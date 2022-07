Previsione prezzi Gala 2022 e 2025

in

Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Gala ha iniziato a essere scambiata al ribasso e il volume è diventato rosso. Negli ultimi giorni, il prezzo di Gala è di nuovo in calo. L’analisi tecnica mostra che la raccomandazione del segnale è vendere per il giorno.

Il gala è in calo dello 0,38% nelle ultime 24 ore. L’attuale rango del Gala è 85 ° da 24 ore. Rispetto agli ultimi 7 giorni Gala è in calo e il prezzo è sceso. Non c’è alcun segno di ripresa.

Gala Mana BTC · 5 Giorni -7.16% -5.62% -4.99% YTD -88.6% -74.8% -59.6%

Previsione prezzi Gala 2022: volume e capitalizzazione di mercato

Volume Capitalizzazione di mercato 4 luglio 103 milioni di dollari 369 milioni di dollari 30 giugno 203 milioni di dollari 379 milioni di dollari 1 giugno 317 milioni di dollari 514 milioni di dollari 1 maggio $365 milioni $997 milioni 1 aprile $755 milioni $1,82 Mld 1 marzo $1,67 Mln $1,79 Miliardi 1 febbraio $460 milioni $1.42 Mld 1 gennaio $297 milioni $ 3,22 Mld

Previsione prezzi Gala 2022: stima degli analisti

Prezzo Media Gala Prezzo Previsione 2022 $ 0,09 TechNewsLeader US$ 0,12 DigitalCoinPrice US$ 0,07 PricePrediction.net US$ 0,09

Previsione prezzi Gala 2025: stima degli analisti

Prezzo Media Gala Prezzo Previsione 2025 $ 0,27 TechNewsLeader US$ 0,38 DigitalCoinPrice US$ 0,11 Prezzo Previsione netto US$ 0,32

Previsione prezzi Gala 2022: alcuni fatti

GALA è un token di utilità ERC-20 sviluppato sulla rete Ethereum. È una risorsa digitale principale all’interno dell’ecosistema Gala Games per l’acquisto di articoli, pagamenti peer-to-peer, nodi gratificanti e altro ancora.

Il token Gala alimenta l’ecosistema dei giochi di Gala. Gli utenti possono giocare a una varietà di giochi sulla piattaforma. I giochi sono free-to-play al 100% e sono accessibili tramite blockchain tramite un’applicazione decentralizzata (DApp).

Il token Gala è stato fondato da Eric Schiermeyer (il co-fondatore di Zynga e leggenda del gioco), Wright Thurston (uno dei primi grandi minatori nello spazio criptovaluta e titolare di più brevetti sulla tecnologia blockchain) e Michael McCarthy (il direttore creativo dietro successi di gioco virali come Farmville 2).

Dove acquistare Gala?

GALA sta gradualmente diventando una delle criptovalute più popolari. C’è stato un rapido aumento della domanda di GALA. Ecco i passaggi per acquistare GALA: