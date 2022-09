Previsione prezzi Bee Network 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Bee Network è un’innovazione blockchain che mira a portare la gamification nel mondo reale premiando le persone per il loro contributo. Bee Network lavora attivamente con la propria app mobile come prodotto principale. La comunità del progetto supera i 200k sui social media e parlando di milestone totale 18 milioni si è già unita alla rete.

Bee network crede che per eseguire la rete non ci sia bisogno di supercomputer con il quale semplicemente premiano le persone per l’esecuzione della loro app su qualsiasi cellulare. Ogni utente deve aprire l’applicazione ogni 24 ore per iniziare il mining o per ottenere ricompense. Questo processo eviterà l’interazione con i bot e confermerà anche che il vero essere umano sta estraendo criptovaluta.

L’utente ha dato diversi ruoli nella rete che includono Pioneer, Ambassador e Verifier.

Inizialmente il ruolo di Pioneer verrà assegnato a tutti i nuovi membri che ottengono immediatamente il tasso di base per guadagnare token ape. Se l’utente riferisce amici, la tariffa base verrà ridotta, ma l’utente otterrà un token proporzionale al numero di numeri di riferimento. L’ambasciatore svolgerà un ruolo importante nello sviluppo del progetto, dove interagiscono con il team e i fondatori. Il ruolo del verificatore entra in scena dopo l’inizio della fase 2, in cui è necessario verificare l’identità del minatore con il processo KYU.

Previsione dei prezzi di Bee Network

Al momento della scrittura, non ci sono notizie ufficiali su quanta fornitura sarà disponibile nella fase iniziale e numero di token distribuiti all’interno della comunità. Quindi, attualmente possiamo prevedere il prezzo di Bee Token, ma con la comunità e il crescente interesse nel gioco per guadagnare giochi, il valore del token delle api può arrivare fino a $ 0,001 USD.

Introduzione Vigorus

Nome del progetto Bee Network Simbolo Ticker BEE Sito ufficiale Bee.com Fornitura totale Na Anno di lancio 2021 Rete Na Sostituzione Na Portafoglio Portafoglio Bee

Analisi dei prezzi dei token Bee Network

Il prezzo di quotazione di Bee Network è difficile da prevedere, poiché il progetto ha recentemente effettuato la verifica KYC per l’utente. A causa del maggior numero di persone Bee network KYC apertura in formato rotondo, come utente deve presentare il passaporto come menzionato dal funzionario. Bee Network deve aspettare fino alla corsa al rialzo del mercato, altrimenti la maggior parte del progetto attualmente non riesce a mantenere il prezzo al di sopra della vendita pubblica. Allo stesso modo la maggior parte delle persone cercherà di trarre profitto non appena anche l’elenco dei token BEE sullo scambio e il numero di titolari vedranno un enorme calo. Il team può andare con il blocco o l’acquisizione del token, in cui una certa quantità di token verrà sbloccata a TGE e altri token saranno conferiti su base mensile.

Conclusione

La rete PI e la rete Bee negli ultimi anni sono diventate il progetto più discusso a causa del suo numero di token premiati all’utente per la semplice installazione di app su dispositivi mobili. La rete Bee ha ottenuto un punteggio enorme su Android e Apple Store, poiché il numero di nuovi utenti continua a crescere con il programma di riferimento. Tuttavia, il team di Bee Network ha lavorato in modo significativo sul prodotto e sull’aggiornamento della comunità, ma ora la liquidità sarà il fattore che entrerà in gioco quando la quotazione avrà luogo su qualsiasi borsa. Tuttavia, hanno già pianificato l’omica dei token, ma è necessario affrontare una maggiore chiarezza. Ti suggeriamo comunque di fare le tue ricerche e non cadere nella truffa.