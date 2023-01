Previsione PanCakeSwap (CAKE) 2023 – 2025 – 2030

CAKE è il token nativo sullo scambio PancakeSwap utilizzato per le transazioni, la governance e l’esecuzione di programmi di ricompensa. PancakeSwap fa parte di una tendenza crescente di progetti a tema alimentare tra cui BakerySwap, Uniswap (UNI) e SushiSwap tra gli altri progetti.

A differenza di altri progetti alimentari che girano su Ethereum (ETH), PancakeSwap è costruito sulla Binance Smart Chain (BSC), una rete complementare della Binance Chain (BC). Questo articolo fornisce una revisione dettagliata del token CAKE, la sua previsione di prezzo e una panoramica dell’ecosistema PancakeSwap;

Cos’è PancakeSwap?

PancakeSwap è uno scambio decentralizzato sulla Binance Smart Chain (BSC) che offre pool di liquidità automatizzati senza autorizzazione che funzionano su algoritmi. È l’uso di algoritmi che PancakeSwap un market maker automatizzato.

In qualità di market maker automatizzato (AMM), PancakeSwap offre diversi modi innovativi per i possessori di criptovalute di guadagnare dalle loro risorse.

Come funziona PancakeSwap?

Il PancakeSwap offre diverse funzionalità avanzate e innovative che lo distinguono da altri protocolli DeFi. Sebbene Ethereum sia stato un pioniere nello spazio DeFi, alcune delle sue funzionalità non sono riuscite a risuonare molti utenti che hanno visto molti migrare a PancakeSwap. Alcune delle migliori caratteristiche di PancakeSwap includono la possibilità di un’interazione senza soluzione di continuità tra dApp basate su Ethereum e dApp basate su BSC, trading di token BEP-20, lotteria, picchettamento e agricoltura.

Scambio PancakeSwap

Il protocollo PancakeSwap utilizza il modello di market maker automatizzato (AMM) per offrire liquidità ai trader. L’AMM utilizza un algoritmo per valutare le attività al contrario degli scambi centralizzati (CEX) che si basano sui tradizionali portafogli ordini. In un AMM, i mutuatari possono accedere alla liquidità in un pool di liquidità rispetto a un tipico portafoglio ordini che si basa su acquirenti e venditori.

La caratteristica principale del PancakeSwap è la possibilità di scambiare token BEP-20 al posto dei token ERC-20.

Gli utenti depositano i loro fondi in pool di liquidità da cui traggono rendimenti sotto forma di token Liquidity Provider (LP), chiamati CAKE.

Trading su PancakeSwap

Gran parte del trading di token CAKE avviene su PancakeSwap, anche se una certa quantità di trading avviene su Binance. Gli utenti possono anche acquistare i token su Binance, trasferirli su un portafoglio compatibile da dove possono essere puntati su PancakeSwap.

Portafogli supportati da PancakeSwap

Oltre al portafoglio nativo, PancakeSwap supporta altri portafogli come MetaMask e MathWallet, WalletConnect, TokenPocket e Trust Wallet.

Distribuzione di token CAKE

Gli utenti possono acquistare token CAKE o guadagnarli attraverso il puntamento delle loro risorse crittografiche. Attualmente gli utenti guadagnano 40 CAKE per ogni blocco creato. Tuttavia, 15 CAKE vengono bruciati quando vengono creati come un singolo blocco. In un giorno, vengono creati un totale di 30k blocchi e 1,2 milioni di CAKE assegnati mentre 450.000 token al giorno. L’emissione giornaliera effettiva è di 750.000 CAKE. Le ricompense per blocco sono distribuite come segue;

· Il 60% o 15 CAKE sono assegnati agli agricoltori

· 40% o 10 CAKE vanno ai titolari di CAKE

· Dei 30 blocchi creati ogni giorno, 450.000 CAKE sono riservati all’agricoltura

· Un totale di 300.000 CAKE vengono assegnati ai possessori di token ogni giorno.

Come puntare la torta?

Per puntare i token CAKE, devi prima acquistarli da qualsiasi scambio di quotazione e trasferirli su un portafoglio compatibile o supportato da PancakeSwap. Inoltre, gli utenti possono anche scegliere di acquistare token BNB che possono essere puntati per guadagnare token CAKE su PancakeSwap.

Prima di staking, gli utenti devono prima collegare i loro portafogli a PancakeSwap da dove accedono ai pool di liquidità nella scheda “Pool”. È quindi possibile selezionare dove puntare i token nei pool di liquidità elencati. Se si tratta di BNB, l’utente può trasferirli a un indirizzo BEP-20 BSC per facilitare il pagamento delle commissioni di transazione. Uno dei vantaggi dell’utilizzo del BSC sono le basse commissioni di transazione addebitate su tutte le operazioni.

Aggiunta di liquidità su PancakeSwap

Il primo passo quando si utilizza un AMM come PancakeSwap è aggiungere liquidità. Gli utenti di PancakeSwap possono aggiungere liquidità alla piattaforma facendo clic su “Trade” nella barra laterale sinistra che porta quindi un menu a discesa. Fai clic su “Aggiungi liquidità” e seleziona la coppia di token che desideri depositare per fornire liquidità.

Agricoltura

Esistono diversi modi in cui i titolari di CAKE possono guadagnare dai token depositati in un pool di liquidità su PancakeSwap. La piattaforma è soprattutto per avere alti rendimenti sulle attività puntate. Gli utenti possono puntare i token LP depositati per guadagnare più token CAKE. Lo staking è uno dei modi più semplici e sicuri per guadagnare token senza impegnarsi in investimenti rischiosi.

Per puntare, passa il mouse sopra PancakeSwap e fai clic sulla scheda “Fattoria” situata nella barra laterale sinistra. Ci sono diversi modi in cui gli utenti possono guadagnare dai loro token su PancakeSwap. Attualmente ci sono 69 pool di liquidità elencati in cui gli utenti possono puntare le loro attività e guadagnare rendimenti compresi tra il 23,52% e il 378,19% APY. Per completare il trasferimento di liquidità alla piattaforma, gli utenti devono approvare il movimento dei token depositati ai pool. L’approvazione autorizza i contratti intelligenti a prelevare e prelevare fondi per conto dell’utente.

Fai clic su “Approva contratto” e conferma la quantità di token che hai con la puntata principale. I token verranno detratti dal portafoglio e i rendimenti inizieranno ad accumularsi sulle attività puntate dopo qualche tempo. Gli utenti possono riscattare i premi token guadagnati facendo clic su “Harvest”. Esempi di piscine disponibili per il picchettamento includono;

· CAKE-BNB LP

· DODO-BNB LP

· BRY-BNB LP

· PIL SUSHI-ETH

· DAI-BUSD LP

· ZEE-BNB LP

· SWINGBY-BNB LP

· LTC-BNB LP

Gli utenti vengono ricompensati dall’LP in token CAKE che possono essere utilizzati per pagare le commissioni di transazione, per i voti di governance e puntati per guadagnare più CAKE.

Oltre alla fattoria che produce i token LP, gli utenti possono puntare i token CAKE in pool SYRUP per beneficiare di rendimenti compresi tra il 43,33% e il 275,12% APY. Gli utenti possono anche puntare i token CAKE per guadagnare premi per guadagnare altre monete come UST, LINA e SWINGBY per citarne alcuni.

Deflazionistico

PancakeSwap si è integrato con diversi protocolli deflazionistici per mantenere il valore del suo token. Ad esempio, tutti i token CAKE raccolti nelle offerte agricole iniziali (IFO) vengono bruciati. Inoltre, il 10% dei profitti della lotteria PancakeSwap più una certa percentuale di CAKE coltivati vengono bruciati. Questi protocolli aiutano gli sviluppatori a proteggere gli investitori e mantenere la stabilità dei prezzi in un mercato altamente elevato.

CAKE Prezzo Previsione per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsioni PancakeSwap (CAKE) Prezzo di Mercato

PancakeSwap ha appena completato un giveaway della lotteria per un totale di circa $ 2,75 milioni che ha visto la sua criptovaluta nativa CAKE salire di oltre il 25%. Lo scambio ha gestito un piatto della lotteria di 131.507,51 CAKE, il suo più grande di sempre. Attualmente CAKE ha un prezzo di $ 21,26 dopo essere salito da $ 6 a febbraio. Il token è aumentato del 1.200% tra il 2020 e il 2021. Le previsioni nel 2020 avevano previsto che il token sarebbe stato scambiato nell’intervallo %8 e $ 15. Era improbabile tra gli analisti di maggioranza che la moneta potesse raggiungere $ 21.

Nel febbraio 2021, il token è stato proiettato per essere scambiato tra $ 60 e $ 80 entro la fine dell’anno secondo i dati su Coinpedia. Si prevede che la moneta raggiungerà $ 150 entro la fine del 2022 e $ 280 nei prossimi cinque anni.

Nel marzo di quest’anno, FXStreet ha previsto che il token sarebbe stato scambiato a $ 21,70 entro la fine dell’anno. Durante il mese, il token ha avuto un prezzo di circa $ 12. Un altro analista, Wallet Investor ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 44,20 per il token CAKE entro la fine del 2021. Secondo Wallet Investor, CAKE sarà scambiato a $ 154 nei prossimi cinque anni.

Digital Coin Price, un’altra piattaforma leader che tiene traccia del trading di criptovalute e dei dati sui prezzi, ha fissato l’obiettivo di prezzo CAKE a $ 31,24 entro la fine del 2021 e $ 35,77 entro la fine del 2022. Si prevede che il token raggiungerà $ 62,80 entro il 2025 secondo Digital Coin Price.

CAKE Prezzo Previsione 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

CAKE Prezzo Previsione 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede CAKE raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 12,54

Il prezzo di CAKE nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.

Offerta iniziale di aziende agricole (IFO)

Una caratteristica chiave di PancakeSwap è che consente agli utenti di creare ed elencare i loro progetti nell’ecosistema BSC. L’agricoltura di rendimento consente agli utenti di depositare i propri beni e avviare progetti in pool di liquidità per guadagnare premi.

Per partecipare all’IFO, gli sviluppatori devono acquistare token CAKE e Binance per ottenere i loro token CAKE-BNB LP che vengono utilizzati quando inizia il processo di vendita IFO. Sono i token CAKE-LP che gli sviluppatori si impegnano ad acquistare i token IFO.

Piscine SCROPPATORE

La piattaforma PancakeSwap offre anche un altro tipo di piscine chiamate piscine SYRUP che offrono rendimenti molto più elevati. I pool di liquidità SYRUP offrono premi molto più elevati tra il 43,33% e il 275,12% APY. Oltre a CAKE, gli utenti possono anche puntare altri token per guadagnare CAKE o altri premi token.

Token non fungibili

Oltre alla resa agricola, all’acquisto di biglietti della lotteria e allo staking di CAKE, PancakeSwap consente anche agli utenti di vincere token non fungibili creati dallo scambio. Gli NFT raccolti possono essere conservati nei portafogli o scambiati con CAKE.

La piattaforma seleziona i vincitori NFT in modo casuale. Per vincere, i partecipanti devono prima registrarsi e accedere alla pagina Collectibles di PancakeSwap, dove ogni giorno vengono pubblicati nuovi NFT.

PancakeSwap è sicuro?

Il PancakeSwap ha funzionato senza alcun problema o intoppo sin dal suo lancio. Inoltre, nessun problema avverso come frodi o hacking è stato segnalato sulla piattaforma. Lo scambio decentralizzato è stato controllato da CertiK e il suo codice è risultato sicuro.

Cosa considerare quando si acquista PancakeSwap

Di seguito sono riportati i principali fattori da considerare quando si acquista CAKE;

Quadro operativo

A differenza di molti scambi crittografici che si basano su un portafoglio ordini tradizionale, PancakeSwap utilizza un modello di market maker automatizzato (AMM). La piattaforma è progettata in modo tale che gli utenti debbano depositare i propri fondi in un pool di liquidità per ricevere una parte delle commissioni di trading future e rendimenti costanti.

Codice sorgente riciclato

Molte applicazioni decentralizzate condividono lo stesso codice sorgente con poche modifiche e modifiche minori. Ad esempio, SushiSwap è una versione migliorata di UniSwap mentre PancakeSwap è in generale un’imitazione di SushiSwap con alcune caratteristiche e funzionalità migliorate.

Interoperabilità

Binance Smart Chain (BSC) è pienamente compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM) quindi consente lo sviluppo di dApp interoperabili. La piattaforma consente anche una vasta gamma di portafogli basati su Ether tra cui MetaMask, MEW tra gli altri.

Modello tariffario

La commissione di trading è un fattore importante da considerare quando si sceglie una piattaforma. Su BSC, gli utenti pagano un tasso forfettario dello 0,2% su tutte le transazioni. Delle commissioni totali, lo 0,17% va ai fornitori di liquidità mentre l’importo rimanente se bruciato.

Nuove offerte di prodotti

Oltre alle opzioni di coltivazione della resa, PancakeSwap viene fornito con un mercato NFT integrato e una piattaforma per le offerte iniziali di fattoria (IFO). Il mercato NFT consente agli utenti di acquistare / vendere una vasta gamma di attività tokenizzate.

PancakeSwap Roadmap

PancakeSwap ha avuto una chiara tabella di marcia che ha visto il progetto aggiungere funzionalità innovative. Le seguenti funzionalità sono ancora in fase di elaborazione in fasi diverse;

· Margin Trading in cui gli utenti saranno in grado di scambiare token BSC con leva on-chain.

· Lending & Borrowing in cui gli utenti possono prestare e prendere in prestito token BSC e LP.

· Puntata a tempo determinato

· Opzioni binarie

· Gamification basata su NFT

Vantaggi di Pancake Swap

I principali vantaggi di PancakeSwap includono;

· Consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di nuovi token e consente inoltre agli utenti di trasferire USDT, BTC, BUSD ed ETH dalla catena ETH alla catena BSC.

· È in grado di integrarsi con i principali portafogli come MetaMask, MathWallet, WalletConnect, TokenPocket e Trust Wallet.

· Sebbene sia ricco di funzionalità, lo scambio PancakeSwap è molto da usare e gli operatori non devono avere esperienza precedente per navigare attraverso le funzionalità di trading di base.

· Lo scambio PancakeSwap ha pochissime commissioni di transazione soprattutto per coloro che utilizzano la moneta nativa CAKE.

· La piattaforma è ospitata sul BSC rendendola molto veloce e offre un’esperienza di trading più reattiva. Con transazioni più veloci, gli investitori possono accedere a maggiori opportunità di trading di arbitraggio.

Domande frequenti

Cos’è PancakeSwap?

PancakeSwap è uno dei tanti protocolli DeFi a tema alimentare con funzionalità simili a Uniswap e Sushiswap

Chi ha creato PancakeSwap?

I principali sviluppatori dietro PancakeSwap rimangono anonimi. L’unica cosa nota è che il protocollo utilizza la tecnologia BCS ed è controllato da Certik.

Cos’è il token CAKE?

CAKE è la risorsa nativa e di governance di PancakeSwap, che puoi coltivare e puntare per guadagnare ricompense.

Cos’è lo SCIROPPO?

Le piscine di sciroppo sono i principali aggregatori di rese in cui puoi puntare la tua TORTA

Qual è la differenza tra picchettamento e agricoltura?

L’agricoltura di rendimento è un processo di blocco dei fondi in pool di prestito in cui altri mutuatari prestano i loro fondi in cambio di interessi.