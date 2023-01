Previsione Theta 2023 – 2025 – 2030

Con la nuova mainnet 3.0 di Theta, la rete mira a diventare la piattaforma di distribuzione dei contenuti basata su blockchain per lo streaming online. Theta avrà successo?

THETA è la criptovaluta che alimenta la rete Theta e può essere puntata da coloro che desiderano diventare nodi Validator o Guardian.

THETA consente ai nodi di convalidare le transazioni, produrre blocchi, votare le modifiche alla rete e guadagnare TFUEL come ricompensa.

Come funziona la blockchain Theta?

La blockchain Theta è un’infrastruttura decentralizzata che cerca di migliorare lo streaming e la distribuzione di video.

Le aziende o i siti Web che forniscono contenuti in streaming video hanno tradizionalmente mantenuto tutto in un unico sistema centralizzato. Anche se questo può essere conveniente all’inizio, se un numero sufficiente di spettatori tenta di accedere al contenuto tutti allo stesso tempo e mette pressione sul sistema, lo streaming può diventare lento e instabile.

Per rimediare a questo, i provider di streaming opteranno per un sistema di distribuzione dei contenuti, in cui disperdono un gruppo di server in modo che gli spettatori non mettano tanto stress su un singolo punto di accesso, garantendo uno streaming più fluido. Ma questo può essere costoso.

La blockchain Theta sta cercando di interrompere questo modello essenzialmente creando una rete peer-to-peer che attinge ai computer delle persone per utilizzare la loro larghezza di banda inutilizzata.

Ora, quando qualcuno tenta di visualizzare contenuti disponibili su Theta Network, alcuni dei dati che alimentano quel contenuto provengono dal server principale che lo ospita, mentre altri provengono dalla rete Theta.

Cosa rende Theta unica?

Il principale concetto aziendale di Theta è quello di decentralizzare lo streaming video, la distribuzione dei dati e l’edge computing, rendendolo più efficiente, economico ed equo per i partecipanti del settore.

La rete funziona su una blockchain nativa, con due token nativi, noti come Theta (THETA), Theta Fuel (TFUEL), che alimentano l’economia interna.

L’attrattiva di Theta è triplice: gli spettatori vengono premiati con un servizio di streaming di migliore qualità, i creatori di contenuti migliorano i loro guadagni e gli intermediari – le piattaforme video – risparmiano denaro sulla costruzione di infrastrutture e aumentano i ricavi pubblicitari e degli abbonamenti.

Gli utenti hanno un incentivo sia a guardare i contenuti di rete che a condividere le risorse di rete, poiché i premi si presentano sotto forma di token TFUEL.

La piattaforma è open source e i titolari di token ricevono poteri di governance come con molti ecosistemi blockchain basati su proof-of-stake (PoS).

Oltre a video, dati ed elaborazione, Theta si rivolge agli sviluppatori che desiderano lanciare applicazioni decentralizzate (DApp) sulla sua piattaforma Smart contract compatibile con EVM.

Previsione THETA Prezzo per i prossimi 90 giorni

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

Il team di CaptainAltcoin ha creato un modello di previsione dei prezzi con un approccio sfaccettato alla crittografia che tiene conto sia dell’analisi tecnica che della valutazione fondamentale di ciascun progetto.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà THETA a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Previsione THETA Prezzo 2023

Il nostro modello di previsione prevede un passaggio temporaneo a un mercato ribassista all’inizio del 2023 prima di passare a un altro vantaggio nel Q3 e nel Q4 del 2023.

Previsione THETA 2025 – 2030 – 2040

Il nostro modello di previsione prevede che THETA raggiungerà nuovi massimi nel 2025:

$ 4,51

Il prezzo Theta nel 2030 e nel 2040 dovrebbe essere un paio di ordini di grandezza superiore alla nostra previsione del 2025.