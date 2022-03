Previsione prezzo Klaytn 2022 – 2025

Klaytn, il progetto blockchain pubblico globale di Kakao, è una piattaforma incentrata sui servizi di livello aziendale che offre un’esperienza blockchain user-friendly a milioni di persone. Contiene le migliori caratteristiche delle blockchain pubbliche (dati e controllo decentralizzati, governance distribuita) e blockchain private (bassa latenza, alta scalabilità) tramite un efficiente design “ibrido”.

La roadmap digitale scolpita da Klatyn per i suoi utenti ha messo il potere nelle mani degli investitori estendendo il potenziale di liquidità. Il risultato dell’aggiornamento tecnologico in termini di pensiero, strategia e concettualizzazione è stato fenomenale, specialmente per le criptovalute come il token nativo di Klaytn chiamato KLAY. Prima di iniziare con una previsione imparziale dei prezzi di Klaytn, controlla la panoramica completa.

Klaytn è assicurata dalla partecipazione di numerosi marchi di alta reputazione in tutto il mondo, che lavorano insieme per creare una piattaforma aziendale affidabile su un robusto sistema di fiducia decentralizzata.

Klaytn consente alle aziende e agli imprenditori di oggi di acquisire valore utilizzando la tecnologia blockchain.

Missione: Klaytn (KLAY)

Per promulgare l’adozione di massa dell’esperienza blockchain per le persone di tutto il mondo e affrontare i problemi relativi alla scalabilità, all’accessibilità e alla trasparenza, Klaytn si concentra sul consentire alle aziende e agli imprenditori di offrire applicazioni Blockchain. Le soluzioni fornite da Klaytn sono robuste e le partnership di Klaytn con numerosi marchi globali stimati ne fanno una piattaforma affidabile supportata da fiducia decentralizzata.

Klaytn contribuisce alle blockchain pubbliche e private considerate completamente decentralizzate. Tutto quanto sopra contribuisce all’ecosistema Klaytn complessivo investendo nello sviluppo del software Klaytn. Klaytn IDE consente di compilare il codice Solidity sia nell’utilizzo nel browser che localmente. Klaytn IDE supporta anche test e distribuzione rapidi di contratti intelligenti con esperienza avanzata di sviluppo. L’ambito Klaytn consente di trovare i dati monitorando lo stato della rete e le statistiche di Klaytn, nonché profilando blocchi e transazioni su Klaytn.

Klaytn: Dati storici e analisi tecnica

Durante l’ultimo anno, il prezzo di Klaytn si è attestato al livello di prezzo più basso di $ 0,10, ma in seguito, dopo luglio, la moneta è riuscita a raggiungere un livello di prezzo di $ 0,80. Quindi, il prezzo di Klaytn (KLAY) è stato scambiato in una zona di consolidamento fino a metà febbraio 2021. Successivamente, con un’assistenza significativa da parte dei sostenitori, la criptovaluta Klaytn ha iniziato un viaggio verso l’alto portandola sopra $ 1,80.

Da allora, non c’è stato modo di guardare indietro per il prezzo di Klaytn. Nonostante tutti gli alti e bassi del mercato, le previsioni sui prezzi di Klaytn hanno continuato a salire. Secondo le ultime notizie e gli aggiornamenti di mercato, nell’ultimo mese, il prezzo più alto segnato dal Klaytn (KLAY) è stato di $ 4,38, che è stato il massimo storico. Tuttavia, dopo aver raggiunto un massimo storico, ha segnato un forte calo e, attualmente, scambia intorno a $ 1,6. Quindi, se investiamo in esso tempestivamente, sarà un investimento redditizio per migliori risultati futuri.

Klaytn (KLAY) Prezzo Previsione: 2021-2025

Il cambiamento di prezzo graduale ma costante e positivo del prezzo KLAY potrebbe non aver vinto il premio di criptovaluta più alto, ma gli investitori intelligenti hanno imparato ad aspettare e acquistare la criptovaluta Klaytn per esibirsi e fare miracoli in borsa.

L’attuale prezzo di Klaytn è di circa $ 1,6, con un volume di scambi di $ 32.084.690 nell’arco delle 24 ore. KLAY è in rialzo dello 0,91% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato di $ 3.401.177.495. Attualmente, Klaytn ha un’offerta circolante di 2,47 miliardi. La consulenza in materia di investimenti da parte di esperti ha stabilito le seguenti previsioni di prezzo Klaytn:

Klaytn Prezzo Previsione 2021

Se tutti i mercati diventano favorevoli, questa valuta digitale è destinata a rompere tutte le barriere e a funzionare in modo esuberante, scalando il picco come sopra. Secondo le nostre previsioni Klaytn, proprio come altre previsioni di prezzo,prevediamo che il futuro prezzo KLAY potrebbe facilmente toccare $ 2 entro la fine dell’anno 2021.

Klaytn Prezzo Previsione 2022

Considerando che non ci sono scossoni improvvisi o un percorso sassoso per le principali monete crittografiche, KLAY è anche pronto ad affermare la sua forte posizione superando tutte le barriere che scalano il segno di prezzo di $ 3, facendo sì che i trader acquistino / vendano Klaytn.

Klaytn Prezzo Previsione 2023

Una rete veloce e affidabile può aiutare la moneta KLAY a ottenere un prezzo molto più alto di $ 3,65 per moneta. Se la spinta per la crittografia funzionale continua nel 2023, il prezzo potrebbe persino vedere una corsa al paradigma.

Klaytn Prezzo Previsione 2024

Ci sono alcune speculazioni in futuro per KLAY. Soprattutto tenendo in prospettiva gli annunci tecnologici e i progressi su cui l’azienda ha progetti, ci sono ipotesi che il suo prezzo possa raggiungere $ 4,8. Il favore fatto principalmente dalle funzionalità di sicurezza e scalabilità con entusiasmanti iniziative promozionali può aumentare il prezzo KLAY di così tanto in un così breve lasso di tempo.

Klaytn Prezzo Previsione 2025

Le iniziative KLAY incentrate sull’istruzione, la sensibilizzazione e le innovazioni possono portarle a un livello apprezzabile di $ 6. In uno scenario a lungo termine, KLAY è pronta a riprendere il ritmo con altre criptovalute per arrivare chiaramente a un prezzo di negoziazione di $ 5-10 secondo le nostre previsioni.

Domande frequenti

Devo installare ed eseguire un EN (Endpoint Node) per usare Klaytn?

Sì e no. Il nodo endpoint convalida i blocchi ed espone le API RPC al mondo esterno. EN è sempre necessario affinché la tua applicazione interagisca con la rete Klaytn. Per coloro che vogliono semplicemente provare le API Klaytn, puoi provare KAS (Klaytn API Service). KAS fornisce il servizio API Klaytn Node che espone le API RPC delle reti Klaytn (sia Baobab che Cypress) e altri utili servizi API.

L’antivirus può bloccare il mio accesso a KLAY?

Sì, può essere. Il motivo, quindi, è che molti software di sistema bloccano qualsiasi contenuto esterno considerandolo malware. La cosa migliore è creare un’eccezione in modo che il tuo antivirus consenta alla moneta KLAY di accedere alle tue credenziali.

In che modo Klaytn acquista importanza nel mercato?

Klaytn è una di queste piattaforme che rimane fedele al suo merito. Sarebbe necessario ricordare che i clienti devono riporre la loro fiducia nella piattaforma affinché salga sul grafico di scambio dopo l’aumento dei prezzi e il calo insieme alla sua capitalizzazione di mercato.

Posso utilizzare i contratti ERC-20 e ERC-721 su Klaytn?

Sì. Klaytn supporta Solidity come linguaggio di contratto intelligente. ERC-20 e ERC-721 scritti in Solidity per Ethereum possono essere distribuiti ed eseguiti su Klaytn. È possibile definire ulteriori standard di token specifici di Klaytn.

Perché l’indirizzo del mio conto del contribuente non deriva dalla chiave fornita?

In Klaytn, l’indirizzo dell’account può essere disaccoppiato dalla coppia di chiavi. Il proprietario dell’account desidera modificare la chiave per motivi di sicurezza. L’account ha una chiave ponderata multisig o basata sui ruoli che consente di avere più coppie di chiavi per controllare l’account. Gli account dei contribuenti di solito hanno una chiave basata sui ruoli.

In che modo KLAY garantisce la privacy rispetto ad altre monete?

Non si affrontano problemi di privacy con KLAY principalmente a causa delle sue caratteristiche salienti. La trasparenza con la protezione della privacy è una caratteristica che rende KLAY altamente distintiva.

Dove posso acquistare KLAY?

Tutti gli scambi stimati hanno KLAY sulle loro piattaforme. Tendi anche a beneficiare del trading di KLAY direttamente per valute legali come USD, EUR, GBP, ecc. O altre criptovalute su molti scambi. I trader possono anche beneficiare del programma di premi di blocco su KLAY e tenere traccia delle previsioni prima di assumere rischi o decisioni relative agli investimenti in base alla variazione dei prezzi. C’è una garanzia di aumento e discesa di questo bene; gli utenti devono investire in modo sensato sulla base di previsioni a scopo di lucro e guadagnare più soldi.