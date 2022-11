Previsione prezzo Coti 2023, 2025, 2030

in

COTI è un protocollo DAG (grafico aciclico diretto) che può essere utilizzato per l’elaborazione decentralizzata dei pagamenti.

Previsione e previsione COTI Prezzo: conto bancario COTI e carte di debito vanno in diretta

COTI ha introdotto un conto bancario cripto-friendly e una carta di debito VISA. Gli utenti possono registrarsi per un account utilizzando il loro nome, ottenere un IBAN e utilizzarlo per memorizzare i saldi in valuta fiat. Quindi, i titolari possono spendere tali saldi a livello globale presso qualsiasi commerciante che accetta pagamenti VISA online o offline.

Ecco come puoi aprire un conto bancario COTI e usarlo:

Per aprire un conto bancario COTI, clicca su questo link: coti.simplex.com.

Inserisci le informazioni richieste insieme all’indirizzo di consegna della carta.

Una volta inviato il modulo, la carta verrà consegnata entro 4-7 giorni lavorativi (in Europa).

Con il conto bancario COTI, puoi avere un IBAN personale che ti consente di trasferire fondi da e verso qualsiasi conto bancario nel mondo.

Puoi inviare e ricevere fiat e sarai anche in grado di memorizzarlo tramite l’app COTI Pay, oltre a convertire crypto in fiat e viceversa.

Inizialmente, COTI ha introdotto 3000 carte. 5.000 carte aggiuntive saranno introdotte nel 2° turno.

Dove acquistare COTI in Italia?

COTI può essere acquistato da più scambi crittografici negli Stati Uniti. Ecco alcuni importanti scambi che consentono di acquistare, vendere e scambiare funzionalità di COTI negli Stati Uniti: