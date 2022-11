Previsione prezzo Biconomy 2023, 2025 e 2030

Biconomy fornisce ai propri utenti un’infrastruttura scalabile non custodiale per utilizzare le applicazioni Web3 tramite un processo di transazione semplificato. Attraverso Biconomy, gli utenti possono connettersi tramite transazioni senza gas.

Biconomy ha integrato il concetto di meta transazioni nella sua rete, il che significa che gli utenti possono condurre una transazione anche se non hanno abbastanza saldo nel loro account (cioè un conto a saldo zero). In tale scenario, una terza parte paga il costo del comportamento dell’utente.

BICO è il suo token nativo ed è elencato su Binance. Discutiamo brevemente i suoi casi d’uso:

Essendo un token di governance, BICO può essere utilizzato come parte del protocollo di governance.

I titolari di BICO possono agire come operatori di nodi per essere compensati in $BICO.

BICO può essere puntato e utilizzato per offrire liquidità per guadagnare potenziali premi.

I delegati possono puntare il loro $BICO e ricevere ricompense in cambio.

I titolari di token Biconomy possono votare su varie questioni che influenzano la rete Biconomy.

Biconomy Price Prediction: Analisi della concorrenza

Biconomy è un’infrastruttura efficiente dal punto di vista energetico che fornisce una soluzione per le elevate tariffe del gas di Ethereum. Uno dei suoi principali concorrenti è Cardano, che è di nuovo molto efficiente dal punto di vista energetico perché non si basa sul mining di criptovalute.

Confrontiamo il token nativo ADA di Cardano con quello di Biconomy:

L’attuale prezzo di mercato di Cardano (ADA) al 18 novembreesimo Il 2022 è $ 0,33 ed è aumentato di circa il 2,07% nelle ultime 24 ore. Il suo grafico dei prezzi a 1 mese afferma che il prezzo è diminuito di circa il 9% in un mese rispetto a un aumento del 27,58% del prezzo di SFP.

Biconomy Prezzo Previsione: Biconomy è un buon investimento?

Quali caratteristiche distinguono Biconomy?

Gli utenti di Biconomy possono effettuare una transazione anche se hanno zero saldo nei loro conti.

La sua architettura aiuta gli utenti a connettersi tramite transazioni senza gas, cioè non hanno bisogno di pagare il gas.

Biconomy rende i trasferimenti molto più veloci prevenendo la complessità della blockchain come la commutazione di rete.

Web3.0 è un’altra grande cosa nel mercato dopo Metaverse. Pertanto, essendo un’applicazione Web3, Biconomy ha un grande futuro per crescere. Inoltre, è elencato su Binance, che sicuramente aggiunge più reputazione ad esso collegata. Il motivo è che Binance è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e non tutte le criptovalute possono permettersi di essere elencate su quella piattaforma.

Inoltre, l’infrastruttura efficiente in termini di gas di Biconomy è molto migliore della blockchain di Ethereum (a causa delle sue elevate tariffe del gas) e, quindi, un vantaggio maggiore per l’intera rete.

Pertanto, possiamo concludere che con casi d’uso reali, BICO è sicuramente una grande aggiunta per il tuo portafoglio.

Biconomy Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

BICO ha una fornitura totale di 1.000.000.000 e di cui 228.461.738,21 token Biconomy sono già in circolazione (al 18 novembreesimo). Analizziamo brevemente i movimenti dei prezzi di Biconomy in passato per aiutare a prevedere il suo futuro:

L’attuale prezzo di mercato di BICO è di $ 0,29 (il 18 novembreesimo 2022) ed è in calo di quasi il 2,66% in un giorno. Il suo prezzo più alto di tutti i tempi è di $ 16,7 che ha raggiunto nel febbraio 2021. Dal 2021, il prezzo è in calo (non costantemente però), come possiamo vedere nel grafico allegato sopra. I dati suggeriscono che BICO è attualmente in calo del 5,658% rispetto al suo valore massimo di tutti i tempi.

Sebbene la previsione del prezzo non possa essere accurata al 100%, un’analisi approfondita e le prestazioni passate della moneta possono effettivamente prevedere il suo futuro. Proviamo a prevedere il prezzo di BICO per il 2023, 2025 e 2030:

Biconomy Prezzo Previsione 2023

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2023 il prezzo BICO dovrebbe superare un livello di prezzo medio di $ 0,50 e il valore del prezzo minimo previsto di BICO entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 0,49. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 0,56.

Biconomy Prezzo Previsione 2025

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2025 il prezzo BICO dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 1,09. Il valore del prezzo minimo previsto di BICO entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 1,06. Può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 1.22.

Biconomy Prezzo Previsione 2030

Secondo la previsione dei prezzi, nel 2030 il prezzo BICO dovrebbe superare un livello medio di prezzo di $ 7,3. Il valore del prezzo minimo previsto di BICO entro la fine dell’anno in corso dovrebbe essere di $ 7,05 e può raggiungere un livello di prezzo massimo di $ 8,35.