Previsione prezzo Shiba Inu 2023 – 2025 – 2030

Le persone entrano in cripto per tutti i tipi di motivi. La maggior parte delle persone viene per i guadagni massicci, ma rimane per la politica e l’economia. Un recente sondaggio condotto dalla BRI (Bank of International Settlement) mostra che i detentori di criptovalute sono, in media, molto più istruiti rispetto ai non titolari di criptovalute.

Tendono ad essere “nativi digitali” millenari.

Shiba Inu ha ricevuto un voto di fiducia di 334 milioni di dollari dagli investitori cripto, quindi diamo un’occhiata al motivo per cui le persone apparentemente intelligenti investirebbero in Shiba Inu.

Cos’è Shiba Inu?

È una moneta meme che prende il nome da una razza canina giapponese, e questo è tutto, gente! Seriamente, questo asset multimiliardario è fondamentalmente una bella storia e un’immagine carina.

È presentato come la versione della rete Ethereum di Dogecoin, essendo un token ERC20. Dogecoin è la moneta meme originale, quindi perché Shiba Inu ha bisogno di esistere, potresti chiederti.

Previsione Shiba Inu

Prevedo che il prezzo si assegnerà da qualche parte tra nulla e quasi nulla. Qualsiasi prezzo in dollari che inizia con cinque zeri decimali è effettivamente già zero. In altre parole: le cose che posso comprare per 15.000 dollari non sono cose che voglio possedere.

Se possiedo miliardi di qualcosa, dovrei essere ricco.

Fondamenti

Cosa ha da offrire Shiba Inu al mondo? Qual è il suo USP? Perché dovremmo sostenere il progetto? Questi dovrebbero essere i driver fondamentali del prezzo di una criptovaluta nel tempo, ma occasionalmente un token sfida tale analisi. I fondamenti di Shiba Inu devono essere considerati da una prospettiva diversa.

Caso d’uso

Un “Doge-Killer” sembra essere l’intenzione citata dall’inventore.

Non sono sicuro del perché qualcuno vorrebbe uccidere un Doge. Intendiamoci, se abbastanza persone versano i loro assegni stimmy in Shiba Inu, c’è una grande quantità di soldi da fare per i proprietari. Dopo un’attenta considerazione delle prove, sembra che ci siano tre casi d’uso ovvi.

Il primo è quello di alleviare gli ignari fan delle criptovalute principianti dei loro sudati guadagni. Il secondo è quello di andare al tramonto con detto denaro. E il terzo è quello di coprire le loro tracce facendosi una bella risata mentre raggiungono i primi due.

Affermano anche di donare a un ente di beneficenza che salva i cani Shiba Inu abbandonati. Questa particolare razza di cane ora costa circa $ 2000 per cucciolo. Non sono sicuro di quanti siano abbandonati, ma sembra molto come donare a un ente di beneficenza per Lambo non amato. Non ho nulla contro i veri cani Shiba Inu, o Lambos per quella materia, ma non sto comprando quello che stanno vendendo qui.

Tokenomics

Prezzo corrente – 0,00000 – siamo spiacenti, ha esaurito i decimali

Capitalizzazione di mercato – Oltre 3 miliardi di dollari

Classifica – 29

Fornitura totale – 1.000.000.000.000.000 SHIB (1 quadrilione)

Offerta circolante – 394.796.000.000.000 SHIB (395 trilioni)

Volume di trading giornaliero – $ 357.121.982

Metà dei gettoni sono stati inviati, senza il suo permesso o conoscenza, al portafoglio del supremo di Etheruem Vitalik Buterin, ma non voleva avere nulla a che fare con questa assurdità. È gratificante sapere che almeno alcuni miliardari in cripto non sono narcisisti in malafede.

Squadra

La “squadra” è un ragazzo che va sotto il soprannome di “Ryoshi”. Seriamente! Lei / Lui rimane anonimo, quindi non sappiamo nulla delle sue qualifiche e risultati nel campo FinTech. Sembra un marketing di livello divino in superficie, ma questa è la cosa con i meme. È impossibile prevedere cosa diventerà virale. Se non fosse stato Shiba Inu a esplodere, sarebbe stata una moneta di meme altrettanto delinquente.

Socials

Piuttosto che annoiare tutti con aggiornamenti tecnici e rapporti sui progressi, Shiba Inu va con questo:

Twitter – “Sono così entusiasta di annunciare che stiamo organizzando un Virtual Shiba Inu Party tra 2 settimane con un fantastico DJ set di @garethemery! Non solo… il set viene fornito con una scultura fisica NFT E che sarà conservata in una posizione TBA in modo che #ShibaArmy possa vederla. “

Reddit è un miscuglio. Ci sono i fanboy di Shib che non parlano di nient’altro che di come pompare la moneta sulla luna. Poi ci sono gli utenti di Reddit che li prendono in giro senza pietà. È divertente per un po ‘, ma diventa noioso molto rapidamente.

Questo è tipico della presenza sui social media di Shiba Inu. È poco intellettuale nella migliore delle ipotesi, e la totale antitesi di ciò che è la criptovaluta.

Comunità

Se dipendesse solo dalle dimensioni della comunità, Shiba Inu sarebbe un vincitore imbullonato. Tuttavia, avere un esercito entusiasta di seguaci non è garanzia di successo. Basta guardare la squadra di calcio inglese!

Ecco una tipica selezione dei commenti sui social media. Puoi vedere quanto sia profonda la loro comprensione della crittografia in questi post. È davvero impressionante.

Facebook – “Speriamo di raggiungere i $ 10 l’anno prossimo!” – Quindi varrà 5 quadrilioni di dollari? LOL

Twitter – “ShibaArmy – WE ARE VICTORY” Woof, woof!”

Discord – “TOP 10 citazioni SHIB da celebrità! Guadagna il 12-24% APY”

Telegram – “PREPARATEVI PER LA LUNA Nulla di ciò che pubblichiamo qui è un consiglio finanziario”.

Come ho detto, molto istruttivo!

Scambi e supporto per il portafoglio

Metamask è la raccomandazione del portafoglio di Shiba Inu se vuoi rimanere decentralizzato. Da lì puoi scambiare il tuo ETH con SHIB su SushiSwap e ShibaSwap.

Ci sono diversi mercati SHIB sui principali scambi centralizzati, come ad esempio. Binance, Huobi, Hotbit, Kucoin, Poloniex e OKEx. Lo scambio più liquido è LBank, ma non ne ho mai sentito parlare e la fiducia è bassa, secondo Coin Market Cap. Binance, Hotbit e Huobi detengono una buona parte della liquidità.

Previsione Shiba Inu prezzo 2025

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra esposti, un prezzo del token SHIB nel 2025 potrebbe essere compreso tra $ 00 e $ 000. Una stima ragionevole a lungo termine: ~$00.00

Previsione Shiba Inu prezzo 2030

Ci sono un paio di leggi del progresso umano che ci impediscono di pensare che Shiba Inu sarà ciò che i suoi possessori si aspettano e sperano che sia. Questi sono il vantaggio del primo motore e il consolidamento e il successivo monopolio.

Un vantaggio della prima mossa può essere semplicemente definito come la capacità di un’impresa di stare meglio dei suoi concorrenti come risultato di essere la prima sul mercato in una nuova categoria di prodotti.

Il monopolio è una situazione in cui una singola società o gruppo possiede tutto o quasi tutto il mercato per un determinato tipo di prodotto o servizio.

Entrambi i fenomeni che abbiamo menzionato sopra parlano a favore di Dogecoin (che è anche un pezzo di codice inutile) e non pensiamo che cambierà nel futuro a medio e lungo termine.

Non siamo ancora sicuri se Shiba Inu e progetti simili abbiano un futuro a lungo termine e il token SHIBA potrebbe valere ZERO nel 2030 poiché il progetto potrebbe non esistere per allora.

Vale la pena investire su Shiba Inu?

Shiba Inu è un buon investimento a breve termine quando il mercato è in corsa al TORO. Di solito questi tipi di progetti più recenti fanno straordinariamente bene quando il mercato cripto complessivo è in verde e superano di molto altri progetti più noti. Tuttavia, assicurati di uscirne in tempo poiché tendono a subire un colpo durante i cicli di mercato range e ribassisti.

Perché Shiba Inu avrà successo?

Perché le persone sono pazze e investono in cose che non capiscono seguendo ciecamente i trend-setter e l’hype di Twitteratis.

Perché Shiba Inu fallirà?

Shiba Inu potrebbe fallire perché le persone si impadroniranno di se stesse e vedranno che questo progetto non ha alcuna utilità o valore. È solo una moneta meme fatta da persone di marketing intelligenti per riempirsi le tasche con un sacco di soldi.

Shiba Inu raggiungerà i 10 centesimi?

Questo NON rientra nel reale delle possibilità, anche nel lungo periodo.

Shiba Inu può raggiungere $ 1?

Shiba Inu quasi certamente NON raggiungerà $ 1 in questo universo, forse in qualche dimensione parallela può arrivare a quel livello.

Riassumendo tutto

Per quelli di voi ancora interessati ad acquistare un po ‘di Shiba Inu – è necessario esaminare la testa! Spunta tutte le caselle di ciò in cui non dovresti mai investire. Corri un miglio!

Penso che potrebbe anche essere un caso di studio per gli antropologi umani nei decenni a venire. È indicativo dell’ottundimento della società. È imbarazzante sia per la comunità cripto che per i ciarlatani che stanno cercando di popolare lo spazio con le loro sciocchezze vuote e senz’anima.

Dovremmo considerare gli unbanked dell’Africa e del Sud America, o le generazioni di persone che non possono più permettersi di acquistare beni durevoli, come la proprietà. Crypto riguarda intere popolazioni che non possono progredire nella vita a causa dell’iperinflazione. Che dire di coloro che hanno lavorato sodo e salvato tutta la vita? Non possono più investire i loro 401K in obbligazioni a lungo termine per vedere la loro pensione con una pensione dignitosa.

Il bene che la criptovaluta può fare per il mondo è immenso. In questo contesto, Shiba Inu fallisce miseramente. Vergogna per coloro che l’hanno creata e scellinata, e pietà per coloro che investono in essa.