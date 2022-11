Previsione prezzo Pancake Bunny 2025 – 2030

Pancake Bunny è un protocollo De-Fi a tema alimentare elencato su Binance Smart Chain Network con oltre $ 600 milioni di valore totale bloccato (TVL) in pool di blocco. È un nuovo aggregatore di rendimento DeFi in rapida crescita utilizzato per PancakeSwap.

Gli agricoltori possono sfruttare le tendenze alla ricerca della resa del protocollo PancakeBunny per ottimizzare la loro strategia di composizione della resa. La piattaforma offre strategie personalizzate per soddisfare le varie esigenze degli agricoltori.

Cos’è PancakeSwap?

PancakeSwap è tra i tanti progetti a tema alimentare lanciati nella finanza decentralizzata. Altri progetti che hanno token alimentari includono BakerySwap e SushiSwap. Il token nativo di PancakeSwap è il CAKE, un token BEP-20 sul BSC.

Lo scambio PancakeSwap consente agli utenti di accedere a transazioni veloci e commissioni più basse rispetto ad altri progetti Ethereum. I detentori di asset possono utilizzare la piattaforma per svolgere diverse funzioni tra cui lo scambio di token BEP-20 e offrire liquidità in cambio di premi. Gli utenti possono anche puntare i loro token per guadagnare da ulteriori premi di picchettamento.

Gli utenti possono utilizzare la piattaforma per;

· Offri liquidità in borsa e guadagna premi

· Fai trading sui token BEP 20

· Stake CAKE per guadagnare più CAKE

· Stake CAKE per guadagnare gettoni di altri progetti

· Token Stake LP (fornitore di liquidità) per guadagnare token CAKE

I principali vantaggi di PancakeSwap includono;

· Consentire agli utenti di guadagnare più token attraverso lo staking.

· Accesso rapido alle transazioni e commissioni basse

· Evita lunghi e noiosi requisiti KYC.

Previsione BUNNY Prezzo per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione BUNNY Prezzo 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione vede BUNNY vacillare nel 2025 e scendere a $ 0 o quasi $ 0.

Il prezzo di BUNNY nel 2030 e nel 2040 potrebbe essere vicino allo zero in quanto non vediamo un futuro brillante per esso in un lontano futuro. Il progetto non offre alcun valore unico per distinguersi da innumerevoli concorrenti, quindi non pensiamo che valga la pena investire in questa moneta a lungo termine.

Zaps di liquidità

Una delle caratteristiche principali di Pancake Bunny è lo “Zap”, una funzione che consente agli utenti di creare qualsiasi gettone LP desiderato con un clic, consentendo una fornitura rapida e costante di liquidità. Il protocollo ha un AMM (automated market maker) che risparmia agli utenti il fastidio di doverne creare uno.

Gli utenti possono creare i propri token LP selezionando la coppia da creare, depositando l’importo e quindi facendo clic su Zap. I gettoni LP formati possono essere lasciati composti nei caveau di Pancake Bunny o utilizzati per coltivare gettoni aggiuntivi.

Pancake Bunny 2025 – 2030

Il progetto Pancake Bunny ha un token di governance chiamato token $BUNNY che viene coniato in relazione alle commissioni generate. Attualmente un $BNB in commissioni genera $BUNNY token. I token erano precedentemente ancorati a un $BNB generando dieci token $BUNNY.

Attualmente ci sono 482.926 token $BUNNY in circolazione senza un’offerta massima limitata. Questo perché il protocollo crea sempre nuovi token per compensare la ridotta emissione a seguito della modifica del valore del token in relazione alle commissioni generate. Inoltre, vengono costantemente creati nuovi token per il programma di ricompensa nei caveau.

Catena trasversale

La piattaforma Pancake Bunny sta sviluppando un protocollo basato su Ethereum che verrà utilizzato per l’agricoltura cross-chain. Gli utenti di Ethereum possono utilizzare il nuovo protocollo per raddoppiare la liquidità attraverso PancakeSwap e UniSwap e sfruttare i vantaggi di BSC senza dover interagire con la piattaforma BSC. Mentre la configurazione di un portafoglio BSC è semplice, facile e diretta, cross-chain consente agli utenti di massimizzare i rendimenti attraverso il dual mining.

Ci si aspetta in particolare che la piattaforma risuoni bene con i possessori di criptovalute che sono stati a lungo riluttanti a passare da Ethereum a BSC a causa della mancanza di risorse ponte. L’agricoltura cross-chain dovrebbe semplificare lo spostamento dei token tra PancakeSwap e la rete Ethereum.

Oltre alla Binance Smart Chain, Pancake Bunny ha tre prodotti aggiuntivi che supportano pienamente servizi e operazioni;

· Volte

· Zap

· Governance

Volte

Gli utenti possono bloccare le loro risorse in caveau alimentati da contratti intelligenti per guadagnare interessi senza rischiare i loro beni in alcun investimento. Gli utenti di coniglietti guadagnano ancora più interesse con la funzione di auto-compounding integrata che consente agli utenti di reinvestire i loro token guadagnati in interessi composti. Le rese vengono composte automaticamente ogni 24 ore nel caveau. L’auto-compounding evita agli utenti il fastidio di dover ridepositare manualmente i token guadagnati.

ZAP

Zap è una funzionalità innovativa che consente agli utenti De-Fi di creare token LP con un solo clic e senza dover passare attraverso alcun sito Web di terze parti o pagare costi aggiuntivi. Zap è integrato in PancakeSwap per eseguire il lavoro richiesto nel backend. Il prodotto è stato introdotto per migliorare l’esperienza dell’utente consentendo agli utenti di tokenizzare la propria risorsa crittografica senza lasciare lo schermo o passare a un’altra piattaforma.

Governance

Gli utenti di Pancake Bunny possono guadagnare gettoni BUNNY in due modi; partecipare alle attività di yield farming nei caveau o acquistare i token utilizzando la funzione Zap. BUNNY è il token di governance nativo di Pancake Bunny utilizzato nel processo decisionale sullo sviluppo della piattaforma.

Gli utenti guadagnano premi simbolici partecipando alla governance e al processo decisionale sulla piattaforma. Per accedere ai premi extra è necessario puntare le proprie attività in pool di governance / liquidità.

Attualmente ci sono 19 aziende agricole che sono classificate in quattro categorie;

· BUNNY Staking Farm; gli utenti possono utilizzare questa fattoria per puntare il loro coniglietto mentre recuperano WBNB. Non ci sono costi addebitati per l’utilizzo di questa fattoria.

· Fattoria BUNNY/BNB; gli utenti possono depositare token BUNNY/BNB in cambio di token BUNNY. Questa azienda agricola addebita una commissione dello 0,5% su tutti i prelievi. Le commissioni vengono addebitate solo sulle transazioni completate entro 72 ore.

· Fattorie di auto-compounding; La piattaforma ha un totale di 8 farm che consentono l’auto-compounding. Questi sono USDT-BUSD, VAI-BUSD, USDC-BNB, DAI-BNB, USDT-BNB, BUSD-BNB, BTCB-BNB, ETH-BNB e CAKE-BNB. La piattaforma addebita una commissione di prelievo dello 0,5% più una commissione di performance del 30% dei profitti dai caveau.

· Massimizzatore PancakeSwap Farms; Questa piattaforma consente agli utenti di comporre automaticamente i loro profitti e guadagnare più premi.

Tokenomics

A differenza della maggior parte dei token degli aggregatori di rendimento sulla Binance Smart Chain che hanno una tazza sulla loro offerta massima, $BUNNY non è limitato. Il team conia 5 token BUNNY per ogni 1 BNB guadagnato nella fattoria in commissione di performance. Al team di sviluppo verrà assegnato il 13% della fornitura totale di token per garantire l’innovazione continua e lo sviluppo del protocollo.

Il team di Pancake Bunny

Pancake Bunny è un prodotto del team MOUND . Il team è composto da imprenditori e sviluppatori con una vasta esperienza in piattaforme social, giochi, applicazioni blockchain e servizi finanziari quantitativi. Il team MOUND è dedicato a garantire che i possessori di criptovalute abbiano accesso a rendimenti composti e ad alto rendimento.

Il team è focalizzato sul valore per i propri utenti attraverso innovazioni di prodotto e perfezionando l’esperienza degli utenti. Altri progetti su cui il team sta lavorando includono Smart Vaults.

Deposito e picchettamento su Pancake Bunny

Gli utenti di Pancake Bunny possono coltivare il token di governance BUNNY mentre guadagnano accumulando interessi sul valore memorizzato. Il sito web del protocollo ha spiegazioni passo-passo su come depositare e puntare su Pancake Bunny.

Gli utenti possono puntare il loro $BUNNY nella fattoria del palo di Bunny per guadagnare WBNB. Con lo staking, i detentori di attività contribuiscono con le loro risorse in contratti intelligenti da utilizzare nella convalida delle transazioni sulla rete. Gli utenti guadagnano un ritorno per i premi di puntata che dipende dal numero di token puntati.

Gli utenti devono anche puntare su una quantità significativa di token per aumentare le loro possibilità di essere selezionati come validatori. Oltre alla quantità di token detenuti, i tempi di puntata e il tasso di inflazione determinano anche il livello dei premi di puntata. Gli utenti di Pancake Bunny possono puntare BUNNY nella fattoria BUNNY che non è compatibile.

Innanzitutto, gli utenti devono selezionare il loro portafoglio preferito per conservare le loro risorse in Pancake Bunny. Il sito Web ha una lunga lista di portafogli crittografici tra cui scegliere, tra cui Metamask.

Deposito presso Pancake Bunny

· Gli utenti possono depositare beni in Bunny visitando la pagina “Fattoria” sul sito Web di Pancake Bunny

· Clicca sul portafoglio per collegare il tuo portafoglio preferito

· Fai clic su Farm e scorri verso il basso per accedere ai protocolli di coltivazione della resa disponibili

· Fai clic sulla fattoria specifica che indirizzerà a una pagina separata in cui accedi alla procedura passo-passo sulla configurazione del portafoglio.

· Fai clic sulla funzione ZAP per scambiare direttamente le tue attività detenute in token LP. La funzionalità esegue automaticamente il cambio di token.

· I token scambiati vengono detratti dal saldo del portafoglio Metamask

Puoi combinare manualmente i profitti nei caveau del coniglietto Pancake?

A differenza di Pancake Bunny, Pancake Swap non ha capacità di auto-compounding, il che significa che gli utenti devono reinvestire manualmente i profitti guadagnati per guadagnare rendimenti composti. Il processo manuale non è solo costoso, ma richiede anche tempo.

Determinazione dei guadagni percentuali giornalieri

L’APY composto sulla piattaforma Bunny è sempre fluttuante in risposta all’APY in continua evoluzione. Inoltre, l’APY è calcolato attraverso una crescita esponenziale e non in modo lineare. Ciò significa che i titolari di token possono guadagnare continuamente rendimenti esponenziali sui loro beni purché li mantengano depositati sulla piattaforma.

Commissioni di transazione

Mentre non ci sono commissioni addebitate sui depositi, la piattaforma addebita una commissione su tutti i prelievi, ma pagata solo se la transazione viene completata in 72 ore. Gli utenti che desiderano prelevare liberamente possono farlo selezionando un periodo di transazione al di fuori delle 72 ore.

Un’ulteriore commissione di performance del 30% viene addebitata su tutte le fattorie e incanalata nel pool di premi in cui l’azienda trae ricompense per lo staking di BUNNY.

C’è una tassa sul gas relativamente più alta progettata intenzionalmente in modo da garantire che nessuna transazione rimbalzi. Il fallimento delle transazioni può verificarsi a causa della complessità dei contratti intelligenti che devono eseguire miliardi di istruzioni in breve tempo.

Rischi associati all’allevamento su Bunny

Ci sono principalmente due rischi associati all’allevamento su Bunny; Rischio sistematico e rischio idiosincratico. Il rischio sistematico comporta principalmente la caduta di valore delle attività depositate, mentre il rischio idiosincratico è il rischio associato al progetto effettivo.

Bunny è controllato?

Bunny è controllato da Haechi Labs, che ha recentemente completato il primo audit e ha rilasciato risultati molto positivi. L’audit non ha rivelato alcuna minaccia di problemi importanti che potrebbero compromettere la sicurezza della rete.

La presenza sui social media di PancakeSwap

PancakeSwap sta lavorando per costruire una comunità forte e sostenibile e i social media sono uno dei punti target. I creatori del progetto sono molto attivi sui social media e l’azienda pubblica sempre promozioni e omaggi sul suo account Twitter.

Con oltre 5.700 utenti attivi, PancakeSwap è classificato come il più grande protocollo DeFi su Binance Smart Chain. Inoltre, la piattaforma ha oltre 8.000 agricoltori nel suo canale Telegram.

Futuro

Il progetto Pancake bunny è ancora nuovo e in fase di ulteriore sviluppo. Si prevede che la piattaforma attirerà più investitori, sviluppatori e funzionalità innovative aggiuntive. La piattaforma sta diventando completamente integrata nell’ecosistema BSC. Questo è in aggiunta ad altri vault a singolo asset.

Partnership Pancake Bunny

Pancake Bunny ha firmato una partnership con Pancakeswap attraverso la nuova fattoria e le piscine di sciroppo. La nuova partnership consentirà agli utenti di puntare su Pancakeswap e guadagnare $BUNNY. La partnership è particolarmente importante per Pancake Bunny in quanto è costruita per aggregare i rendimenti di Pancakeswap. La partnership è un ulteriore supporto e approvazione per BUNNY.

Il team MOUND ha recentemente annunciato la raccolta di 1,6 milioni di dollari in finanziamenti, parte dei quali andrà a rinnovare il loro aggregatore agricolo Pancake Bunny. Il finanziamento è stato guidato da Binance Labs con altri partecipanti tra cui IDEO CoLab e SparkLabs Korea. Secondo il team, Pancake Bunny è cresciuto rapidamente e attualmente ha più di 30.000 utenti e ha accumulato oltre $ 2,1 miliardi di valore totale bloccato (TVL).

Il team MOUND intende utilizzare il nuovo finanziamento per espandere l’aggregatore di rendimento e lanciare nuovi prodotti. I prodotti già lanciati dal team includono Smart Vault e Cross-Chain Collateralization. Il team ha sviluppato questi prodotti per avvicinare la startup alla sua missione di coprire diversi casi d’uso DeFi.

Gli Smart Vault vengono utilizzati per coltivare i rendimenti di singole attività sui prodotti di prestito. Il sistema verifica automaticamente per confermare i costi di leva rispetto ai rendimenti previsti. D’altra parte

La collateralizzazione cross-chain è un’agricoltura di rendimento cross-chain utilizzata dagli agricoltori per mantenere le risorse sulla loro blockchain nativa senza utilizzare un token bridge. In questo caso, le risorse originali dell’utente vengono utilizzate come garanzia dal protocollo Bunny per prendere in prestito fondi dalla Binance Smart Chain. In questo modo, gli utenti possono mantenere le loro risorse sulla blockchain nativa e anche accedere alla liquidità per generare rendimenti sulla Binance Smart Chain