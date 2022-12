Previsione prezzo Telos 2023 – 2025 – 2030

Telos è una blockchain che è stata costruita per la velocità e la scalabilità e oggi vede oltre 100 progetti costruiti sulla sua rete. È stato realizzato con l’intenzione di essere la rete ideale per l’adozione mainstream e marchi come Siemens, Microsoft e Cisco lo utilizzano per alcune attività del mondo reale.

Token, NFT e contratti intelligenti basati su Telos sono già utilizzati per DeFi, giochi, app di social media e altro e, secondo Telos, è la rete di contratti intelligenti più avanzata al mondo disponibile oggi.

Apparentemente poche blockchain possono eguagliare le sue capacità, velocità e scalabilità; Ad esempio, la rete afferma di poter eseguire oltre 10.000 transazioni al secondo, mantenendo un basso consumo energetico a differenza di altre blockchain.

TLOS è il token nativo della blockchain Telos e, trovandosi nel cuore della rete, alimenta diversi processi tra cui transazioni, dApp, staking e così via.

Previsione TLOS Prezzo 2021

Di seguito diamo un’occhiata a TLOS ed esaminiamo alcuni dettagli e previsioni per stimare un prezzo ragionevole per il 2021, così come per i prossimi anni. Va notato che mentre le previsioni dei prezzi si basano su dati e spesso vengono analizzate dall’IA, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari o una solida base per un investimento, e nemmeno questo articolo. Si consiglia sempre agli utenti di fare le proprie ricerche sui progetti in cui desiderano investire.

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà TLOS a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Fondamenti

Caso d’uso

TLOS è il token nativo di Telos ed è un token di utilità e governance che svolge molte funzioni. Come token di governance viene utilizzato per mantenere decentralizzato il sistema Telos, quindi i titolari di TLOS possono prendere parte al processo di governance attraverso Telos Decide – il motore di governance di Telos. Dal lato dell’utilità delle cose, viene utilizzato per transazioni, dApp, picchettamento, finanziamento, proprietà e altro ancora.

Squadra

Il loro Twitter è molto attivo, pubblica molte volte durante il giorno e ritwitta altrettanto. I loro tweet coprono tutto, dalle notizie agli aggiornamenti, agli annunci, agli eventi della community e così via. Tuttavia, ogni tanto, ritwittano cose relative al prezzo TLOS e questi tweet includono previsioni positive. Questo non si riflette bene sul team e dovrebbe ispirare una certa cautela quando ci si avvicina al progetto per non farsi prendere dalle emozioni e dall’hype.

Il loro gruppo Facebook ufficiale è attivo quanto il loro Twitter e, allo stesso modo, i visitatori troveranno post simili caricati quotidianamente. Come nel caso del loro Twitter, molti post relativi ai prezzi TLOS sono condivisi anche su questa pagina.

Hanno anche un canale YouTube su cui non sono attivi o coerenti come le loro altre piattaforme. Qui gli spettatori possono trovare per lo più livestream passati, con occasionali contenuti vari.

Infine, hanno una sezione blog sul loro sito Web in cui pubblicano i propri articoli e un mezzo per gli stessi scopi e una pagina FAQ in cui gli utenti possono visualizzare le domande più frequenti e porre domande proprie.

L’immagine del marchio del progetto utilizza un’arte semplicistica, con disegni e colori confortevoli. Il loro tono di voce è moderno e amichevole, e mentre parlano dei loro progressi, la tendenza non solo a tollerare, ma a condividere i post relativi al prezzo dei token è qualcosa che dovrebbe sollevare un sopracciglio.

Comunità

Il loro seguito sui social media è piuttosto piccolo; Twitter, ad esempio, ha attualmente quasi 11.000 follower, circa 2.000 utenti fanno parte del gruppo Facebook e circa 1.700 sono iscritti al loro canale YouTube.

Il loro subreddit, r / Telos, ospita quasi 1.500 utenti e vede circa un post al giorno. Non è molto attivo e la maggior parte dei post non vede oltre alcuni commenti. Il loro Telegram d’altra parte ha circa 6.000 membri.

Nel complesso la comunità è ancora piuttosto piccola, il che spiega la mancanza di attività che molti altri progetti vedono, ma potrebbe potenzialmente crescere se Telos raggiunge qualcosa che attiri l’attenzione della comunità crittografica.

Scambi e supporto per Wallet

Attualmente ci sono circa 7 scambi che elencano TLOS e un paio di portafogli noti e affidabili che lo supportano.

TLOS Prezzo Previsione 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2022 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2022.

Dove e come acquistare TLOS

⚡ Dove acquistare TLOS

Ci sono circa 7 scambi che supportano TLOS, in particolare KuCoin e PancakeSwap, così come altri DEX (scambi decentralizzati) come Uniswap. Gli utenti possono anche acquistare TLOS direttamente tramite Telos.net dopo la registrazione di un account.

⚡ Come acquistare TLOS

Il processo di acquisto di criptovalute può differire da uno scambio all’altro, ma ecco solide linee guida su come acquistare TLOS:

Seleziona uno scambio che supporti TLOS e verifica i requisiti KYC (verifica dell’account) e i metodi di pagamento disponibili. Crea un account sul tuo exchange preferito. Acquista TLOS con il tuo metodo di pagamento preferito.

Hai già un account su uno scambio che supporta TLOS?

Acquista TLOS con il tuo metodo di pagamento preferito.

Scambia alcuni dei tuoi token con TLOS.

Nota: Quando si acquistano o si scambiano token, alcuni scambi potrebbero avere importi minimi. Inoltre, la maggior parte degli scambi emette commissioni variabili per acquisti e swap. Questi dettagli variano da piattaforma a piattaforma.

Previsione TLOS Prezzo 2025 -2030 -2040

Il nostro modello di previsione vede TLOS raggiungere nuovi massimi nel 2025:

$ 0,3117

Il prezzo del TLOS nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere di un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.

Riassumendo tutto

Telos si concentra sull’uso e l’adozione nel mondo reale e, al fine di renderlo la piattaforma ideale su cui costruire, hanno costruito una blockchain con le prestazioni in mente. Dalla velocità all’applicazione alla scalabilità, alle tariffe basse, al decentramento, alla sicurezza e all’efficienza energetica, sembra che questo particolare percorso sia il più ottimale per raggiungere il loro obiettivo finale.

I predittori di prezzo come quelli sopra menzionati prevedono tutte le crescite, con un minimo del 25% in un anno e oltre il 100% dopo diversi anni. Se queste crescite avranno luogo o meno dipenderà dal tasso di adozione mainstream della tecnologia blockchain, e si dovrebbe tenere conto del fatto che non sono l’unico progetto ad offrire una rete decentralizzata ad alte prestazioni progettata proprio per questo scopo. Infine, i post condivisi dal team sui social media riguardanti l’aumento del prezzo del loro token dovrebbero suggerire un certo livello di considerazione e cura. Non è necessariamente un atto illecito, ma l’attenzione di un team dovrebbe essere sempre sul progetto; La condivisione di tali post trasmette messaggi al lato emotivo e irrazionale delle persone e, intenzionale o meno, potrebbe indurre le persone a prendere decisioni che altrimenti non avrebbero preso.