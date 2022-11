Previsione prezzo Tamadoge 2023, 2025 e 2030

Tamadoge è una delle ultime criptovalute meme a tema cane sviluppate sulla blockchain di Ethereum. Tamadoge è un token nativo di Tamaverse. In altre parole, Tamadoge è fondamentalmente un gioco Metaverse basato su NFT.

Secondo il sito ufficiale, Tamadoge (TAMA) è il token gateway del Tamaverse, il che significa che le monete Tamadoge verranno utilizzate per eseguire qualsiasi azione in Tamaverse.

Tamdoge aiuterà gli utenti a coniare, allevare e combattere i propri animali domestici Tamadoge nel metaverso.

Tamadoge è stato precedentemente sottoposto alla verifica KYC da parte di CoinSniper e a un audit da parte di Solid evidence, che offre trasparenza agli investitori.

Come agisce Tamadoge e qual è l’uso di TAMA?

La piattaforma Tamadog consente agli utenti di sviluppare, allevare e scambiare cani virtuali noti come animali domestici Tamadoge sulla loro piattaforma metaverse, Tamaverse.

Questi cani possono essere usati per sfidare altri giocatori sulla piattaforma. Un animale domestico Tamadoge verrà coniato come NFT tramite funzionalità di contratto intelligente.

Per guadagnare rango nella classifica, un giocatore fornisce cibo, giocattoli e cosmetici per ogni animale animato in 3D che aiuta l’utente NFT a crescere costantemente.

Uso di TAMA

TAMA viene utilizzato per acquistare risorse 3D come cibo, giocattoli, cosmetici, ecc. Dalla piattaforma Tamadoge. Questi elementi distinguono ogni animale domestico Tamadoge dagli altri.

Le entrate di Tamadoge sono generate dalle commissioni pagate sulle transazioni nel Tamadoge NFT Petstore. Gli utenti e i giocatori acquistano cibo, vestiti e altre necessità e articoli discrezionali per i loro animali domestici nel negozio. Tu

Un utente può possedere tutti gli animali domestici che vuole sulla piattaforma e ogni animale domestico avrà tratti unici costituiti da NFT.

Chi sono i concorrenti di TAMA?

Il mondo delle monete Meme si è espanso con nuovi giocatori che emergono di tanto in tanto.

Il movimento delle monete meme è stato avviato da Dogecoin che è stato seguito da Shiba Inu e molte altre monete meme. Tuttavia, iniziando come una moneta meme, gli sviluppatori di questi token hanno lavorato per eliminare il tag della moneta meme.

Per Tamadoge il suo più grande concorrente sarà Shiba Inu che ha iniziato come moneta meme ma si è avventurato in molti campi diversi del business blockchiano. Come il Tamaverse di Tamadoge, Shiba Inu ha il suo Metaverso noto come Shibaverse.

Mercato di Metaverse

Secondo un rapporto, la dimensione del mercato globale del metaverso è stata stimata a 38,85 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che si espanderà al ritmo di quasi il 40% dal 2022 al 2030.

Tamaverse è unico in quanto è un gioco metaverso basato su NFT. Con l’espansione del mercato del metaverso, Tamadoge dovrebbe svolgere un ruolo importante.

Il Crypto appena lanciato, Tamadoge ha un caso d’uso unico e quindi sta funzionando abbastanza bene. È sostenibile?

Tamadoge ha perso più della metà del suo valore dal picco quasi una settimana fa

Il fine settimana ha visto anche volumi in calo

TAMA è ora disponibile su MEXC

Tamadoge Prezzo Previsione 2022

Al prezzo attuale, se TAMA aumenta del 20% al mese, entro la fine del 2022 Tama potrebbe essere valutato a $ 0,15 entro la fine del 2022. Inoltre, se TAMA aumenta del 50% al mese da oggi, la previsione del prezzo finale per il 2022 è di $ 0,305.

Tamadoge Prezzo Previsione 2023

Entro la fine del 2023, si prevede che Tamadoge sarà valutato a oltre 10 centesimi se riuscirà a guadagnare il 50% all’anno da oggi. Tuttavia, se TAMA guadagna solo il 10% all’anno, entro la fine del 2023 la previsione del prezzo di TAMA è di $ 0,075.

Tamadoge Prezzo Previsione 2025

Se Tama guadagna il 20% all’anno da oggi, entro il 2025 si prevede che Tama raggiungerà $ 0,118, e se Tama guadagna il 30% all’anno da ora il prezzo di Tama per il 2025 è $ 0,149.

Tamadoge Prezzo Previsione 2025 (basata sul prezzo aggregato): US$ 0,09

Tamadoge Prezzo Previsione 2030

Si prevede che lo slancio di Tama per il 2023 sarà rialzista. Se c’è un aumento del 50% all’anno nel prezzo di Tama, potremmo vedere Tamadoge a oltre $ 1 entro la fine del 2030.

Previsione Tamadoge Prezzo 2030 (basato sul prezzo aggregato): US$ 0,44

Tamadoge è un buon investimento?

Tamadoge è stato classificato come Memetoken ed è in diretta concorrenza con Dogecoin e Shiba Inu. Pertanto, con due grandi attori del mercato, Tamadoge potrebbe trovare difficoltà nel creare il suo spazio tra gli appassionati di criptovalute. Quindi sorge una domanda, IsTamadoge un buon investimento?

Tamadoge sin dal suo lancio ha cercato di attirare acquirenti a se stesso con più progetti. Tamadoge è stato lanciato come token Metaverse e ha una propria piattaforma Metaverse nota come Tamaverse.

Inoltre, TAMA può essere utilizzato per coniare NFT nel Tamaverse. Inoltre, come risorsa crittografica in crescita, è un’eccellente riserva di valore.

A differenza degli altri token meme che avevano una fornitura illimitata, Tama è stato lanciato con un’offerta limitata e, con un aumento delle transazioni, l’offerta dovrebbe diminuire e quindi aumentare il valore di TAMA. L’offerta totale di token TAMA è fissata a 2 miliardi e circa 1 miliardo (metà dell’offerta totale) è già stato creato in un evento di generazione di token (TGE).

Inoltre, Tama sta anche lanciando i suoi giochi P2E con token TAMA come premi.

Utilità dei token Tama

Molti investitori crittografici e partecipanti al mercato di lunga data concordano sul fatto che l’utilità dei token spesso decide il futuro di qualsiasi progetto crittografico. Il gioco dei token TAMA è quello di facilitare tutte le transazioni che avvengono nel Tamaverse. L’acquisto di Tamadoge richiede anche TAMA, e una percentuale di esso è divisa tra marketing e ricompense in-game.

Tokenomica intelligente creata con cura

L’offerta totale di token TAMA è limitata ed è fissata a 2 miliardi e circa 1 miliardo (metà dell’offerta totale) è già stato creato in un evento di generazione di token (TGE). Il 20% dei restanti 1 miliardo di token TAMA viene salvato per l’uso nei pool di scambio e si prevede che fino al 30% verrà rilasciato per il conio nei prossimi 10 anni.

Aumentare la presenza sul mercato attraverso nuove quotazioni

Nel mercato finanziario tradizionale, che si tratti di progetti cripto o non cripto, sappiamo che l’esposizione può cambiare il corso di qualsiasi asset. Sembra che Tamadoge e il suo team abbiano preso sul serio l’espansione e le nuove inserzioni per crescere costantemente. Al termine della prevendita di token TAMA di successo, il progetto ha fatto ondate con un nuovo obiettivo, che è quello di aumentare il numero di elenchi di scambio.

Come acquistare Tamadoge?

