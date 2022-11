Previsione prezzo CRV 2023, 2025, 2030

Curve intende essere uno scambio decentralizzato (DEX) per le stablecoin che utilizza un market maker automatizzato (AMM) per gestire la liquidità. Fondata nel gennaio 2021, Curve è sinonimo di fenomeni finanziari decentralizzati e ha registrato un’enorme crescita nel secondo trimestre del 2021. Ad agosto, Curve aveva lanciato un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), con CRV come token nativo. Questo DAO utilizza Aragon, uno strumento di creazione basato su Ethereum, per collegare più contratti intelligenti utilizzati per gestire la liquidità dell’utente.

Con il lancio dei token DAO e CRV, questa rete ha portato ulteriore redditività, poiché CRV viene utilizzato per la governance e assegnato agli utenti in base all’impegno di liquidità. Inoltre, Curve serve chiunque sia coinvolto in attività DeFi come l’yield farming e il mining di liquidità e coloro che cercano di massimizzare i rendimenti senza rischi detenendo stablecoin teoricamente non volatili.

Previsione CRV Prezzo: Come si è comportato CRV nel 2021?

Nell’agosto 2020, quando CRV è stato lanciato, il suo prezzo è immediatamente salito a un massimo storico di $ 6,93, ma poi è precipitato fino a $ 0,33 entro ottobre 2020. Ha chiuso l’anno a $ 0,6283.

Nel 2021, i prezzi CRV hanno registrato enormi picchi di prezzo. In mezzo alla corsa al rialzo a livello di settore all’inizio del 2021, CRV ha toccato $ 4,04. Questo è stato seguito da un’oscillazione di nuovo a $ 1,28 a luglio. Il mercato ha iniziato a riprendersi ad agosto e CRV ha trascorso la maggior parte del mese sopra i $ 2. Anche settembre e ottobre sono stati relativamente favorevoli, e il token ha sfondato $ 3 il 15 settembre e ha toccato $ 5 il 26 ottobre.

A novembre, la moneta si è radunata fino a raggiungere un massimo periodico di $ 6,39 il 25 novembre, prima del crollo generale del mercato a causa del Covid. Il token è sceso a $ 2,81 il 4 dicembre prima di fare un recupero per chiudere l’anno a $ 5,35.

CRV prezzo previsione 2022: alcuni fatti

A differenza degli scambi tradizionali che abbinano acquirenti e venditori, Curve.fi fornisce una piattaforma di scambio che funziona su comportamenti diversi e sfrutta pool di liquidità.

Il protocollo Curve è progettato per un facile scambio tra token ERC-20, come stablecoin (come USDC e DAI) e token Bitcoin basati su Ethereum (come WBTC e renBTC).

Il token CRV può essere bloccato per un massimo di 4 anni per votare sulla governance e richiedere le commissioni del protocollo come ricompensa.

La rete prende in prestito molti concetti da Uniswap, come l’integrazione di un AMM e pool di liquidità. Pertanto, i suoi sviluppatori spesso si riferiscono ad esso come “Uniswap di stablecoin”.

CRV è un buon investimento?

La curva si concentra principalmente sulle stablecoin ancorate alle valute nazionali. Fornisce un mercato prezioso e un modo strutturato per sfruttare le caratteristiche uniche di queste monete. In questo modo, CRV aiuta a collegare monete stabili centralizzate come USDT e progetti decentralizzati, come DAI.

Curve offre un efficiente trading di stablecoin, transazioni a basso rischio e reddito passivo per i fornitori di liquidità.

In media, i trader pagano commissioni inferiori del 30% quando cambiano le loro monete stabili su Curve rispetto a Uniswap.

La piattaforma attualmente supporta molte stablecoin top e alcuni pool ancorati a BTC tramite RenBTC, WBTC, BTC e HBTC.

