimento degli utenti, come il tempo trascorso all’interno della loro app o servizio, per aiutare a concentrarsi sulla creazione di cose che le persone apprezzano e usano davvero. Gli utenti possono pagare altri per fornire un live streaming e le aziende potrebbero premiare gli utenti con Kin in cambio di pubblicare su di loro “o interagire con un’esperienza”. Le monete saranno offerte anche per svolgere piccoli compiti come guardare annunci o interagire con chatbot creati da marchi ed editori.

La maggior parte dei premi di Kin sono dedicati agli sviluppatori di contenuti come incentivo finanziario e questo per garantire che siano compensati senza fare affidamento sulla pubblicità (a differenza di YouTube, ecc.). L’algoritmo di The Kin rifletterà il contributo di ciascun fornitore di servizi e il Kin Rewards Engine emetterà una ricompensa giornaliera agli sviluppatori in base a una misura dell’economia Kin all’interno di ciascun servizio digitale. Più persone usano Kin, più preziosi diventeranno i token, il che significa che anche i premi giornalieri aumenteranno per gli utenti.

Espansione dell’ecosistema ad altre app

Livingston afferma di aver lanciato l’app Kinit per consentire ai marchi di pagare per l’attenzione degli utenti, rendendola la prima app per iPhone a livello globale a ottenere l’approvazione da parte di Apple per guadagnare e spendere criptovalute. In combinazione con gli utenti di Kik, questo sviluppo ha visto Kin ottenere utenti più attivi rispetto a tutte le altre dApp di Ethereum combinate.

Frustrato dalla presunta incapacità a breve termine di Stellar di raggiungere la “scala aziendale”, il progetto ha cambiato rotta ancora una volta a maggio e gli sviluppatori hanno annunciato che avrebbero biforcato Stellar per lanciare una blockchain Kin indipendente, pur mantenendo il supporto bidirezionale con Ethereum per capitalizzare l’ubiquità e la liquidità di quest’ultimo.

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Kin Prezzo Previsione

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Previsione Kin Prezzo 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

Previsione KIN Prezzo 2025

Il nostro modello di previsione vede KIN raggiungere $ 0,0000 nel 2025.

Quanto varrà KIN tra 5 anni?

Il prezzo di KIN in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0

Kin Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Kin nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Kin raggiungere $ 0 nel 2030.

Quanto varrà Kin nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Kin raggiungere $ 0 nel 2040.

Kin sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Kin non sostituirà o supererà BTC.

Quanto in alto andrà Kin?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Kin crollare e scendere a quasi 0 in un futuro lontano.

Vale la pena acquistare Kin?

Non vediamo un futuro brillante per Kin. Vale la pena acquistare solo come speculazione a breve termine con una buona strategia di uscita. La parentela non è una buona presa a lungo termine.

Kin è un buon investimento?

Kin non è un buon investimento a nostro parere. Perché? Bene, affronta una feroce concorrenza da altri progetti crittografici simili, non si distingue per la sua tecnologia e innovazione, non ha una vera comunità (senza contare gli speculatori e la folla che insegue l’hype) e il team dietro il progetto non è provato.

Può Kin renderti milionario?

No, Kin non può renderti milionario in quanto non lo vediamo fare un aumento di prezzo 10x in qualsiasi momento in futuro.

Quanto varrà Kin?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0000. A lungo termine (8-10 anni), molto probabilmente scenderà a 0 o giù di lì.

Perché Kin avrà successo e salirà di prezzo?

Kin ha poche possibilità di successo. Non ha alcun vantaggio di prima mossa, non porta alcuna proposta di valore unica, ha una squadra debole e una piccola comunità alle spalle. Tutto ciò riassunto impedisce a Kin di avere successo e aumentare il prezzo a lungo termine.

Qual è la previsione a breve termine per Kin?

Kin raggiungerà $ 0,0000 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 40,6% rispetto al prezzo attuale che si aggira intorno a $ 0,0000.

Kin Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Kin domani?

Kin si aggirerà intorno a $ 0,0000 domani.

KIN Futuro a lungo termine

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO e dei progetti di criptovaluta di successo falliranno e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. KIN sarà tra quel 5%?

Buone probabilità che ciò accada.

La società Kik è molto equilibrata nel suo approccio alle 3 dimensioni più importanti di ogni progetto crittografico: sviluppo tecnologico, creazione di partnership commerciali e promozione della comunità.

KIN ha un grande vantaggio rispetto a tutti gli altri progetti di criptovaluta: la sua società madre KIK ha già un enorme gruppo di utenti attivi, il che è un enorme vantaggio per la moneta in termini di utilizzo. Esistono diverse startup blockchain di social media, ma nessuna di esse ha grandi basi di utenti o addirittura un prodotto funzionante in questo momento.

Se KIN e Kik riusciranno a costruire un ecosistema che combinerà un tratto raro per un progetto crittografico, una grande esperienza utente da un lato e un uso significativo delle criptovalute dall’altro, sarà un enorme passo avanti per l’intero settore crittografico.

Mentre alcune delle motivazioni nella creazione di questo token erano certamente finanziarie, cerca di lavorare con l’aspetto della gamification che viene fornito con i social media. KIN potrebbe certamente essere su qualcosa, ma dovrà essere più aggressivo nel diffondersi ad altre app oltre Kik per avere un enorme successo.

Perché KIN avrà successo?

Quindi cosa può far salire e salire il prezzo di KIN? Bene, Kin è progettato per i veri utenti finali delle app consumer, rendendolo uno dei progetti crittografici meno dipendenti dal successo o dal fallimento del bitcoin. Kik e il suo ecosistema di app hanno già una solida base di utenti e KIN si adatta perfettamente ai loro giovani nativi digitali.

Che si tratti di giochi, sondaggi, video o altri compiti che non abbiamo ancora inventato, le persone che vengono compensate per il loro tempo è ciò che renderà Kin un successo.

Perché KIN fallirà?

Forse il più grande pericolo per il futuro di KIN è il suo status normativo. Hanno avuto problemi con la SEC, che ha affermato che la maggior parte dei token emessi in ICO potrebbero essere considerati titoli di investimento. La SEC non sta accusando Kik di frode, ha detto il CEO di Kik Ted Livingston al Wall Street Journal. Piuttosto, la sua divisione di applicazione ritiene che Kik non sia riuscita a registrare la vendita presso la SEC e quindi non abbia fornito agli investitori le informazioni adeguate. KIK ha deciso di intraprendere una battaglia legale con SEC su questo e il risultato avrà un grande impatto, non solo su KIN, ma anche su molti altri progetti.

KIN può raggiungere 10 centesimi o $ 1?

Quasi impossibile. Considerando la stupenda offerta totale di 10 trilioni di token, KIN dovrebbe diventare una valuta di riserva globale per raggiungere questo prezzo per token. Cifre molto più basse come 1 o 10 centesimi sono una salita ripida, $ 1 per token è una follia borderline.