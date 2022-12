Previsione prezzo Bitcoin 2023, 2025 e 2030

I creatori ne hanno deliberatamente creato un numero limitato e hanno creato tutta una serie di compiti difficili per ottenerli. Proprio come nel vero mining dell’oro, il mining di Bitcoin diventa difficile se più persone estraggono contemporaneamente o poiché il numero di BTC continua a ridursi. Detto questo, non può essere usato come ornamento, uno dei grandi fattori che guidano il valore dell’oro. Per risolvere questo problema, i creatori lo hanno progettato sotto forma di una valuta autenticata tramite una blockchain.