Previsione prezzo My Neighbor Alice 2025 e 2030

Metaverse e progetti play-to-earn sono ora le cose più calde nel mercato delle criptovalute e My Neighbor Alice è uno di questi progetti che ultimamente si sta facendo un nome.

Mentre Defi ha dominato i titoli delle criptovalute dal lancio di scambi popolari e protocolli di liquidità, sembra che questi progetti siano ora messi da parte da coloro che promettono di inaugurare la nuova era di Internet 3.0.

E My Neighbor Alice è uno di questi progetti.

Le idee di un metaverso e di un gioco play-to-earn non sono in realtà nulla di nuovo e certamente non esclusive dei protocolli basati su blockchain. In effetti, Facebook ha recentemente rinominato Meta e sia esso che Microsoft hanno esplorato modi per costruire i propri metaversi.

Ma come con tutte le tendenze delle criptovalute, non appena l’interesse per i metaversi e i giochi P2E ha iniziato a crescere, così ha fatto anche il numero di progetti che arrivano sul mercato.

Mentre molti di questi progetti pongono un forte accento sull’interoperabilità, alla fine non tutti avranno successo.

Quindi, come possono gli investitori sapere se My Neighbor Alice si rivelerà un successo? Nella seguente previsione dei prezzi alice per il 2025 e il 2030, daremo un’occhiata più da vicino alla piattaforma e ad alcuni dei suoi principali concorrenti per scoprire come si pone come prospettiva di investimento.

Allora, qual è My Neighbor Alice?

My Neighbor Alice è un coinvolgente gioco di mondo virtuale sviluppato da Antler Interactive. Il progetto è stato annunciato nel 2020 e lanciato ufficialmente nel 2021. Il gioco ricorda molti altri cosiddetti giochi costruttori in quanto gli utenti devono raccogliere risorse per costruire le loro proprietà, che in questo caso sono fattorie. In termini di giocabilità, è simile al popolare gioco di social media Farmville e in termini di stile assomiglia alla serie di successo di Nintendo, Animal Crossing.

La fondatrice del progetto era Anna Norrevik e uno degli obiettivi chiave, oltre a costruire un gioco divertente, era quello di portare la blockchain alle masse e dimostrare che non è necessaria alcuna comprensione tecnica per godere di giochi basati su criptovalute.

Ok, quindi in superficie, niente di tutto questo è particolarmente innovativo. Quindi, cosa distingue esattamente My Neighbor Alice? Come abbiamo notato, ALICE si basa su diversi giochi esistenti e consente agli utenti di creare ed eseguire le proprie farm virtuali. Naturalmente, non abbatteremo l’economia agraria qui, ma fondamentalmente i giocatori acquistano terreni all’interno del metaverso My Neighbor Alice che possono quindi utilizzare per coltivare colture, pesce e raccolta. Questi raccolti sono fondamentalmente raccolti NFT, quindi gli agricoltori possono vendere o scambiare i loro beni con altri attori e utilizzare i proventi per acquistare più beni o espandersi in nuove aree di agricoltura.

Un elemento chiave del gioco è l’acquisto di terreni, che di nuovo viene fatto tramite NFT. La criptovaluta nativa della piattaforma è ALICE, di cui parleremo più approfonditamente in seguito.

C’è un mercato per My Neighbor Alice?

Giochi come My Neighbor Alice consentono agli utenti di entrare in un mondo virtuale in cui possono creare, acquistare e scambiare con altri giocatori. Come abbiamo notato, questo non è un concetto nuovo. Quindi il mercato dei giochi play-to-earn è davvero pronto a supportare un’altra voce?

Diamo un’occhiata ad alcuni numeri. Al di fuori dell’universo delle criptovalute, c’è Animal Crossing, la cui ultima iterazione ha incassato circa $ 2 miliardi nel suo primo anno a marzo 2021. Poi ovviamente c’è Minecraft, che ha avuto oltre 130 milioni di persone che giocavano su base mensile nel 2020.

Poi, naturalmente, ci sono i grandi giochi metaversi basati su criptovaluta, il più notevole dei quali è probabilmente Decentraland. Gli utenti di Decentraland acquistano effettivamente terreni con i quali possono costruire case, negozi o gallerie d’arte. Un appezzamento di terreno venduto per un record di $ 2,4 milioni nel 2021. Allo stesso modo, i progetti blockchain come Sandbox offrono anche un mondo in cui gli utenti possono creare, scambiare e giocare.

Questo ci dice che c’è una forte domanda di giochi del mondo virtuale e la criptovaluta, in particolare gli NFT, è il mezzo perfetto per lo scambio all’interno di questi mondi. My Neighbor Alice è un gioco raffinato che piacerà ai giocatori tradizionali, cioè quelli senza alcuna conoscenza della blockchain. In parole povere, gli utenti non hanno nemmeno bisogno di sapere che i beni che acquistano e vendono nel gioco sono in realtà una sorta di criptovaluta.

Dato che il mercato dei giochi dovrebbe valere circa 256,97 miliardi di dollari entro il 2025, riteniamo che ci sia ancora molto spazio per i nuovi entranti.

Il token My Neighbor Alice

Il token ALICE è la criptovaluta nativa del progetto My Neighbor Alice. Può essere utilizzato per acquistare oggetti di gioco, come terreni agricoli, strumenti e personalizzazione per il tuo avatar digitale. È anche ALICE che i giocatori possono guadagnare semplicemente progredendo nel gioco.

Oltre ad essere la valuta del gioco, gli utenti possono anche guadagnare ricompense puntando i loro token ALICE per aiutare a supportare il sistema. Questo serve anche a incoraggiare gli utenti a detenere i loro token, piuttosto che scambiarli costantemente, come nel caso della maggior parte delle criptovalute. ALICE è anche il token di governance sulla piattaforma, quindi i titolari ottengono un voto sulle modifiche proposte all’infrastruttura.

My Neighbor Alice NFTS

Quando si tratta di acquistare e vendere risorse digitali in giochi basati su blockchain, ciò che viene effettivamente scambiato è un token non fungibile, in altre parole, una criptovaluta unica nel suo genere. La cosa interessante di My Neighbor Alice è che ha un sistema collaterale abbastanza unico, il che significa che ogni volta un utente acquista NFT dal sistema, una percentuale di tale prezzo è detenuta in un conto collaterale ancorato a tale NFT. Ciò offre all’utente la possibilità di “restituire” l’NFT al prezzo equivalente alla garanzia.

Un altro approccio innovativo che My Neighbor Alice ha adottato è la possibilità di noleggiare NFT. In termini di gioco, ciò significa che gli utenti possono affittare i loro terreni agricoli o prestare / prendere in prestito beni. Un contratto intelligente è allegato a ciascun NFT per garantire che non sia possibile apportare modifiche alla risorsa digitale originale.

Queste innovazioni sono la prova dell’impegno di My Neighbor Alice nel fornire un gioco accessibile basato su blockchain, che non richiede ai suoi utenti di avere una conoscenza approfondita di come funzionano i token per divertirsi giocando.

Guardando la cronologia dei prezzi di My Neighbor Alice

My Neighbor Alice è stato ampiamente elencato per la prima volta nel marzo 2021 e da allora ha visto alcuni movimenti di prezzo piuttosto caotici, alcuni in linea con il più ampio mercato delle criptovalute e altri no. La cosa interessante di ALICE è che in realtà ha comandato un prezzo abbastanza alto quando ha colpito per la prima volta il mercato, scambiato a circa $ 40,93 nei suoi primi giorni, una cifra che rimane il massimo storico del token.

Nonostante un certo interesse iniziale, ALICE non ha mantenuto il suo prezzo elevato a lungo ed era sceso a $ 10,93 solo una settimana dopo. È rimbalzato a $ 16,74 prima della fine di marzo prima di andare in forte declino nelle prime settimane di aprile 2021, scendendo fino a $ 7,28 prima che un improvviso aumento dei prezzi facesse salire ALICE a $ 18,21 nel giro di pochi giorni.

Dopo l’aumento di maggio, il token ha avuto una tendenza al ribasso nel corso del mese successivo o giù di lì. A metà giugno è sceso fino a $ 3,28. Tuttavia, agosto ha visto un altro toro per Alice e il token è salito a $ 21,13, segnando una crescita significativa mese su mese.

Il prossimo importante aumento dei prezzi di ALICE è arrivato a novembre, con il token che è salito a $ 26,97. Da allora, tuttavia, le cose sono state in gran parte in discesa poiché l’intero mercato delle criptovalute è crollato più o meno continuamente nel 2022. ALICE ha toccato un minimo di $ 6,53 durante la prima flessione del mercato a gennaio e aveva effettivamente iniziato a riprendersi prima del mercato più ampio. Tuttavia, da allora le cose non sono state grandi per il mercato delle criptovalute.

My Neighbor Alice Previsioni sui prezzi per il 2025

I giochi play-to-earn saranno probabilmente una parte importante del mondo blockchain nel prossimo futuro e molti hanno già dimostrato la loro capacità di comandare enormi basi di utenti, per non parlare dei prezzi per i loro NFT. Detto questo, i mercati dei videogiochi e delle criptovalute sono due bestie molto diverse, quindi come possiamo valutare il potenziale di ALICE come investimento?

La risposta è facendo riferimento ad alcuni dei principali analisti del mercato crittografico. Per esempio DigitalCoinPrice si aspetta che ALICE recuperi gradualmente il terreno perduto e rimanga su una tendenza al rialzo nei prossimi anni. Ha il token che raggiunge solo $ 2,86 entro la fine dell’anno, ma entro il 2025 si prevede che abbia raggiunto un potenziale massimo di $ 4,65, il che significherebbe raddoppiare il valore di oggi.

Nel frattempo Coinskid vede una traiettoria simile per il valore futuro del token di ALICE. Ha l’altcoin che raggiunge $ 2,44 entro la fine del 2022, ma continua a insinuarsi gradualmente nei prossimi anni. Entro la fine del 2023, alice dovrebbe aver raggiunto $ 3,94 e quando il 2025 arriverà, il token potrebbe valere fino a $ 7,99, il che rappresenterebbe una crescita di oltre il 260% del suo attuale prezzo di negoziazione.

Abbiamo anche esaminato la previsione del prezzo di My Neighbor Alice da TradingBeasts. Secondo la sua analisi tecnica, il token guadagnerà poco entro la fine del 2022, ma potrebbe essere quasi raddoppiato di valore entro la fine dell’anno successivo. TradingBeasts ritiene quindi che ALICE varrà fino a $ 6,65 all’inizio del 2025.

Guardando più avanti: le previsioni dei prezzi di My Neighbor Alice per il 2030

Le previsioni sui prezzi di My Neighbor Alice per il 2025 sembrano positive, soprattutto considerando lo stato del mercato delle criptovalute al momento della scrittura. Tuttavia, gli investitori potrebbero guardare a strategie di investimento a lungo termine. Quindi cosa possiamo aspettarci da ALICE nel periodo che precede il 2030?

Se torniamo a DigitalCoinPrice, vediamo che l’analista si aspetta che ALICE continui a salire ben oltre il 2025. Entro il 2028, suggerisce che My Neighbor Alice sarà scambiato a un potenziale massimo di $ 7,49 e quando il decennio volgerà al termine, il token potrebbe raggiungere un massimo di $ 10,33, il che equivarrebbe a una crescita di oltre il 370%.

La previsione finale del prezzo di My Neighbor Alice che abbiamo guardato era di Priceprediction.net. La sua analisi diverge da molte altre che abbiamo visto in quanto ritiene che ALICE sarà scambiato sopra $ 10 prima della fine del 2025. Si prevede quindi che il token crescerà esponenzialmente negli anni successivi, raggiungendo un massimo potenziale di $ 63,98 entro il 2030.

Dovremmo sottolineare qui che sia il mercato delle criptovalute che quello dei giochi cambiano estremamente rapidamente, rendendo estremamente difficili le previsioni dei prezzi a lungo termine. Non c’è modo di sapere quali progetti rivaleggeranno con My Neighbor Alice nei prossimi anni, o anche se il gioco diventerà particolarmente popolare. Pertanto, ti consigliamo di rimanere cauto quando si tratta di previsioni sui prezzi alice per il 2030.

Conclusione: dovresti investire My Neighbor Alice?

My Neighbor Alice ha tutte le caratteristiche di un grande videogioco: ha una grafica unica e accattivante, un mondo virtuale da esplorare e offre anche funzionalità multiplayer di massa. Mentre ci sono giochi simili sul mercato, My Neighbor Alice ha effettivamente preso elementi di alcuni dei videogiochi tradizionali più popolari e li ha portati nel mondo blockchain.

Pur avendo diversi concorrenti, vale la pena guardare al mercato dei videogiochi per ricordare a noi stessi che non ci sono mai stati limiti su quanti buoni giochi possono diventare popolari. Per un esempio recente, guarda Fortnite e PUBG, che offrono entrambi un gameplay simile ed entrambi hanno milioni di persone che li giocano.

Le previsioni sui prezzi per ALICE a cui abbiamo fatto riferimento indicano tutte una crescita, il che è particolarmente incoraggiante considerando che il mercato delle criptovalute è attualmente in uno dei suoi più grandi crolli di sempre. Anche se questi non sono affatto garantiti, ci dicono che gli analisti di mercato vedono favorevolmente il progetto ALICE.

In ogni caso, i giochi play-to-earn stanno già prendendo piede in grande stile e l’industria dei giochi, in generale, sta diventando sempre più grande. Il fatto che la blockchain sia il mezzo perfetto per lo scambio di risorse digitali significa che probabilmente vedremo sempre più progetti come My Neighbor Alice nei prossimi anni.

Dove investire in criptovaluta

Se vuoi investire in My Neighbor Alice – o in qualsiasi altro token di gioco – la prima cosa che dovrai fare è trovare un broker o uno scambio che elenchi il token. La buona notizia è che una delle principali piattaforme di trading al dettaglio al mondo, eToro, elenca ALICE. Ciò significa che puoi acquistare e vendere il token con fiducia sapendo che stai utilizzando un provider di fiducia.

eToro ha anche una piattaforma di trading pluripremiata adatta sia agli investitori principianti che a quelli più esperti. C’è anche una vasta gamma di materiali didattici disponibili sul sito in modo che eToro possa effettivamente aiutarti a pianificare il tuo portafoglio di investimenti.

L’apertura di un account richiede solo pochi minuti. Dovrai verificare alcuni dettagli per soddisfare i requisiti KYC, ma una volta fatto questo sarai in grado di acquistare e vendere ALICE subito.

My Neighbor Alice Previsioni sui prezzi 2025, 2030 – Domande frequenti

Cos’è My Neighbor Alice?

My Neighbor Alice è un gioco basato su blockchain in cui gli utenti acquistano terreni agricoli per coltivare colture. È in stile titoli popolari come Animal Crossing e Farmville e consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare risorse tramite NFT. Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di consentire ai giocatori che non sanno nulla di criptovaluta di giocare.

My Neighbor Alice è un mercato NFT?

My Neighbor Alice è un videogioco del mondo virtuale basato sull’agricoltura, simile ai SIms e simili. Tuttavia, sotto la superficie, è effettivamente un mercato NFT, poiché tutte le risorse digitali acquistate e vendute nel gioco sono token non fungibili.

Quanto varrà My Neighbor Alice nel 2025?

Nessuno sa cosa accadrà con il mercato delle criptovalute nei prossimi anni o se nuovi progetti come My Neighbor Alice diventeranno popolari. Tuttavia, le previsioni sui prezzi di ALICE che abbiamo esaminato indicavano tutte una crescita, con alcuni che suggeriscono che il token potrebbe valere $ 7,99 entro il 2025.

Dove posso acquistare My Neighbor Alice?

Se vuoi acquistare token ALICE, ti consigliamo di dare un’occhiata a eToro. Non solo è uno dei nomi più affidabili nel trading al dettaglio, ma ha anche una piattaforma di trading facile da usare e una struttura tariffaria molto competitiva.

I giochi crittografici prenderanno piede?

I giochi basati su Internet sono diventati un grande business negli ultimi anni, con titoli come Fortnite e Minecraft che sono diventati industrie multimilionarie a sé stanti. Quando si tratta di acquistare e vendere oggetti nel gioco, NFT e criptovaluta offrono il mezzo perfetto per garantire transazioni sicure, senza bisogno di alcuna infrastruttura bancaria collegata al gioco. Pertanto, riteniamo che i giochi basati su criptovalute potrebbero diventare la norma nel prossimo futuro.