Previsione prezzi Stellar Lumens 2025, 2030

Il fiorente ecosistema Blockchain Technology and Cryptocurrencies in tutto il mondo ha molte aziende, artisti e nuovi prodotti che galleggiano nel suo mercato periferico. Ci sono molte reti e prodotti di scambio crittografico sul mercato che sgorgano, crescono e poi annegano nel proprio ciclo di vita del prodotto.

Inoltre, per avere una visione ampia su una di queste reti, sondiamo di più nell’orizzonte dell’altcoin “Stellar Lumens”. Qui ottieni dettagli su XML e Stellar Lumens Price Prediction & Technical Analysis.

Panoramica di Stellar Network

Stellar è una rete blockchain open source per la rete di pagamento e il trading di valute digitali. Per esaminare la sua origine, inizialmente il sistema di rete Stellar è stato formato nel 2014 da Jed McCaleb (fondatore di Mt.

Gox e co-fondatore di Ripple) in collaborazione con l’ex avvocato Joyce Kim sotto il nome di un sito web chiamato “Secret Bitcoin Project” per la ricerca di alpha tester; e poi Jed McCaleb lo ha lanciato ufficialmente nel 2015. Nell’ecosistema di Stellar, gli investitori possono creare, inviare, pagare e scambiare rappresentazioni digitali di tutte le forme di denaro come rupie, euro, sterline, dollari, pesos, ecc. e insieme a bitcoin criptovaluta pure.

Lo scopo principale della formazione di questa Rete Stellare è che tutti i sistemi finanziari del mondo possano unirsi insieme per lavorare su una rete unificata da solista. Stellar è un sistema decentralizzato adatto per il trading in modo palese ed efficace di qualsiasi tipo di scambio di criptovaluta.

Inoltre, come altre valute, Stellar ha anche una propria valuta digitale nativa, nota come “Lumen”. Non promuove o favorisce specificamente alcuna valuta in quanto tale, piuttosto rende specificamente quasi tutte le forme tradizionali maggioritarie di denaro in questo sistema finanziario disperso più utili e accessibili a tutti in modo uniforme, cioè per tutte le forme di denaro un token digitale simile può essere creato ad esempio la rappresentazione di una valuta in dollari USA sul prezzo Stellar è sotto forma di un “Dollar Token” (un token digitale); quindi è così che ogni volta che qualcuno deposita un dollaro tradizionale con Stellar, allora emetterà loro uno dei nuovi token digitali in dollari.

La Stellar Development Foundation (l’organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti) è il sistema a livello di supporto dell’orbita web stellare. Dirige, guida e supporta costantemente lo sviluppo e la crescita della tecnologia Stellar di base sul suo sistema. Questa Fondazione aiuta il mantenimento della base di codice di Stellar e supporta anche le comunità di lavoro e di business intorno alla rete insieme alla comunicazione con le autorità di regolamentazione e le istituzioni.

Non ci sono azionisti di questa Fondazione, quindi questo sistema può essere puramente impegnato per i risultati della rete Stellar come rete neutrale, equa e pubblica. Ciò implica che il potere assoluto del sistema Stellar si espande con l’ingresso di ogni nuova azienda e sviluppatore nel suo sistema o rete. Stellar è un sistema senza mandato o potenza centralizzata, ma anche senza che i registri sul sistema vengano verificati e aggiornati, ogni cinque secondi automaticamente; il che implica che nessuno può interrompere, fermare o ostacolare il sistema e inoltre non può modificare segretamente i numeri di propria volontà, anche se è ancora una rete pubblica.

L’obiettivo di Stellar Lumens

La Stellar Foundation ha previsto tre obiettivi generali principali per i Lumen Stellari:

Supportare e aumentare la robustezza, la sicurezza, la scalabilità e l’usabilità di Stellar Network, aumentando le parti interessate di Stellar e una maggiore partecipazione al sistema; assicurando la scalabilità di Stellar per gestire l’aumento del volume da nuovi problemi di utilizzo; costruendo strumenti che semplifichino lo sviluppo per gli emittenti di attività, i portafogli di pagamento transfrontalieri e le piattaforme di attività cartolarizzate.

Stabilire la rete stellari come un ecosistema blockchain affidabile e ben noto sulla scena globale – commercializzando, promuovendo e marchiando Stellar e i suoi casi d’uso per aumentare la consapevolezza e guidare l’allargamento dell’ecosistema; creando documenti e guide come le Procedure Operative Standard (SOP) per rendere più indipendente la costruzione su Stellar Lumens; impegnandosi con i responsabili politici, le autorità di regolamentazione e i leader di tutto il mondo per formare una rete forte e trasparente.

Coltivare e migliorare i casi d’uso Stellar praticabili che faciliteranno i pagamenti transfrontalieri e le attività cartolarizzate, sviluppando un’interfaccia utente unica, semplificata e senza sforzo per un portafoglio di pagamento transfrontaliero; creando modi semplici, impeccabili e unificati per acquistare e vendere fiat sulla sua rete; garantendo liquidità sufficiente per il denaro fiat che viene assemblato sul sistema.

Funzionamento di Stellar Lumens

Stellar Lumens funziona su un algoritmo unico chiamato Stellar Consensus Protocol (SCP) che facilita il buon funzionamento e la sincronizzazione del sistema. Stellar è una valuta decentralizzata simile al bitcoin e a troppo pochi altri altcoin. Tutti sono in grado di impostare un nodo di verifica (server) sulle reti con l’aiuto della sua spina dorsale Stellar Core, che in realtà esegue la verifica utilizzando lo Stellar Consensus Protocol (SCP).

Passaggi su come funziona con l’aiuto di un esempio: Prima di tutto, l’investitore o l’utente deve registrarsi e fornire le informazioni / dettagli necessari insieme a un indirizzo e-mail per il processo di verifica per aprire il portafoglio Stellar XLM o l’account di criptovaluta XLM. Quindi, in primo luogo, il mittente negli Stati Uniti detiene token in dollari e segnala al sistema che vuole inviare token Peso a un’altra parte ricevente; quindi il sistema cerca attraverso lo scambio decentralizzato come menzionato sopra e trova la migliore previsione del prezzo della moneta XLM ogni giorno per il mittente.

Una volta completata la ricerca, la rete blocca il prezzo oggi e gli importi e avvisa il mittente; Dopo di che il mittente conferma la transazione, quindi i token in dollari vengono trasferiti dal portafoglio o dall’account del mittente al destinatario; Successivamente la transazione viene eseguita e il destinatario ottiene i token Peso nel suo account. L’intera transazione di pagamento è nucleare e resa alla griglia Stellar Lumens come transazione da solista. In questa griglia, non è possibile per nessuna delle parti, ad esempio mittente o destinatario, rimanere intrappolati nel mezzo della transazione o detenere token.

Caratteristiche e vantaggi di Stellar

Stellar XLM è una rete di pagamento e di origine valutaria aperta e interoperabile.

Stellar Lumens è anche un sistema decentralizzato e indipendente.

La trasparenza è il principio e la convinzione di questa moneta Stellar Lumens.

Stellar XLM è un sistema veloce ed efficiente per il trading, il risparmio e la spesa della griglia di denaro digitale per i suoi utenti.

Stellar blockchain è un sistema di infrastruttura finanziaria senza restrizioni.

Stellar Lumens è liberamente accessibile a tutti sulla sua griglia Stellar Lumens.

Stellar Lumens ha anche un sistema di sicurezza semplificato ma forte con la sua politica sui cookie attrezzata e altri sistemi di blocco sulla sua Stellar Lumens Grid.

Non c’è bisogno di alcun permesso o applicazione in quanto tale per operare negli Stellar Lumens.

La blockchain Stellar aiuta a semplificare i prodotti fintech sull’orbita Stellar Lumens.

I token peer-to-peer possono essere scambiati su questo Stellar Lumens.

Gli utenti possono emettere le proprie risorse su questo Stellar Lumens.

Gli utenti possono trasformare la valuta su Stellar Lumens non appena viene inviata sulla griglia Stellar Lumens.

Panoramica della previsione dei prezzi XLM

Stellar Lumens (XLM) è la criptovaluta nativa di Stellar, una piattaforma blockchain che consente lo scambio di valuta digitale in valuta fiat. È una criptovaluta altcoin che commercia con il simbolo XLM sugli scambi di trading. Stellar Lumens (XLM) è stato introdotto per la prima volta nell’anno 2014 e da allora è stato nella lista delle prime 20 criptovalute secondo l’ultimo rapporto di ricerca di settembre 2020. Stellar Lumens (XLM) è la moneta utilizzata sulla piattaforma blockchain di Stellar Network.

Attualmente, il prezzo XLM è di circa $ 0,2912. Allo stesso modo, tutti gli altri altcoin anche Stellar Lumens (XLM) da un lato hanno i loro vantaggi come- Veloce, Veloce, Veloce, Conveniente, Facile cambio valuta, facilmente accessibile, piattaforma decentralizzata, Sistema completamente trasparente, Transazione senza soluzione di continuità possibile, ecc … D’altra parte, ha anche i suoi svantaggi come il mining non è possibile in quanto non utilizza il sistema Proof-of-Work; Non ampiamente accettato come metodo di pagamento.

Dati storici della previsione dei prezzi stellari

Il prezzo della criptovaluta XLM secondo i rapporti di ottobre 2020 XLM era di $ 0,0796 o 0,0800 circa. Per quanto riguarda la storia delle monete XLM e i dati di analisi tecnica dei prezzi futuri, le previsioni e i dati delle previsioni dei prezzi Stellar, poco dopo la sua offerta iniziale di monete (ICO) il 15 settembre 2014, il prezzo XLM era di $ 0,003. Dopo di che, si è comportato male ed è stato al suo minimo a $ 0,001. Ancora una volta, all’inizio del 2018, il valore di XLM ha raggiunto un massimo storico, ma un breve picco di $ 0,94 circa.

Dopo il breve picco di tutti i tempi all’inizio del 2018, il prezzo di Stellar Lumens è sceso ancora una volta in una situazione ribassista e di nuovo alla fine dell’anno, era più sceso di oltre il 90%, cioè a $ 0,09 ed è rimasto quasi nello stesso intervallo per l’intero anno, al massimo con il massimo di $ 0,16 nell’anno 2019. Escludendo che l’anno 2019 è stato incredibilmente negativo per il prezzo di Stellar Lumens al posto delle prestazioni, della capitalizzazione di mercato e ha anche guadagnato una cattiva reputazione delle prestazioni sul mercato. Dopo un calo dei prezzi così drastico, la maggior parte degli analisti dei prezzi di Stellar lumens ha pensato che questa criptovaluta fosse morta.

Rispetto alla previsione dei prezzi stellari del 2018 e del 2019, le prestazioni del prezzo di Stellar Lumens sono leggermente migliorate all’inizio del 2020, ma ancora una volta durante questa pandemia globale è sceso di nuovo al suo minimo di $ 0,03, ma era ancora significativamente più prezioso rispetto ai primi due anni della sua esistenza. Più tardi, XLM ha segnato un picco acuto e ha superato il livello di resistenza di $ 0,2. Nell’ultimo anno, la valuta ha registrato una crescita continua con correzioni temporanee intermedie. Recentemente, la moneta XLM ha registrato un nuovo massimo a $ 0,9381, ma in seguito ha segnato un forte calo e si è corretta sotto il segno di $ 0,2914.

Grafico dei prezzi stellari

Quindi, la tendenza suggerisce che anche se la moneta ha sempre visto alti e bassi, ma non è mai annegata completamente, e quindi, c’è sempre per lei di salire nella scala competitiva. Inoltre, poche altre agenzie di previsione economica e servizi finanziari prevedono che dopo quasi cinque anni di lotta il volume degli scambi, la crescita e l’obiettivo di prezzo stellare delle monete / L’obiettivo di prezzo di XLM vedrà un massimo storico alla fine del 2022.

Previsione dei prezzi stellari per i prossimi cinque anni

La previsione dei prezzi di Stellar Lumens 2022 dal punto di vista degli esperti del settore e degli analisti di questo campo dei prezzi delle criptovalute e dell’ecosistema finanziario prevede che gli investitori possano considerare XLM Price in USD come un altcoin che fornirà rendimenti passivi degli investimenti. Guardando la cronologia dell’analisi dei prezzi e le previsioni dei prezzi di Stellar lumens, si può affermare che il prezzo stellare XLM potrebbe apparire come un cavallo oscuro in gara.

C’è anche la speculazione e la futura previsione del prezzo di Stellar Lumens che il suo sostanziale aumento nell’ultimo anno afferma che il prezzo di Stellar Lumens può essere proiettato al massimo di $ 0,35 – $ 0,45 nel 2022, e quando arriverà il 2025, il prezzo stellar potrebbe salire nell’intervallo $ 0,65 – $ 0,85.

Stellar Lumens Prezzo Previsione per il 2022

Si prevede che il prezzo Stellar toccherà $ 0,90 entro la fine del 2022. Il massimo previsto per il 2022 potrebbe essere di circa $ 0,95 e, al ribasso, il minimo potrebbe essere di circa $ 0,85.

Stellar Lumens Prezzo Previsione per il 2023

Lo Stellar Lumens potrebbe continuare la tendenza al rialzo ed entro la fine del 2023 sarebbe in grado di toccare il prezzo Stellar di $ 0,54. Il massimo previsto per il 2023 potrebbe essere di circa $ 0,62 e, al ribasso, il minimo potrebbe essere di circa $ 0,48.

Stellar Lumens Prezzo Previsione per il 2024

Secondo le previsioni di Stellar Lumens per il 2024, la valuta potrebbe toccare $ 0,63 entro la fine dell’anno. Il massimo previsto per il 2024 potrebbe essere di circa $ 0,75 e, al ribasso, il minimo potrebbe essere di circa $ 0,57.

Stellar Lumens Prezzo Previsione per il 2025

Secondo la previsione del prezzo XLM per il 2025, la moneta potrebbe toccare il massimo di $ 0,73, mentre al ribasso, potrebbe scendere fino a $ 0,65. Secondo le nostre previsioni, il colpo di prezzo XLM potrebbe essere scambiato intorno a $ 0,84 entro la fine del 2025.

Inoltre, considerando l’analisi tecnica, la capitalizzazione di mercato e la previsione dei prezzi XLM per il 2022, nonché la previsione del mercato dei prezzi futuri dei prossimi anni per XLM / USD, implicava che ci si può aspettare che questa criptovaluta abbia una crescita di quasi il 100% per unità o per azione nel prossimo futuro con la speranza di espandersi oltre l’obiettivo di previsione del prezzo XLM raggiungibile.

Stellar Lumens Prezzo Previsione per il 2026

Si prevede che il prezzo Stellar toccherà $ 0,86 entro la fine del 2026. Il massimo previsto per il 2026 potrebbe essere di circa $ 0,92 e, al ribasso, il minimo potrebbe essere di circa $ 0,84.

Conclusione

XLM è un altcoin della rete decentralizzata, indipendente e open source nota come Stellar XLM che funziona sull’algoritmo Stellar Consensus Protocol (SCP). È supportato e facilitato da The Stellar Development Foundation (un’organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti). Inoltre, guardando la tendenza di questo altcoin XLM notizie oggi e fin dal suo inizio è sempre stato un po ‘nel grafico delle prestazioni negative. Tuttavia, è sempre riuscito ad essere quello nella lista dei primi 20 altcoin anche con le sue prestazioni e in questo mercato altamente competitivo.

Considerando il crash post-COVID in conto e le criptovalute dalle condizioni di capitalizzazione di mercato, si può affermare che si tratta di un buon asset di investimento a breve o medio termine (meno di un anno) ma non di uno strumento di investimento del mercato crittografico a lungo termine. Gli investitori non possono fare affidamento su di esso solo come opzione di investimento a lungo termine; tuttavia, secondo le notizie di Stellar Lumens e la previsione dei prezzi stellari per il 2022, la sua azione di prezzo potrebbe cambiare e potrebbe raggiungere il suo obiettivo di prezzo e le sue previsioni, quindi nell’ambito dello stesso in futuro, XLM potrebbe diventare un’opzione di investimento a lungo termine per i trader.

Tuttavia, il prezzo Stellar può essere considerato come una delle opzioni di investimento in questo mercato di investimento digitale buono, e anche XLM è stato uno che ha ricevuto l’alto rating di scambio crittografico insieme ad alcuni altri asset crittografici. Puoi ottenere di più su altre previsioni di criptovaluta qui.

Domande frequenti

Stellar Lumens potrebbe raggiungere $ 10?

Stellar XLM potrebbe raggiungere $ 1 nel prossimo futuro, ma sarebbe difficile per la moneta raggiungere il segno di $ 10 nel prossimo futuro. Ma questo non significa che la moneta non abbia potenziale; tutto può succedere nel mondo del mercato delle criptovalute.

Dove posso acquistare Stellar (XLM)?

Alcuni dei principali scambi che elencano XLM sono i seguenti:

Coinbase, Kraken, Binance, Bittrex, Bitfinex, Upbit, Coincheck, Huobi, NovaDAX, GMO Coin.

Vale la pena acquistare Stellar Lumens?

Stellar Lumens è classificata tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato ed è favorita dalla maggior parte degli appassionati di criptovalute. La cripto ha un futuro forte, e quindi si può dire che vale la pena acquistare.

Stellar Lumens è un buon investimento a lungo termine?

Dopo aver preso in considerazione l’analisi tecnica e la previsione dei prezzi Stellar previsti, si può dire che l’investimento a lungo termine comporterebbe un notevole profitto per gli investitori.