Previsione prezzi Looksrare (Looks) 2022, 2023, 2025, 2030, 2050

Looksrare è il mercato NFT che offre l’acquisto, la vendita di diversi progetti NFT. Looksrare è concorrente di Opensea, ovvero la più grande piattaforma di mercato NFT basata principalmente sulla rete Ethereum. Looksrare non fork versione di qualsiasi piattaforma esistente, in quanto i suoi contratti intelligenti sono realizzati su misura all’interno di un sistema modulare.

Looksrare contratto intelligente unico abilitare nuove funzionalità senza timore di alcuna sicurezza e decentralizzazione.

Looksrare offre commissioni di trading inferiori del 20%, ovvero commissioni sulla piattaforma rispetto a Opensea e addebita commissioni di trading del 3%, dove opensea addebita il 4%. La piattaforma distribuisce anche ricompense ai propri utenti per l’acquisto e la vendita di NFT. Looksrare ha detto di essere il primo mercato NFT della comunità in cui commercianti, scommettitori e collezionisti vengono premiati in modo diverso.

Nell’elenco delle funzionalità Looksrare ha introdotto un nuovo tipo di interazione come l’offerta di raccolta, l’offerta di tratti e la cancellazione multipla. Questa nuova interazione farà risparmiare le tariffe del gas dell’utente, poiché molti utenti trovano difficile gestire le loro risorse su piattaforme diverse.

Il volume degli scambi di Looksrare sta stabilendo un nuovo record dal suo lancio e più nuovi utenti si uniscono alla piattaforma.

I principali progetti NFT includono Bored Ape Yacht Club, Azuki, Meebits e altri già elencati sulla piattaforma.

Looksrare Previsione

Mese & Anno LOOKS Previsione settembre 2022 US$ 0,337 ottobre 2022 US$ 0,501 settembre 2022 US$ 0,559 dicembre 2022 US$ 0,591 gennaio 2023 US$ 0,637 febbraio 2023 US$ 0,473 aprile 2023 US$ 0,559 aprile 2023 US$ 0,614 maggio 2023 US$ 0,727 giugno 2023 US$ 0,742 settembre 2023 US$ 0,810 dicembre 2023 US$ 0,866 aprile 2024 US$ 0,838 luglio 2024 US$ 0,976 ottobre 2024 US$ 0,893 gennaio 2025 US$ 0,994 febbraio 2025 US$ 2,179 aprile 2025 US$ 2,240 aprile 2025 US$ 2,466 maggio 2025 US$ 2,504 giugno 2025 US$ 2,567 luglio 2025 US$ 2,869 luglio 2025 US$ 3,322 settembre 2025 US$ 3,030 ottobre 2025 US$ 2,969 ottobre 2025 US$ 3,473 Dicembre 2025 US$ 3,573 gennaio 2030 US$ 7,675 aprile 2030 US$ 8,153 maggio 2030 US$ 9,159 luglio 2030 US$ 8,430 settembre 2030 US$ 9,713 dicembre 2030 US$ 10,065

Panoramica di Looksrare

Nome del progetto Looksrare Simbolo Ticker LOOKS Fornitura totale 1,000,000,000 Sito ufficiale Looksrare.org Basato su Mercato NFT Anno di lancio 2022 Rete Ethereum Piattaforma di scambio Uniswap, Huobi Global, Bybit, FTX, MXCE, ZB Portafoglio Metamask

Guarda l’analisi dei prezzi

Sembra Utility e token DAO della piattaforma Looksrare creata sulla rete Ethereum. Sembra che Token sia stato inizialmente lanciato al trader NFT con poche condizioni, poiché il 20% dell’offerta è stato lanciato in aria. Si occupa della quotazione ha stabilito un record enorme e in seguito viene elencato nelle principali borse CEX come Huobi, Gate e altri. Sembra registrato $ 7 USD record di tutti i tempi e durante la corsa ribassista del 2022 scende sotto $ 1 USD. Sembra che il prezzo stia rallentando la ripresa, poiché il mercato è pronto per un’altra corsa al rialzo. Looks ha una grande utilità, poiché il volume degli scambi NFT è ancora basso e il volume più grande scambiato sta per arrivare in futuro. quindi, in futuro l’enorme volume di trading sarà sicuramente il prezzo favorevole del token Looks.

Conclusione

Looksrare concorso aperto a opensea, che ha già milioni di utenti attivi. Da allora, il lancio di Looksrare molti utenti si sono spostati da opensea a causa di premi e commissioni di trading che offre. Tuttavia, Whale utilizza ancora Opensea, in quanto non si preoccupa delle commissioni e delle funzionalità offerte dalla concorrenza. Sembra una nuova funzionalità come l’annullamento di ordini multipli, l’ordine personalizzato e l’acquisto o la vendita di obiettivi sicuramente rivoluzionari. Looksrare è classificato tra i primi 3 nella categoria del mercato NFT e continua a mantenere questa posizione.