Previsione NEO Crypto 2023-2030

Neo è una piattaforma basata su blockchain che si concentra sui contratti intelligenti. La piattaforma consente la registrazione, il commercio e la circolazione di più tipi di risorse digitali decentralizzate, trasparenti e prive di intermediari. Le risorse sono protette dalla legge e possono essere convalidate attraverso l’identità digitale, che si riferisce alle informazioni di identità di individui, organizzazioni e altre entità che esistono in formato elettronico.

I casi d’uso di NeoContract sono

Fondi intelligenti

Contratti legali assistiti dall’IA

Reti sociali

Fornitori di liquidità di token automatizzati

DEX

Protocolli di comunicazione sicuri

Mercati dello scambio di dati

Mercati di negoziazione della proprietà intellettuale

Mercati di previsione

Mercati pubblicitari

Mercati dell’hash power

Mercati del GAS

Neo ha due token nativi: NEO e GAS.

Perché NEO ha valore?

Il token NEO è la principale criptovaluta che alimenta la blockchain Neo e può essere utilizzata per detenere, inviare, spendere e picchettare. Il principale caso d’uso di NEO è che consente a coloro che lo puntano il diritto di votare sugli aggiornamenti dei parametri della rete. Staking NEO garantisce agli utenti una parte delle ricompense del blocco, pagate in GAS. Il gas viene generato con ogni nuovo blocco creato fino a quando la rete non ha rilasciato 100 milioni di token.

NEO rappresenta il diritto di gestire la rete, mentre GAS è il token di carburante per il controllo delle risorse di rete. I meccanismi di governance includono la governance on-chain e off-chain attraverso i titolari di token NEO e il Neo Council, rispettivamente.

Le migliori applicazioni su NEO – Flamingo Finanza, NeoBurger

TVL DeFi totale di $ 53 milioni, classificato 35 °

Nel complesso, NEO è un caso moderato per gli investimenti

Previsione NEO Prezzo $1000. NEO raggiungerà $ 1000?

Per raggiungere $ 1000, NEO dovrà aumentare di 70 volte. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato di NEO sarebbe di $ 70 miliardi. Se NEO dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $ 1000.

Guardando tutte le informazioni di cui sopra, NEO ha una bassa probabilità di arrivare a $ 1000. Tuttavia, un programma Burn che brucia il 50% dei token potrebbe migliorare sostanzialmente le possibilità di NEO di raggiungere $ 10000

Previsione NEO Prezzo 2023 a 2030

La previsione NEO Prezzo 2023 è $15.3

La previsione NEO Prezzo 2024 è $22.1

La previsione NEO Prezzo 2025 è $33.4

La previsione di prezzo NEO 2026 è $47.1

La previsione di prezzo NEO 2027 è $ 57.5

La previsione NEO Prezzo 2028 è $76.7

La previsione del prezzo NEO 2029 è $112

La previsione NEO Prezzo 2030 è $160

