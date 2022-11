Previsione prezzo AMP 2023-2030

in

AMP raggiungerà $ 1? AMP può facilmente salire a $ 1 nei prossimi 5-6 anni se può replicare ciò che Ethereum e Bitcoin hanno raggiunto negli ultimi 10 anni.

La previsione AMP Prezzo 2022 è US$ 0,0059

La previsione AMP Prezzo 2025 è $0.020

AMP Prezzo Previsione 2030 è $0.099

Il token AMP raggiungerà $ 10? Sarà molto difficile per AMP raggiungere $ 10 dai livelli attuali a meno che non ci sia un programma di combustione o deflazione attivo.

Ultimo prezzo AMP Crypto

0,003528 USD (4,77%)

RANGO

146

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO

$ 148,98 milioni di dollari USD

VOLUME

$4,40 milioni di dollari USD

Prestazioni del prezzo AMP

Il prezzo più alto di tutti i tempi della criptovaluta AMP era di $ 0,121 e da allora il prezzo di AMP è diminuito del 90%. Negli ultimi 30 giorni, AMP ha perso oltre il 20% del suo valore.

Ultimi 30 giorni : -19,6%)

: -19,6%) YTD: (-90,4%)

Previsione AMP Prezzo: Perché AMP potrebbe essere un buon investimento?

AMP risolve un problema semplice. Funge da garanzia durante il periodo necessario per completare qualsiasi transazione finanziaria basata su criptovalute. A differenza delle carte di credito in cui i pagamenti sono quasi istantanei, le transazioni crittografiche possono richiedere minuti o ore a seconda della capacità e delle commissioni della blockchain. AMP risolve l’insicurezza durante il periodo in cui la transazione viene confermata.

AMP è un token collaterale che utilizza il metodo di staking per offrire la sicurezza di qualsiasi tipo di asset che gli utenti desiderano trasferire, come pagamenti digitali, valuta fiat, distribuzioni di prestiti e proventi da vendite immobiliari.

Vantaggi di AMP

AMP funge da garanzia per i pagamenti effettuati utilizzando la rete Flexa. Ciò significa che se hai puntato in AMP e il tuo pagamento per BTC o qualsiasi altra criptovaluta è ritardato o fallito, il collaterale Amp può essere liquidato per coprire i costi. Non solo crittografico, AMP può proteggere qualsiasi tipo di asset che gli utenti desiderano trasferire, come pagamenti digitali, valuta fiat, distribuzioni di prestiti e proventi delle vendite di proprietà. L’ecosistema di AMP si sta espandendo. I suoi servizi collaterali sono utilizzati da cypto.com, Flexa, coinbase, Sushi, Uniswap, Gemini, ecc. Uno dei maggiori vantaggi di investire in AMP è che ha una fornitura fissa di circa 100 miliardi. Attualmente, l’offerta circolante è circa il 42% dell’offerta totale. Con l’offerta fissa, non verranno creati nuovi token AMP in futuro, quindi l’offerta di token AMP diminuirà sicuramente, e in futuro, se la domanda aumenta ci sono possibilità che la domanda superi l’offerta che, a sua volta, porterà all’aumento dei prezzi di AMP.

Il deterioramento dei prezzi di AMP è iniziato a giugno 2021 molto prima che il resto del mercato Crypto crollasse. Potrebbe avere a che fare con due fattori. Mentre Flexa (proprietario di AMP) ha ottenuto buoni risultati, non è cresciuta al ritmo che giustificherebbe la capitalizzazione di mercato super-elevata di AMP nel 2021.

Mentre AMP ha un ottimo caso d’uso, ha molteplici sfide che vanno dalla forte concorrenza e dal delisting in molti scambi negli Stati Uniti.

Ecco il nostro calcolo per “AMP raggiungerà $ 1” ed entro quando AMP può raggiungere $ 1?

AMP può raggiungere $ 1 entro il 2028 se aumenta del 50% all’anno e bruciando il 50% delle monete.

AMP può raggiungere $ 1 entro il 2032 se aumenta del 30% all’anno e bruciando il 50% delle monete.

AMP raggiungerà i 50 centesimi?

Sì, AMP raggiungerà i 50 centesimi. Al prezzo attuale, AMP dovrà aumentare o guadagnare il 91% per raggiungere i 50 centesimi.

Ecco alcuni calcoli su come il prezzo AMP potrebbe raggiungere i 50 centesimi:

AMP raggiungerà $ 10: prima i calcoli

Il prezzo AMP è sceso e attualmente, il prezzo di 1 AMP è inferiore a $ 0.10. Attualmente, ci sono oltre 42B token AMP. Ora, se non ci sono cambiamenti nel numero di token AMP, ci vorranno 13 anni perché AMP raggiunga $ 10.

Ma se c’è un consumo del 50% di monete AMP e l’aumento è del 50% all’anno, entro il 2029 il prezzo AMP sarà superiore a $ 10.

Previsione AMP Prezzo 2022

Dato l’attuale contesto di mercato e i problemi di AMP, le previsioni più ottimistiche sono $ 0,0059. Tuttavia, è più probabile che la previsione del prezzo AMP 2022 sia più vicina a $ 0,004 piuttosto che salire più in alto a $ 0,005

Previsione AMP Prezzo 2025

Il contesto economico globale dovrebbe migliorare nel 2023 e riprendere slancio nel 2024 e nel 2025. Con l’aumento della liquidità e con l’aspettativa che AMP risolverà alcuni dei suoi problemi: quotazione negli Stati Uniti, ulteriore differenziazione rispetto ai concorrenti e aggiunta di nuove funzionalità. Ciò dovrebbe aumentare significativamente il suo prezzo. La previsione del prezzo AMP 2025 sarebbe $ 0,02.

Previsione AMP Prezzo 2030

Nel 2030, AMP potrebbe vedere qualche miglioramento nelle sue prospettive, ma si prevede che il prezzo rimarrà molto al di sotto di $ 1 anche nel 2030. Entro la fine del 2030, il prezzo massimo previsto di AMP è di $ 0,099.

Valutazione di AMP Crypto su 7 parametri

Valutiamo il futuro di token e blockchain in base a 7 criteri principali: casi d’uso, differenziazione, esecuzione, leadership, comunità, macroeconomia e altri fattori come Burn. Ecco come abbiamo valutato AMP Crypto

Casi d’uso AMP Crypto ha un buon caso d’uso dato il problema con i pagamenti tramite criptovaluta. Tuttavia, il caso d’uso è molto ristretto e molti consumatori non hanno l’insicurezza dei pagamenti che non vanno a buon fine. Valutiamo questo 7/10 Fattori di differenziazione Sfortunatamente per AMP Crypto, non è sostanzialmente differenziato dai suoi principali concorrenti anche se il suo metodo di esecuzione è diverso. Valutiamo questo 4/10 Esecuzione AMP Crypto ha fatto un buon lavoro di esecuzione finora, lo valutiamo 7/10 Leadership organizzativa La leadership di AMP Crypto è stata nella media dato come il prezzo è sceso negli ultimi mesi e la leadership non è stata letteralmente in grado di fare troppo al riguardo. Valutiamo la leadership 4/10 Comunità forte AMP non ha costruito o nutrito una comunità forte, lo valutiamo 3/10 Condizioni macroeconomiche favorevoli Numerose crisi parallele al momento potrebbero mettere a repentaglio un aumento dell’AMP: l’aumento dei prezzi del greggio, il probabile aumento dell’inflazione e il peggioramento della crisi economica in Europa e Cina. Non c’è molto che i trader o gli investitori possano fare al riguardo. Lo valutiamo 4/10 SustainedBurn Non esiste un programma Burn attivo di cui siamo a conoscenza. Valutiamo questo 1/10

Punteggio totale AMP-30 /70

/70 Punteggio totale Ethereum-47/70

AMP Crypto esploderà?

AMP non ha avuto un buon anno a partire da ora. Ha perso quasi il 90% del suo valore da gennaio 2022. Ma AMP non è l’unica criptovaluta che sta lottando, quasi tutte le criptovalute sono scambiate in calo quest’anno.

Tuttavia, affinché AMP esploda, dipenderà dalle condizioni del mercato e da alcune notizie positive riguardanti AMP. Nel 2021, quando il mercato delle criptovalute era in piena espansione, anche allora AMP non è riuscito a raggiungere $ 1 e il prezzo massimo di AMP è rimasto leggermente superiore a $ 0,60.

Pertanto, anche se il prezzo della criptovaluta AMP esplode quest’anno, il prezzo di AMP potrebbe rimanere inferiore a $ 1.