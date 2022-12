Previsione prezzo Jasmy 2023, 2025 e 2030

Jasmy Coin è un token di utilità e si basa sul protocollo ERC-20. Ecco alcuni fatti su Jasmy Crypto:

Jasmy è una piattaforma blockchain focalizzata sulla fornitura di servizi di sicurezza e condivisione dei dati nell’era dell’IoT.

Jasmy come organizzazione sviluppa piattaforme IoT decentralizzate utilizzando una rete di archiviazione decentralizzata.

La piattaforma Jasmy viene utilizzata per creare e mantenere l'infrastruttura necessaria per l'archiviazione, l'accesso e lo scambio di dati da parte dei proprietari dei dati.

Jasmy è stato sviluppato come token di sicurezza dei dati. In altre parole, la piattaforma Jasmy consente agli utenti di proteggere i propri dati nell’armadietto dei dati. È progettato sia per gli individui che per le aziende. Se un individuo o un’azienda desidera accedere ai dati, deve pagare in monete Jasmy per accedervi.

Passaggi chiave Nella prima fase, con l’aiuto dell’Internet of Things, gli utenti possono archiviare in modo sicuro codice, testo, informazioni, immagini, video, movimento e audio per usi metaversi. Una volta fatto questo, Jasmy fornisce una soluzione di identità immutabile, unica e decentralizzata. Aiuta la blockchain a stabilire un’identità digitale. Nella fase successiva, il protocollo Jasmy consente la creazione e l’archiviazione di personaggi, equipaggiamento, skin e altre risorse di gioco metaverse sotto forma di token non fungibili (NFT). La blockchain di Jasmy fornisce anche una piattaforma per l’utilizzo di tecnologie IoT, moduli sensori, realtà aumentata (AR) e dispositivi VR.

Gli utenti sono persino autorizzati a scambiare le monete Jasmy con beni equivalenti al valore della moneta Jasmy sui collaboratori di Jasmy.

Prestazioni di Jasmy nel 2022

Ultimo 1 mese : -5,4%

: -5,4% Ultimi 3 mesi : -55,9%

: -55,9% YTD: -95,7%

Jasmy Coin è un buon investimento?

Jasmy Coin, la moneta ERC-20 svolge un ruolo importante nell’alimentare la piattaforma. È il token nativo dell’ecosistema Jasmy e quindi viene utilizzato come governance e token di gioco sui giochi Jasmy.

La moneta Jasmy viene utilizzata per acquistare risorse di gioco nei giochi Jasmy.

Jasmy viene utilizzato anche per lo Staking e anche per le ricompense sulla piattaforma Jasmy.

Poiché Jasmy si preoccupa della sicurezza dei dati, la moneta Jasmy viene utilizzata per accedere ai dati disponibili negli armadietti dei dati di Jasmy.

La moneta Jasmy viene utilizzata anche per votare sulla piattaforma Jasmy.

Pertanto, la moneta Jasmy è un buon investimento?

Mentre certamente fornisce un certo valore e sicurezza, è improbabile che la domanda di token Jasmy sia grande poiché i consumatori e le aziende hanno altre opzioni. Pertanto, Jasmy è completamente dipendente dalla liquidità in eccesso per far crescere, in sintesi, una criptovaluta altamente speculativa.

Lo dimostra la performance di quest’anno. A differenza della maggior parte degli Altcoin, Jasmy ha iniziato a scendere molto prima a febbraio e ha perso il 95% del suo valore. È sceso di un ulteriore 24% nelle ultime due settimane a causa dello scandalo FTX.

È possibile che Jasmy si riprenda in futuro, ma questo è solo se i casi d’uso si espandono e c’è un mercato di base sufficiente per tale criptovaluta.

In sintesi, la moneta Jasmy non è un buon investimento

Jasmy raggiungerà $ 1?

Jasmy dovrà aumentare di 256x per raggiungere $ 1. Ciò si traduce in una capitalizzazione di mercato di $ 4,7 miliardi. Matematicamente e in teoria questo è fattibile. Molti token sono riusciti a raggiungere questo obiettivo Tuttavia, ci devono essere seri progressi nei casi d’uso di Jasmy Coin per giustificare questi livelli. Al momento, possiamo dire che è improbabile che Jasmy raggiunga questi livelli.

Jasmy Prezzo Previsione 2023-2030

Jasmy Prezzo Previsione 2022

Per la fine del 2022, si prevede che Jasmy sarà di $ 0,006.

Jasmy Prezzo Previsione 2023

La previsione di prezzo di Jasmy per il 2023 è di $ 0,010 a condizione che il prezzo di Jasmy aumenti del 50% da ora.

Previsione Jasmy Coin Prezzo 2025

L’anno 2025 potrebbe non essere fruttuoso come lo è stato il 2021 per Jasmy. Si prevede che il prezzo di Jasmy rimarrà al di sotto di $ 0,028 anche entro la fine del 2025. Tuttavia, questa previsione dei prezzi si basa sullo slancio attuale. Se le attuali prospettive del mercato delle criptovalute migliorano, il prezzo di Jasmy potrebbe raggiungere un prezzo superiore a quello previsto. Tuttavia, a partire da ora, la previsione del prezzo di Jasmy 2025 è $ 0,027

Jasmy Prezzo Previsione 2030

È molto difficile prevedere il futuro della criptovaluta poiché il mercato è stato molto vulnerabile ultimamente. Tuttavia, poche delle piattaforme hanno previsto che il prezzo di Jasmy rimarrà al di sotto di $ 0,50 anche nel 2030. Va notato che la previsione è stata fatta in conformità con l’attuale condizione di mercato. Pertanto, una volta che le condizioni del mercato miglioreranno, anche le previsioni future sui prezzi per Jasmy miglioreranno.

L’anno 2030 potrebbe rivelarsi leggermente fruttuoso per Jasmy rispetto alle attuali condizioni di mercato. Si prevede che Jasmy sarà di $ 0,136 nell’anno 2030.

In che modo Jasmy è diverso e chi sono i suoi concorrenti?

Jasmy è progettato per l’IoT, l’Internet of Things. Ora, cos’è l’Internet of Things? IoT o Internet of Things è la connessione tra dispositivi attraverso Internet che consente la condivisione e la ricezione di dati tra questi dispositivi. I dispositivi potrebbero essere computer, automobili, telefoni, ecc.

Come blockchain, Jasmy si occupa della sicurezza e dello scambio di dati metaverse. Con l’espansione del mondo del metaverso, un problema significativo all’interno dei mondi metaverse e blockchain è la mancanza di un sistema di archiviazione dei dati efficace e decentralizzato.

Jasmy entra in gioco in questo campo e quindi si differenzia dal resto delle blockchain. Con metaverse le applicazioni costruite sulla rete possono stabilire ponti diretti per lo scambio di dati tra di loro. Jasmy offre un ambiente sicuro e orientato all’utente in cui i dati possono essere archiviati, salvati o scambiati.

Per raggiungere questo obiettivo, Jasmy segue quattro passaggi, i passaggi sono:

Archiviazione dei metadati

Creazione di un ID

Mondi di gioco coinvolgenti

Dispositivi e apparecchiature IoT

Jasmy Price Prediction: Dove posso acquistare Jasmy?

Jasmy si basa sulla blockchain di Ethereum, quindi per acquistare monete Jasmy, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Passo 1: Per investire in CRO prima devi trovare uno scambio che offra CRO Coin for Trade

Passaggio 2: Creare un account con Exchange

Passaggio 3: Verifica la tua identità

Passaggio 4: Finanzia il portafoglio

Passaggio 5: Effettua l’acquisto

I seguenti scambi offrono monete Jasmy per il commercio. Gli scambi sono Binance, Coinbase, KuCoin, Cypto.com, ecc.