Previsione Ravencoin 2023, 2025 e 2030

Ravencoin è la blockchain che consente l’emissione di token sulla sua rete e RVN è il suo token nativo. L’infrastruttura di Ravencoin si basa sul fork di Bitcoin e mira ad essere l’alternativa alle blockchain simili a Ethereum. L’USP di Ravencoin è il suo modello di sicurezza e il suo meccanismo di consenso che è favorevole al decentramento.

Ravencoin utilizza un algoritmo Proof-of-Work per proteggere la rete (proprio come Bitcoin), ma utilizza l’algoritmo di hashing X16R rispetto all’algoritmo SHA-256 di Bitcoin. Questo leggero cambiamento fornisce un mining più decentralizzato in Ravencoin rispetto a Bitcoin.

Tuttavia, competere con Ethereum non è certamente un compito facile per Ravencoin perché la blockchain di Ethereum è ben consolidata e ampiamente utilizzata. Inoltre, le prestazioni di Ethereum sono molto migliori negli ultimi mesi, rispetto a Ravencoin.

Quindi, essere solo un’alternativa alla blockchain di Ethereum potrebbe non funzionare a favore della blockchain di Ravencoin.

I seguenti sono i principali casi d’uso delle monete RVN:

La versione tokenizzata delle monete RVN può essere utilizzata per il trading, il prestito e il prestito in applicazioni Defi su BSC (Binance Smart Chain).

Le monete RVN possono essere utilizzate per creare NFT utilizzando Mango Farm Assets (un portafoglio crittografico).

Essendo il token di governance ufficiale della blockchain Ravencoin, i titolari di token RVN possono partecipare alla governance della piattaforma attraverso meccanismi di voto.

Tuttavia, i movimenti dei prezzi di RVN in passato descrivono che ha un margine di leggera crescita se le condizioni di mercato si allentano.

Analisi della concorrenza: Ravencoin vs Ethereum

Ethereum è una blockchain open source ampiamente nota per consentire l’esecuzione di contratti intelligenti decentralizzati sulla piattaforma.

Ravencoin è un progetto che mira a offrire un’alternativa alle blockchain incentrate sul contratto intelligente e, quindi, è in diretta concorrenza con Ethereum. Pertanto, facciamo un breve confronto tra le due reti:

Ravencoin Ethereume Pubblico importante Organizzazioni alla ricerca di una soluzione blockchain peer-to-peer. Utenti alla ricerca di una piattaforma per creare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate. Piattaforme supportate SaaS SaaS Categorie Protocolli Blockchain e Layer 1. Blockchain, Crypto lending, Crypto staking, progetti Defi, contratti intelligenti e protocolli Layer 1. Performance nell’ultimo anno -73.9% -53.8% Andamento degli ultimi tre mesi -19.4% +14.4% Andamento nell’ultimo mese +20.0% +23.5%

Possiamo vedere che il prezzo di mercato di RVN è certamente in ripresa nell’ultimo mese. Tuttavia, non è riuscito a sovraperformare Ethereum durante l’intero periodo di analisi.

Previsione del prezzo di Ravencoin: Ravencoin colpirà $ 1?

Per raggiungere un prezzo di $ 1, RVN Coin deve crescere di quasi 40 volte considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,025.

Si noti che Ravencoin ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 0,222 nell’aprile 2021, dove è cresciuto di 17,1 volte in soli 4 mesi (dal valore più basso di $ 0,013 a dicembre 2020). Pertanto, è cresciuto di quasi 4,3 volte in un mese.

Pertanto, Ravencoin richiede 9,3 mesi per raggiungere $ 10 secondo i calcoli.

Tuttavia, l’attuale situazione di mercato di liquidità e inflazione non è sicuramente a favore del mercato delle criptovalute. Pertanto, non può nemmeno raggiungere $ 1 nel tempo calcolato sopra. Pertanto, raggiungere $ 1 non è un obiettivo facile per RVN e richiederà sicuramente molto più tempo di soli 9 o 10 mesi.

Previsione del prezzo di Ravencoin: Ravencoin può raggiungere $ 10?

La criptovaluta RVN deve crescere di 400 volte per raggiungere $ 10, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,025.

Poiché ha mostrato una crescita di 4,3 volte in un mese (precedentemente calcolata), avrà bisogno di un minimo di 93 mesi (cioè meno di 8 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Tuttavia, poiché le condizioni macro e micro economiche (tra cui inflazione e liquidità) non sono certamente buone per l’intero mercato delle criptovalute, la criptovaluta RVN avrà bisogno di più di 8 anni per raggiungere un livello di prezzo di $ 10 (una volta che le condizioni di mercato si riveleranno a suo favore).

Previsione Ravencoin Prezzo 2023, 2025 e 2030

La previsione Ravencoin Prezzo 2023 è $0.0518

La previsione Ravencoin Prezzo 2025 è $0.0928

La previsione Ravencoin Prezzo 2030 è $0.0431

Previsione Ravencoin Prezzo Oggi

Prospettive generali Positivo 1. La saggezza del mercato Positivo 1a. Dati di mercato Positivo 1b. Raccomandazione tecnica Comprare 2. La saggezza della folla Parzialmente positivo 2a. Buzz sui social media Superiore 2b. Sentimento dei social media Neutrale

Come acquistare Ravencoin?

I passaggi per acquistare quasi tutte le criptovalute sono simili.

Il 1San Il passo è trovare il giusto scambio crittografico.

Il 2Nd Il passaggio consiste nel creare un account in quel particolare scambio. Per farlo devi verificare la tua identità.

Al termine della verifica, il 3Rd Il passo è quello di finanziare il portafoglio. Dopo questo, sarai in grado di acquistare Ravencoin facilmente.

Dove acquistare Ravencoin (RVN)?

La maggior parte degli scambi offre di elencare Ravencoin Crypto per il trading. Ecco alcune opzioni tra cui scegliere: