Previsione prezzo XRP 2023, 2025 e 2030

XRP è una delle più grandi criptovalute al mondo con una capitalizzazione di mercato di $ 23 miliardi. È il token nativo della blockchain di Ripple che è stato lanciato nell’anno 2012. Ripple si concentra sui servizi finanziari e funge da protocollo di pagamento che alimenta le transazioni finanziarie in tutto il mondo. A differenza di Bitcoin ed Ethereum, Ripple è più centralizzato in quanto è una rete più privata (Unique Node List), a differenza di Bitcoin o Ethereum che consente ai validatori di assumere il controllo delle transazioni.

Dopo aver lottato nei primi anni, l’anno 2017-2018 si è rivelato essere l’anno migliore per XRP e durante questo lasso di tempo, XRP è stata la seconda criptovaluta più capitalizzata subito dopo Bitcoin. Il prezzo più alto di tutti i tempi di XRP è stato di nuovo di 5 anni il 4 gennaio 2018. XRP è stato valutato a $ 3,84 indietro. Tuttavia, dopo che la SEC degli Stati Uniti ha accusato Ripple, gli sviluppatori di XRP, di vendere XRP in titoli non registrati agli investitori, il prezzo è crollato e c’è stato un sell-off di massa.

XRP è aumentato del 111% negli ultimi 5 anni. Ethereum è salito del 335% mentre Bitcoin è salito del 341%. Tuttavia, quest’anno, XRP è sceso del 44% mentre Ethereum è sceso del 57% e Bitcoin è sceso del 56%.

Andamento dei prezzi XRP quest’anno

Ultimo 1 mese: -26,6%

Ultimi 3 mesi: -5,6%

YTD: -58,0%

Prestazioni XRP mensili

Gennaio 2022: -41,1%

Febbraio 2022: -19,3%

Marzo 2022: +11,4%

Aprile 2022: -24,3%

Maggio 2022: -15,2%

Giugno 2022: -23,4%

Luglio 2022: + 20,6%

+ Agosto 2022: + 31,5%

+ Settembre 2022: + 50,1%

+ Ottobre 2022: -2,2%

Novembre 2022: -18,5%

Cronologia dei prezzi XRP

Massimo storico: $3.84 (4 gennaio 2018)

Minimo storico: $0.002802 (7 luglio 2014)

XRP è un buon investimento?

XRP ha un caso d’uso eccellente, è abbastanza differenziato e ha un vantaggio early mover che lo rende un’eccellente criptovaluta in cui investire in qualsiasi momento. Alcuni rischi

Mentre Ripple ha un caso d’uso fantastico, non è obbligatorio per le banche e le istituzioni finanziarie utilizzare XRP per effettuare transazioni sulla blockchain di Ripple. In secondo luogo, le incertezze sul caso SEC rendono le prestazioni del token altamente imprevedibili. Il caso si sta probabilmente avvicinando alla fine quest’anno.

Ecco come si è comportato XRP negli ultimi anni

2013:$0.028

2014:$0.024

2015:$0.0062

2016:$0.0064

2017:$2.1

2018:$0,371

2019:$0.19

2020:$0.21

2021:$0.85

2022:$0.38

In 9 anni dal lancio, 4 sono stati positivi e 5 negativi. Quest’anno, XRP è al 12 ° posto nelle prestazioni tra 49 criptovalute con una capitalizzazione di mercato superiore a $ 1 miliardo.

CrowdwisdomLIVE Valutazione su 10

Casi d’uso-8/10

Differenziazione-8/10

Esecuzione-8/10

Leadership-8/10

Comunità-3/10

Macroeconomia (Universal rating)-5/10

Altri (Burn)-2/10

Punteggio totale XRP – 42/70

Punteggio totale Ethereum – 48/70

Pertanto, rispetto ad altri, XRP è stato un investimento superiore alla media finora, ma non così brillante come ad esempio BTC, ETH o DOGE.

Previsione XRP Prezzo $500: Analisi

Con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 23 miliardi, XRP è la 6a criptovaluta più grande in termini di capitalizzazione di mercato. XRP non è riuscito a salire più in alto a causa del caso SEC contro la sua società madre Ripple. Molti scambi più grandi non lo hanno elencato a causa del caso SEC vs Ripple in corso.

A $ 500, la capitalizzazione di mercato di XRP varrà $ 24 trilioni. In teoria, questo è fattibile, ma qualsiasi previsione di questa natura è altamente speculativa.

Previsione XRP Prezzo $100: XRP può raggiungere 100?

Le diverse piattaforme che prevedono il prezzo futuro di XRP hanno previsto che il prezzo massimo di XRP sarà inferiore a $ 10 anche entro la fine del 2030. Tuttavia, riteniamo che XRP abbia il potenziale per raggiungere $ 100 in futuro.

Caso SEC a suo favore: 2X

Crescita del 30% per i prossimi 10 anni (benchmarking prudente rispetto a Bitcoin ed Ethereum)

Crescita del 15% per i prossimi 10 anni (crescita tipica per una criptovaluta ad alte prestazioni)

Crescita del 10% per i prossimi 10 anni (con rallentamento della crescita)

Supponendo le condizioni di cui sopra, ci vorranno 28 anni XRP [2050] per raggiungere $ 100

Se XRP implementa un programma di bruciatura o deflazione mirato al 25% di combustione, il lasso di tempo potrebbe scendere a 20-25 anni.

Previsione prezzo XRP $ 50: analisi

Ripple Lab, la società madre di XRP, è stata coinvolta nella battaglia legale contro la SEC e anche dopo un paio d’anni, non c’è stata fine al caso. Tuttavia, gli sviluppatori XRP hanno lavorato per posizionarli come leader nel sistema di pagamento e facendo un passo avanti verso questo, Ripple presenterà nuove soluzioni di pagamento XRP all’Apex Dev Summit di Las Vegas. Con questo sviluppo Ripple fornirà pagare con qualsiasi cosa per consegnare ciò che il proprietario del negozio vuole ricevere. Avrà anche una funzione di rimborso integrata in esso.

Come accennato in precedenza, XRP è abbastanza differenziato dalle altre criptovalute e quindi è probabile che si comporti bene se il caso SEC dovesse essere risolto a suo favore.

Caso SEC a suo favore: 2X

Crescita del 30% per i prossimi 10 anni (benchmarking prudente rispetto a Bitcoin ed Ethereum)

Crescita del 15% per i prossimi 10 anni (crescita tipica per una criptovaluta ad alte prestazioni)

Supponendo le condizioni di cui sopra, ci vorranno 20 anni XRP [2042] per raggiungere $ 50

Se XRP implementa un programma di bruciatura o deflazione mirato al 25% di combustione, il lasso di tempo potrebbe scendere a 15 anni.

Previsione XRP Prezzo 2023

Il prezzo di XRP dipende direttamente dalla causa in corso contro la sua società madre Ripple. Se la causa tra XRP e Ripple non viene risolta, potremmo vedere XRP scambiato sotto $ 1 anche nel 2023.

L’attuale previsione aggregata del prezzo XRP 2023 è $ 0,80. Inoltre, se XRP guadagna il 50% annuo, potremmo vedere il prezzo XRP a circa $ 1,5 entro la fine del 2023.

Previsione XRP Prezzo 2025

Se XRP guadagna il 30% annuo, entro la fine del 2030 il prezzo XRP potrebbe essere di $ 1,08. Inoltre, se c’è un’impennata del 50% annuo nel prezzo di XRP alla fine del 2025, il prezzo XRP sarebbe $ 1,54.

Previsione XRP Prezzo: Futuro di Ripple (XRP) nel 2030?

Secondo un rapporto PWC,

I volumi globali dei pagamenti senza contanti sono destinati ad aumentare di oltre l’80% dal 2020 al 2025, da circa 1 trilione di transazioni a quasi 1,9 trilioni e quasi triplicare entro il 2030.

L’Asia-Pacifico crescerà più rapidamente, con un volume di transazioni senza contanti in crescita del 109% fino al 2025 e poi del 76% dal 2025 al 2030.

L’Africa vedrà un aumento del 78% entro il 2025 e successivamente un aumento del 64% dal 2025-2030.

In Europa, il processo di pagamento aumenterà del 64% entro il 2025 e del 39% successivamente.

L’Europa e il Canada vedranno meno crescita. Entro il 2025, i pagamenti senza contanti in America Latina potrebbero aumentare del 52% e successivamente fino al 2030 del 48%.

Entro il 2030, si prevede che emergeranno soluzioni di pagamento basate su criptovaluta e portafogli digitali. Le soluzioni di pagamento istantaneo a basso costo saranno la prima preferenza in tutto il mondo.

Ripple, che si sta posizionando come l’attore globale che fornisce una soluzione di pagamento senza soluzione di continuità, potrebbe svolgere un ruolo importante nel prossimo futuro. Ripple ha collaborato con le principali banche di tutto il mondo per fornire i vantaggi della sua soluzione di pagamento.

Pertanto, il futuro di Ripple e XRP sembra altamente motivante considerando il modo in cui il mondo si sta muovendo verso l’adozione della soluzione di pagamento più veloce e senza soluzione di continuità. Investire in XRP può essere una buona opzione di investimento a lungo termine.

XRP Prezzo Previsione 2030: Quale sarà il valore di 1 XRP nel 2030?

Prendendo in considerazione più piattaforme, l’aggregato della previsione del prezzo XRP 2030 è $ 7,2.

Ecco la previsione XRP Prezzo 2030 basata su alcuni calcoli:

Se XRP dovesse aumentare del 5% all’anno, la previsione del 2030 è quindi entro la fine del 2030 il prezzo XRP sarebbe $ 0,812.

Se XRP dovesse aumentare del 20% all’anno, la previsione 2030 per XRP è $ 2,36 e se XRP guadagna il 30% annuo, entro la fine del 2030 XRP sarebbe $ 4,48.

Fattori che possono influenzare il prezzo di XRP

Accettazione di Ripple come modalità chiave di protocollo di pagamento: Ripple Lab gli sviluppatori di XRP hanno lavorato per essere riconosciuti come un protocollo di pagamento chiave in grado di migliorare i trasferimenti internazionali di denaro. Molti esperti di crittografia sono dell’opinione che Ripple nel prossimo futuro potrebbe rivoluzionare il processo di transazione in tutto il mondo. Se così fosse, il prezzo di XRP nativo di Ripple potrebbe salire alle stelle.

in grado di migliorare i trasferimenti internazionali di denaro. Molti esperti di crittografia sono dell’opinione che Ripple nel prossimo futuro potrebbe rivoluzionare il processo di transazione in tutto il mondo. Se così fosse, il prezzo di XRP nativo di Ripple potrebbe salire alle stelle. Fornitura limitata: A differenza di molte criptovalute, l’offerta di XRP è limitata. XRP è stato progettato per essere limitato nell’offerta. Sono stati creati solo 100 miliardi di token XRP e nessuna nuova moneta può essere creata ora. Ciò significa che i token XRP diminuiranno solo poiché dopo ogni transazione c’è una diminuzione del numero di XRP.

A differenza di molte criptovalute, l’offerta di XRP è limitata. XRP è stato progettato per essere limitato nell’offerta. Sono stati creati solo 100 miliardi di token XRP e nessuna nuova moneta può essere creata ora. Ciò significa che i token XRP diminuiranno solo poiché dopo ogni transazione c’è una diminuzione del numero di XRP. Regolamenti governativi: Le normative governative di tutto il mondo sono state un fattore chiave che ha influenzato il prezzo delle criptovalute. Se i regolamenti sono più severi, il prezzo scende e se c’è qualche decisione favorevole, il prezzo sale alle stelle. I regolamenti governativi saranno un fattore che potrebbe influenzare il prezzo di XRP.

Le normative governative di tutto il mondo sono state un fattore chiave che ha influenzato il prezzo delle criptovalute. Se i regolamenti sono più severi, il prezzo scende e se c’è qualche decisione favorevole, il prezzo sale alle stelle. I regolamenti governativi saranno un fattore che potrebbe influenzare il prezzo di XRP. Causa Ripple vs SEC: La causa Ripple vs SEC è un fattore che è stato un ostacolo all’ascesa di XRP. Dal 2018, quando la Securities and Exchange Commission ha accusato Ripple di vendere XRP in offerta di sicurezza non registrata agli investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo, XRP si è schiantato e c’è stata una diminuzione dell’interesse degli investitori in XRP. Se la causa finisce, il prezzo XRP potrebbe salire di nuovo alle stelle come ha fatto nel 2017-2018.

Caso Ripple vs SEC

Ecco cosa sappiamo, se il giudice si pronuncia contro Ripple, il prezzo XRP è certamente probabile che crolli e forse non si riprenda mai più. Tuttavia, se il giudice si pronuncia a favore di Ripple, una pompa massiccia è inevitabile. Fino a 2 volte in pochi giorni.

Quindi le vere domande sono:

Se vale la pena correre un rischio per un tale rendimento?

Quanto si dovrebbe rischiare?

A nostro avviso, ci sono numerosi altri token sul mercato che vale la pena investire e che potrebbero forse offrire lo stesso rendimento per un periodo di tempo più lungo. Tuttavia, se un investitore ritiene che valga la pena correre il rischio, è essenziale un’adeguata gestione del rischio.

Nel recente sviluppo, la SEC non ha preso posizione nella mozione presentata da Philip Goldstein, Investor Choice Advocates Network ((ICAN) e SpendTheBits. Tuttavia, la SEC ha chiesto di poter rispondere contro la mozione.

Negli ultimi mesi, c’è stato un aumento del numero di aziende che hanno presentato mozioni a favore di Ripple.

Previsione XRP Prezzo Dopo la causa

XRP ha recentemente registrato un balzo nel numero di nuovi indirizzi. Santiment, la piattaforma che tiene traccia degli indirizzi attraverso le criptovalute, ha riferito che a causa dell’ultimo picco del prezzo di XRP, i nuovi indirizzi creati il 7 ottobre sono stati i più alti degli ultimi 3 mesi. L’ultimo aumento del prezzo di XRP è attribuito al recente aggiornamento Unique Node List (UNL) del libro mastro XRP.

Il caso Ripple vs SEC è stato trascinato per un paio d’anni, ma ci sono possibilità che il caso venga risolto presto. Gli investitori XRP e quelli che hanno aspettato di investire in XRP stanno aspettando con impazienza che il caso venga risolto.

La previsione del prezzo XRP dopo la causa non può essere determinata, ma si prevede che il prezzo di XRP potrebbe aumentare in modo esplosivo considerando la crescita della rete Ripple. C’è stata una crescente accettazione della soluzione di pagamento Ripple e una volta risolto il caso potremmo assistere a un forte aumento del prezzo di XRP.

Ultime notizie XRP

Coinbase ha presentato ufficialmente il suo amicus brief per supportare Ripple Labs Inc. Coinbase è il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti e ha presentato un amicus nella causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel 2020 contro Ripple. Ripple esorta il Regno Unito a creare un “quadro normativo su misura” per le criptovalute.

Previsione XRP Prezzo: In che modo XRP è diverso dagli altri?

Uno degli obiettivi principali di Ripple, gli sviluppatori di XRP è quello di diventare una piattaforma di pagamento globale e facilitare anche le transazioni tra criptovalute e banche. Fornisce accesso a prodotti finanziari per creare un sistema di pagamento senza frontiere.

Ripple abilita i servizi finanziari attraverso XRP Ledger e collabora con le società di servizi finanziari tradizionali. XRP è la criptovaluta che alimenta le transazioni attraverso il prodotto xRapid (proprio come Eth o Matic)

Velocità e costi di transazione competitivi. I pagamenti tradizionali all’estero richiedono giorni rispetto a Ripple che richiede pochi secondi.

XRP utilizza un protocollo di consenso con validatori che approvano rapidamente le transazioni. I validatori potrebbero essere banche e istituzioni finanziarie

Il libro mastro XRP viene utilizzato per creare portafogli di criptovaluta e il libro mastro XRP può anche essere integrato per creare una stablecoin.

Ripple è una rete più privata in quanto le monete vengono rilasciate da Ripple direttamente a differenza di Bitcoin in cui le monete devono essere estratte

Velocità e costi di transazione competitivi. I pagamenti tradizionali all’estero richiedono giorni rispetto a Ripple che richiede pochi secondi.

Ripple utilizza token XRP per il completamento delle transazioni. A differenza di Bitcoin in cui viene creata una nuova moneta per premiare il minatore, XRP ha una fornitura fissa di 100 miliardi di token XRP.

Ripple è più centralizzato di Bitcoin ed Ethereum.

La rete Ripple può essere utilizzata per elaborare la transazione per altre valute legali e criptovalute.

Ripple con la sua piattaforma decentralizzata open source e peer-to-peer può essere utilizzato per trasferire denaro in qualsiasi forma, che si tratti di dollari, yen, euro o criptovalute.

XRP aumenterà?

XRP ha lottato negli ultimi anni e la ragione principale dietro di essa è la causa SEC contro la sua società madre Ripple. Tuttavia, ci sono possibilità che la causa venga risolta tra XRipple e SEC. Se così fosse, il prezzo di XRP potrebbe salire più in alto. XRP come criptovaluta ha molteplici vantaggi che lo aiuteranno a crescere. Ecco alcuni vantaggi di XRP che potrebbero aiutarlo a crescere:

Crescente adozione di Ripple: Ripple Lab gli sviluppatori di XRP hanno lavorato per essere riconosciuti come un protocollo di pagamento chiave in grado di migliorare i trasferimenti internazionali di denaro. Molti esperti di crittografia sono dell’opinione che Ripple nel prossimo futuro potrebbe rivoluzionare il processo di transazione in tutto il mondo. Se così fosse, il prezzo di XRP nativo di Ripple potrebbe salire alle stelle.

Fornitura limitata: XRP ha un’offerta limitata, sono stati creati solo 100 miliardi di token XRP e non è possibile creare nuove monete ora. Pertanto, con meno offerta in futuro, l’offerta si ridurrà ulteriormente e quindi aiuterà XRP a salire.

Alcuni dei progetti e dei clienti che utilizzano XRP Ledgers sono:

American Express

Santander

Elaborazione dei pagamenti Bitpay

Portafoglio Exodus e app

Previsione XRP Prezzo: Come acquistare XRP?

Ecco alcuni passaggi per acquistare XRP:

Scegli uno scambio di criptovalute

La scelta di uno scambio XRP è piuttosto difficile poiché la maggior parte degli scambi ha eliminato XRP dopo la causa.

Crea il tuo account con Crypto Exchange

Una volta deciso lo scambio, dovrai creare un account che richiederà i tuoi dati personali insieme alle informazioni bancarie. Nella maggior parte dei casi, depositerai denaro da un conto bancario, come il tuo conto corrente personale o di risparmio. In genere puoi anche completare bonifici bancari, utilizzare una carta di debito o depositare denaro da PayPal.

Finanzia il tuo portafoglio

Una volta creato il tuo account, il passo successivo sarà quello di finanziare il tuo portafoglio.

Acquista XRP:

Una volta che hai finanziato il tuo portafoglio, ora puoi utilizzare l’importo del portafoglio per acquistare XRP.