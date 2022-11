Previsione prezzo Terra Luna 2023, 2025 e 2030

Terra è stata fondata nel gennaio 2018 da Daniel Shin e Do Kwon. I Terraform Labs avevano due token nativi, Terra Luna e la stablecoin UST. Terra network lavora su un algoritmo di consenso proof-of-stake basato su Tendermint. Dopo il crollo di UST e Terra 1.0, Terra Luna 2.0 è stato lanciato al posto di Luna 1.0 e Luna 1.0 è stato convertito in Luna Classic.

Terra Luna Tokenomics

Terra (LUNA) ha una fornitura di 1 miliardo di token.

Di 1 miliardo di token, ecco come è stato distribuito:

8% dei token per il programma di mining Developer.

1,5% per il programma di allineamento sviluppatori.

0,5 è stato riservato per l’assegnazione di emergenza agli sviluppatori di app.

Il 20% è stato aggiunto al Community Pool

Il 10% è per i possessori di UST pre-attacco e l’altro 10% per i possessori di LUNA post-attacco.

Il 15% è stato riservato ai possessori di UST post-attacco.

L’attuale fornitura di circolazione di Terra Luna è 127,475,474.31 mentre la fornitura massima totale di Luna è 1,004,262,701.

Terra Luna Price Performance dal 31 maggio

Giugno 2022 : (-76,3%)

: (-76,3%) Da luglio a settembre 2022 : +15,5%

: +15,5% Ottobre 2022 : (-8,3%)

: (-8,3%) Novembre 2022: (-32,9%)

Analisi tecnica LUNA

Il prezzo di Terra Luna è sceso di circa il 40% negli ultimi 30 giorni.

Il prezzo di LUNA ha prodotto minimi più alti nel mese di novembre stesso. L’RSI indica che la LUNA ha formato minimi estremamente doppi questo mese. I tori, tuttavia, sono intervenuti in soccorso per portare la Luna al trend rialzista.

Tuttavia, se i rialzisti dovessero spingere il prezzo di LUNA più in alto, il loro primo obiettivo sarebbe quello di spingere il prezzo di LUNA oltre il massimo del 19 novembre di $ 1,67.

Con il prezzo di LUNA che si muove al di sopra della media mobile a 30 giorni, l’attuale slancio è rialzista e il prezzo di LUNA dovrebbe aumentare a seguito della tendenza rialzista.

Previsione Terra Luna Prezzo: Terra Luna è un buon investimento?

Luna ha subito uno dei crash più brutali nella storia della criptovaluta. A causa del crollo di Luna, l’intero mercato delle criptovalute ha subito un bagno di sangue. La moneta Terra Luna ha perso il 100% del suo valore ed è stata rinominata Luna Classic e la nuova moneta Luna 2.0 è stata lanciata in sostituzione di Luna 1.0.

La Luna 2.0 ha un potenziale in quanto la moneta è stata in grado di raggiungere un prezzo massimo storico di $ 19,54 il 28 maggio 2022, ma a causa delle condizioni di mercato instabili, si è schiantata e ha iniziato a scambiare al ribasso.

Luna, una delle criptovalute della casa di Terra, può essere un buon investimento solo se gli investitori iniziano a investire in esso e lo tengono per un periodo più lungo. Dopo il disastro, la maggior parte degli investitori ha perso fiducia negli sviluppatori di Terra. Gli investitori cercheranno un rapido profitto da Luna invece di tenere la criptovaluta per un periodo più lungo.

Uno dei problemi principali per Luna è che l’ecosistema di Luna non si è espanso. Se guardiamo all’ecosistema di altre criptovalute, c’è uno sforzo continuo per espandere l’ecosistema. Anche Shiba Inu, che è stato lanciato come moneta meme, si è avventurato in molteplici sviluppi per aumentare la fiducia degli investitori. Tuttavia, per Luna, non c’è stato sviluppo nel suo ecosistema. Luna dipendeva esclusivamente dalla sua valuta stabile e ha aiutato il prezzo di Luna a salire, ma con l’USTC, la stablecoin di Luna che ha perso il suo valore di peg, l’intero ecosistema di Luna è crollato. Luna è anche in qualche modo responsabile dell’attuale condizione del mercato delle criptovalute.

Pertanto, considerando diversi fattori, Luna potrebbe non essere un buon investimento a lungo termine, ma se qualcuno è alla ricerca di un guadagno a breve termine, Luna può essere preferito.

Terra Luna Prezzo Previsione per il 2023 e 2025

Terra Luna Prezzo Previsione 2023 è $6.68.

Terra Luna Prezzo Previsione 2025 è $12.97.

Terra Luna Prezzo Previsione 2030 è $58.02.

Il prezzo di Luna Coin salirà? 4 motivi per cui Terra Luna salirà

Nel 20316, Ethereum che si era appena biforcato da ETC, è sceso del 50% in soli 5 mesi. Alla fine, ETH ha raddoppiato il prezzo in un anno. Quindi, mentre un calo del 50% di Terra Coin sembra spaventoso, è successo prima con ETH e ETH è ora una Blockchain rispettata

Il prezzo di Luna 2.0 è di soli $ 3 che lo rende facile da possedere e scambiare. Spesso, i Cryptos molto costosi rendono difficile possedere e scambiare. Un gran numero di monete sono state detenute per facilitare il commercio o l’investimento.

Terra è ancora nei suoi primi giorni di ripresa, alla fine, la criptovaluta migliorerà le sue capacità e fornirà valore a clienti e aziende

Il prezzo delle criptovalute di Luna salirà? 3 motivi per cui Terra Luna non salirà

La ragione originale del fallimento di $LUNA era la scarsa pianificazione ed esecuzione, a differenza di ETC che era una violazione della sicurezza, qualcosa che ogni grande azienda potrebbe aver incontrato almeno una volta. Ciò non dà agli investitori la fiducia che Terra Coin sarà gestita bene in futuro.

Le notizie negative su Terra continuano a essere riportate ogni giorno suggerendo che non tutto è a bordo rispetto alla criptovaluta

Quando Terra è stato originariamente lanciato nel 2018, la concorrenza era molto minore e ciò ha permesso a Terra di essere un attore importante all’inizio del 2022. Non è chiaro come Terra possa competere in un panorama così competitivo con dimensioni e un tasso di adozione così ridotti. Ethereum, ad esempio, ha avuto una corsa gratuita per 1-2 anni per correggere il corso e guadagnare quota.

Raccomandazione generale: ci sono molte opzioni sul mercato oggi con meno incertezza. Non ha senso avere $LUNA oltre il 5% del tuo portafoglio Crypto.